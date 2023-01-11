«Стать чемпионом через разочарование и боль». История самого недооценённого русского в НХЛ

Малкин прошёл через все сложности этого мира. И доказал, что великие российские игроки появляются не только в Москве или Санкт-Петербурге.

В этом сезоне The Athletic запустил серию статей о 99 лучших игроках современной НХЛ (сотый, то есть первый, по умолчанию — Уэйн Гретцки). На 26-м месте рейтинга расположился трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, второй российский бомбардир в регулярных чемпионатах и лучший — в плей-офф — Евгений Малкин. «Чемпионат» приводит перевод этой статьи.

«Евгений Малкин усвоил несколько тяжёлых уроков задолго до того, как стал суперзвездой НХЛ. Он многому научился и после того, как стал ею.

Малкин, один из величайших российских игроков, не был вундеркиндом из одного из «очагов» талантов в своей стране. Хотя и начал заниматься спортом в юном возрасте, за границей он оставался относительно незамеченным до своего драфта 2004 года — и даже тогда, несмотря на то что в конечном счёте он стал вторым на том драфте, Евгений явно отставал от своего давнего соперника Александра Овечкина.

«Нам понравилось то, что мы знали о нём, — сказал Крэйг Патрик, бывший генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз», который выбрал Малкина после того, как «Вашингтон Кэпиталз» взял Овечкина в 2004 году. — Мы были готовы к Малкину. Я даже сказал кому-то, что он может оказаться лучшим игроком на этом драфте. Я верил в это, учитывая его габариты и мастерство. И мне всегда нравилась идея, что центрфорвард может быть кем-то, вокруг кого ты строишь команду.

Но даже когда мы изучали его, у нас была мысль, что многие команды не уверены в Малкине, — сказал Патрик. — Мы посмотрели на него, и нам понравились его габариты. Мы наблюдали за его игрой — он доминировал. Но я помню, мы думали, что у нас появится франчайз-игрок, если он попадёт к нам, но это не было единогласным мнением».

Неважно, что другие клубы НХЛ думали о Малкине. На драфте с Овечкиным, разрекламированным добела проспектом, закрепившимся на первом месте, Патрик не собирался позволять центральному нападающему ростом 190 см и весом 86 с лишним кг с видением плеймейкера и броском голеадора пройти мимо «Пингвинз».

«Мне повезло, — сказал Малкин, занявший 26-е место в списке 100 лучших игроков в истории НХЛ после расширения 1967 года, составленном The Athletic. — «Питтсбург» — идеальное место для меня».

Питтсбург и родной город Малкина Магнитогорск имеют общее промышленное наследие и ДНК рабочих. Даже обычно серое небо Питтсбурга и коричневые водопротоки напоминали ему о доме. Тот факт, что «Пингвинз» принадлежали Марио Лемье, звезде, яркость которой достигла даже Магнитогорска, только ещё сильнее взрастили любовь Малкина к его будущему клубу.

Если бы только он мог добраться до Питтсбурга.

И это первый урок истории Малкина: чтобы получить то, что хотите, вы должны взять всё в свои руки.

Евгений Малкин Фото: Zuma\TASS

***

Малкин не очень любит рассказывать о подробностях своего тайного побега из сборной России летом 2006 года. Причина кроется в том, что, оставив эту команду и буквально улизнув от товарищей ночью во время сборов, чтобы попасть на самолёт и добраться до страны, которая предоставила бы ему туристическую визу в Канаду, Малкину также пришлось внезапно бросить свою семью и друзей.

Его семья была небольшой, она состояла из родителей и брата. У него было мало друзей — побочный результат взросления в маленьком городке. Тем не менее Малкину было 20 лет, когда он бросил всё, что знал, ради погони за мечтой об НХЛ. На каком-то уровне Евгений понимал, что, будучи вынужденным вырваться из-под контроля России над своей карьерой и жизнью, он навсегда изменит свои отношения с родной страной.

Но у него не было выбора.

После того как «Пингвинз» выбрали Малкина в 2004 году, руководство «Металлурга», престижного магнитогорского хоккейного клуба, неожиданно посетило дом Малкина. Под видом поздравлений и празднования они заставили его продлить контракт, чтобы он остался в команде своего родного города. Его уход, говорили они, погубит «Металлург».

Малкину было 18. Он разрывался между тем, чтобы дать старт своей мечте играть в НХЛ, и, как ему объяснили, гибелью сокровища его города.

Сотрудники «Металлурга» отказывались покидать дом Малкина, пока он не подпишет контракт. Это продление задержало его дебют в НХЛ на два полноценных года.

Неслучайно, когда Малкину, наконец, дали шанс сыграть за «Пингвинз», он забил в своём первом матче. Затем он забрасывал шайбу в следующих пяти встречах.

