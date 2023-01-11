Первый после богов! Кучеров разрывает НХЛ в касание, штампуя гениальные голы и передачи

«Тампа» завершила короткий и крайне неудачный выезд по маршруту «Миннесота» — «Виннипег» и вернулась домой, где в последнее время выступает гораздо лучше и выиграла семь последних матчей. Новой «домашней» жертвой «молний» стал разваливающийся на части «Коламбус», а дирижировал голевым шоу не кто иной, как Никита Кучеров.

Североамериканские болельщики в соцсетях объясняют фантастическую заряженность Никиты тем, что он до сих пор не может забыть вынос от «мундиров» в первом раунде плей-офф-2019. Так это или нет, но после той злополучной серии, ставшей в итоге трамплином «Тампы» к величию, у россиянина 14 очков в пяти матчах с «Коламбусом»! Включая два гениальных гола и две блистательные передачи сегодня.

Первый период прошёл под знаком безоговорочного доминирования хозяев. «Коламбус» и голову не мог поднять, перевес по броскам за первые 20 минут – 21:6! Уже на второй минуте Кучеров сначала потерял шайбу, отправив «Коламбус» в контратаку, но затем вернулся в оборону и перехватил её. Отдал длинную передачу на Брэндона Хагеля и спокойно проделал обратный путь прямиком к воротам Элвиса Мерзликина. Он добрался до туда незамеченным обороной соперника и в самый нужный момент, чтобы подставить клюшку под наброс Эрика Чернака.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Закрепить начальный успех помогло большинство. Кучеров начал пристреливаться, но защитник дважды блокировал его броски. В третий раз Гудбрэнсон снова подставился под бросок, но вместо этого хитрец Кучеров прострелил на подставление Ника Пола.

«Ох, он просто играется с людьми. Безумно сложные вещи в его исполнении кажутся до неприличия простыми», — восхитился ведущий TNT Лиам Макхью.

«Подправление в первом голе было по высшему разряду, и пас-бросок в касание во втором голе — тоже высший разряд. Должно быть, хорошо, когда Кучеров на твоей стороне», — заключил журналист из Коламбуса Брайан Хеджер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде «Тампа» немного ослабила хватку и позволила «Коламбусу» отыграть один гол, но вскоре восстановила преимущество в две шайбы благодаря проходу Владислава Наместникова, который перехватил шайбу в средней зоне и в одиночку расправился с Мерзликиным.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Третий период «Коламбус» начал с мыслями о камбэке. Патрик Лайне смог выиграть борьбу за шайбу у Михаила Сергачёва и выдал пас в центр на молодого защитника Тима Берни, который без шансов расстрелял Андрея Василевского.

Счёт вновь стал скользким, но Кучеров не собирался давать «Коламбусу» хоть какую-то надежду разжиться очками. Когда Мерзликин неудачно выкинул шайбу за пределы площадки и «Тампа» получила большинство, Никита вновь принялся дирижировать своим молниеносным оркестром. Он устроил перепасовку с Хедманом, раскачивая оборону соперника, и в итоге заколотил шайбу в полупустой угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На этом хозяева не остановились – в следующем большинстве Кучеров уже выступил в роли ассистента, организовав гол для Брейдена Пойнта. У Никиты в этом сезоне уже 59 очков в 39 матчах – впереди в гонке бомбардиров только боги Макдэвид и Драйзайтль, которые играют на каком-то совсем космическом уровне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Следом Росс Колтон забросил шестую шайбу «Тампы», а окончательный счёт установил Кирилл Марченко, который в дебютном сезоне в НХЛ продолжает стабильно забивать, не имея в активе ни одной передачи. Сегодняшний гол ему подарил Кучеров, потеряв шайбу в средней зоне. Но эту ошибку Никите сегодня можно простить, он всё равно стал первой звездой матча.