«Никогда не видел ничего подобного», — сказал Сидни Кросби об историческом прорыве своего тогдашнего нового товарища по команде на сцену НХЛ. — Я думаю, это был первый реальный знак того, насколько особенным Джино станет».

***

Малкин преодолел так много сложностей, чтобы попасть в НХЛ. Его агент, Джей Пи Бэрри, вынашивал план, как ему скрыться от сборной России во время тренировочного сбора за пределами страны, а также план поездки, в ходе которой Малкину пришлось побывать в Торонто, Лос-Анджелесе и, наконец, в Питтсбурге. Это бурное приключение смешало его эмоции — волнение, страх и сожаление.

«Я мечтал играть в НХЛ, — сказал Малкин. — И не хотел сделать это таким образом».

Малкин с семьёй Фото: imago images/Icon SMI/TASS

Но даже после «Колдер Трофи» и второго сезона, в котором он финишировал вторым — после Овечкина — в гонках за «Харт Трофи» и «Арт Росс Трофи», Малкину всё ещё приходилось полагаться на то, чему он научился в детстве, чтобы добраться до точки, до которой не доходил ещё ни один россиянин в истории НХЛ.

И это второй урок истории Малкина: сначала приходит боль, а только потом — радость.

Однажды на тренировке молодёжной команды в Магнитогорске Малкин сильно упал на лёд. Его запястье было сломано. Это произошло за пару дней до большого гостевого турнира, которого Малкин с нетерпением ждал, потому что чувствовал, что его команда может победить. До этого момента он никогда не выигрывал чемпионаты и хотел взять первый титул.

Его тренер хотел, чтобы Малкин играл, пусть даже с ограниченным временем. Как и отец Евгения, который считал, что его сын всё ещё может помочь команде, несмотря на то что его правое предплечье было в гипсе.

Мать Малкина сказала нет. И потому, что она была главной в семье, на этом должны были и порешить.

Но всё оказалось иначе.

Молодой Евгений с помощью отца уговорил мать отпустить его с командой для моральной поддержки. Она согласилась, так и не узнав, что Малкин спрятал своё снаряжение в одном из вагонов, перевозивших игроков на турнир. На турнире, проходившем в выходные, не было СМИ, так что мать Малкина не могла следить за сыном. Она просто верила, что её сын поехал поболеть за своих товарищей.

К её удивлению, через несколько дней он вернулся домой в слезах и с изуродованным гипсом. Малкин играл, разрезая гипс на запястье, чтобы лучше держать клюшку. Но его слезы были не от физической агонии, а скорее потому, что ничто из сделанного — поверхностного плана самого Евгения и его отца, предательства желаний его матери, борьбы за то, чтобы играть одной здоровой рукой — не стоило того.

«Мы не выиграли, — сказал Малкин. — Я играл, как мог, но был не в лучшей форме. Но я мог играть и должен был играть здорово, если мог выйти на лёд. Я не сыграл так, как мог, и мы проиграли. Не могу забыть это даже сейчас».

Евгений Малкин Фото: Getty Images

***

К своему третьему сезону в НХЛ Малкин уже упоминался как один из лучших хоккеистов мира. В этой компании были двое, которые навсегда затмят его: Овечкин и Кросби. Несмотря на то что Малкин выиграл «Арт Росс Трофи» как лучший снайпер НХЛ в сезоне-2008/2009, всё внимание было приковано к Овечкину и Кросби во время первого в истории звёзд противостояния между «Пингвинз» и «Кэпиталз» во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли.

Малкин считался второстепенным персонажем, хотя он забил гол в овертайме в пятой встрече в Вашингтоне — гол, который оказался решающим для победы в серии. «Пингвинз» выиграли в седьмом матче, также в Вашингтоне, и вернулись в финал Восточной конференции, в котором они одержали победу в предыдущем сезоне в серии, где Малкин повредил рёбра.

Новость по теме Сидни Кросби эмоционально высказался об игре с Малкиным на протяжении 16 лет

Боль в этих повреждённых рёбрах — не то, что преследовало Малкина летом 2008 года. Тем, что его преследовало на самом деле, стало то, как эта травма ограничивала его до конца финала Восточной конференции 2008 года и в финале Кубка Стэнли, в котором «Питтсбург» уступил «Детройту». Он использовал это воспоминание — ноющее чувство, что он каким-то образом подвёл не только своих товарищей по команде и город Питтсбург, но и всех, кто его знал — как мотивацию на протяжении всего сезона-2008/2009.

Даже его одноклубники не знали, что должно было случиться.

«Я был готов, — сказал Малкин. — Мне нужно было кое-что доказать».

Хотите верьте, хотите нет, но «Пингвинз» были слабее «Каролины», которую они в конечном итоге обыграли в финале Востока 2009 года. «Питтсбург» одержал пару эмоциональных побед в сериях с «Филадельфией» и «Вашингтоном» — двумя наиболее ярыми соперниками франшизы — и с нетерпением ждал реванша с «Детройтом» в финале Кубка.

«Я думал, что мы сможем их обыграть, — сказал Джим Рутерфорд, который в то время был генеральным менеджером «Каролины». — «Питтсбург», возможно, был более талантливой командой, чем мы, но я думал, что мы могли забрать хотя бы один из тех первых матчей в Питтсбурге, а затем продлить серию.

Я всё ещё думаю, что был прав. Просто Малкин не позволил нам сделать это».

В первой встрече на старой «Сивик-Арене» в Питтсбурге Малкин забросил шайбу и организовал гол, внеся вклад в победу «Пингвинз» со счётом 3:2. Однако именно второй матч навсегда запомнят как то, что Кросби назвал «Игрой Джино».

Новость по теме «Думал, что нужно вернуться в Россию». Малкин рассказал о самом тяжёлом моменте в жизни

Или как сказал бывший крайний нападающий «Питтсбурга» Билл Герин: «Ты никогда не будешь думать, что серия закончилась после второго матча. Но она закончилась после второго матча. Никто не мог остановить Малкина, и все это знали».

***

Главный гол исторического сезона организовали легенды «Питтсбурга».

Малкин взорвал напряжённую игру, забив три гола и отдав одну передачу — это выступление объявило хоккейному миру, что на этот раз именно он будет причинять боль.

Вбрасывание состоялось в левом круге — Малкин наработал на ничью. Когда шайба продвинулась вперёд, в реальном времени всё выглядело так, будто Малкина обыграли начисто. Но это было не так.

«Малкин протолкнул шайбу вперёд, вновь завладел ею, проехал за воротами, а затем развернулся и бросил с неудобной, — сказал Макс Тальбо, игравший в звене Малкина справа на протяжении всего плей-офф. — Парни из обеих команд были ошеломлены — все, кроме Джино».

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале «Питтсбурга». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Я понятия не имел, что он собирается попробовать, — сказал Тальбо, у которого был лучший обзор на этот гол.

«Помню, я подумал: «Мы проиграли вбрасывание», — сказал Руслан Федотенко, игравший в звене Малкина слева во время розыгрыша Кубка Стэнли 2009 года. — Только после того, как он забил, я осознал, что сделал Джино».

Для тренера Дэна Билсмы время, казалось, остановилось. Ему нужно было посмотреть повтор, чтобы понять, что только что произошло.

«Степень сложности всего, что Джино сделал, зашкаливает, — сказал Байлсма. — Попробовать такое сделать — забудьте об этом, но, чтобы попробовать в финале Восточной конференции, нужна уверенность, которой у меня никогда не было. Я не думаю, что вы найдёте большое количество игроков, которые вообще задумаются об этом».

Кросби добавил: «Нет, не думаю, что повторил бы такое. Но это Джино. Чувак, он был потрясающим в той серии, да и во всём том плей-офф на самом деле».

Малкин назвал гол «не слишком великим». Действительно.

«Все видят спинораму, а я забиваю, но моя задача заключалась в том, чтобы отдать пас Максу. А затем я забил, — сказал он. — Шайба зашла слишком глубоко в зону, и я должен был завладеть ею — тогда, знаете, я подумал что-то вроде: «Я сделаю это сам».

«После того как я развернулся, шайба хорошо легла на мою клюшку — пришло время бросать. Вот и всё! Так что люди говорят мне об этом голе, но я не знаю — я думаю, что забивал и получше. Это не лучший мой гол, но всем он нравится».

Малкин с Кубком Стэнли Фото: Zuma\TASS

«Не мой лучший гол, — говорит он, но шайба во втором матче серии, матче, который «Питтсбург» выиграл, — это то, что Малкин считает своим «самым важным». Его выступление в этой серии — шесть голов, три передачи в четырёх матчах — «было, пожалуй, моей лучшей игрой», — сказал он.

«Но я хорошо играл и с «Детройтом», — сказал Малкин. — Мне пришлось. Я был должен команде, потому что мы проиграли годом ранее.

Когда ты не выигрываешь, это ад. Когда ты заходишь далеко и проигрываешь, всё, что ты чувствуешь — это пустоту, всё болит. Но боль, знаете ли, может быть хорошей. Это учит тебя».

Забив два гола и отдав шесть передач в семиматчевой классике с «Детройтом», Малкин помог «Питтсбургу» выиграть Кубок Стэнли. Он выиграл «Конн Смайт Трофи», став первым россиянином, получившим эту награду.

И, наконец, выиграл Кубок.

«Мне повезло, может быть, моё первое чемпионство — это Кубок Стэнли, — сказал он. — Ты всегда особенно любишь свою первую победу».

Ещё два Кубка Стэнли пришли позже — как и «Харт Трофи» в сезоне-2011/2012. Малкин входит в число немногих игроков, которые выиграли «Колдер» (лучшему новичку года), «Харт» (MVP сезона), «Арт Росс» (лучшему бомбардиру сезона), «Конн Смайт» (MVP плей-офф), «Тед Линдсей» (MVP, выбранному игроками) и Кубок Стэнли.

Всех этих наград, его многочисленных побед в Кубке не было достаточно, чтобы Малкин попал в список 100 лучших игроков всех времён по версии НХЛ в 2017 году. Пренебрежительное отношение сломило его, вернув ему чувство из юности, что он никогда не будет считаться великим хоккеистом, потому что величайшие русские хоккеисты родом из Москвы или Санкт-Петербурга, а не из таких мест, как Магнитогорск. Он также не мог не вспомнить все разговоры в начале своей карьеры о том, что НХЛ принадлежит Овечкину и Кросби, даже если Малкин был рядом с ними в плане результативности и достижений.

«Это глубоко ранило меня, — сказал Малкин. — Что я должен сделать, чтобы меня считали одним из лучших игроков? Думаю, что я уже один из лучших».

***

Сергей Гончар — один из самых близких друзей Малкина. Он также бывший товарищ Малкина по «Пингвинз» и сборной России. Сергей, конечно, предвзят, но…

«Джино — в моей тройке лучших российских игроков, — сказал Гончар. — Тут и Алекс, и я думаю, что Джино в целом лучше как игрок. Есть и Сергей Фёдоров, и Джино может быть лучше его к тому времени, когда закончит с хоккеем».

Гончар может быть немного предвзятым, но, на самом деле, он, вероятно, недооценивает наследие Малкина. Это, конечно, спорно, а разница невелика, но из девяти российских игроков, попавших в список The Athletic NHL99 Малкин занимает второе место — позади Овечкина и немного впереди Фёдорова — в 33-летнем возрасте. На то есть веские причины.

За свою карьеру Малкин принёс около 46 побед, что является вторым показателем среди российских игроков — он уступает только Овечкину (60,6). Частично эта разница заключается в том, что Овечкин провёл на 300 матчей больше, чем Малкин. В расчёте на 82 матча Малкин в среднем приносит 3,85 победы за сезон, в то время как Овечкин лишь ненамного опережает его — 3,90. Никита Кучеров (3,91) и Павел Буре (3,87) также занимают высокие позиции, но ни один из них — пока или уже — не сравнится по долголетию с Овечкиным и Малкиным.

Топ-10 россиян

Место Игрок Полезность Средняяя полезность на 82 матча ??? Александр Овечкин 60,6 3,9 26 Евгений Малкин 46 3,85 43 Павел Дацюк 43,7 3,8 33 Сергей Фёдоров 42,7 2,8 89 Александр Могильный 38,3 3,2 95 Сергей Зубов 36 2,8 36 Павел Буре 33,1 3,87 Не попал в рейтинг Сергей Гончар 30 1,9 72 Никита Кучеров 26,8 3,91 79 Андрей Василевский - -

«Об Алексе и Евгении всегда будут говорить вместе — в России и в НХЛ, — сказал Гончар. — Это хорошая компания».

Малкин жил с Гончаром в первые годы своей карьеры в НХЛ, но Сергей впервые заметил желание Евгения выделиться среди российских игроков, когда они провели локаут-2004/2005, играя за «Металлург». Тогда, по словам Гончара, Малкин был «этим большим, талантливым парнем, который говорил, что его рассматривают в числе великих российских игроков, но он в то же время стал одним из лучших игроков в мире».

Евгений Малкин Фото: nhl.com

«Он сделал это», — сказал Гончар.

Малкину нужен был первый сезон в НХЛ, чтобы привыкнуть к североамериканскому образу жизни, а не только к хоккею. Даже тогда, когда он приближался к единогласным почестям в качестве топового новичка и подтверждал предсказание Патрика, что «Пингвинз» нашли опору франшизы в Малкине, сравнения с товарищем по команде Кросби и соперником Овечкиным давили на Евгения.

«Евгений не ищет внимания, но он заслуживает большего, чем ему дали, — сказал Гончар. — Он никогда не говорил, что его это беспокоило, но если вы его знаете, то могли бы сказать, что это беспокоило его, потому что он хотел быть лучшим».

Малкин должен был усвоить ещё один урок в начале своей карьеры, и он должен был пронести его с собой через всю жизнь: беспокойтесь только о том, что можете контролировать.

«Я усвоил много уроков в жизни, — сказал Малкин. — Некоторые помогают мне с хоккеем. Другие помогают мне по жизни, понимаете?

Я хотел бы, чтобы люди узнали мою историю и увидели, что человек может преодолеть разочарование, боль и стать чемпионом».