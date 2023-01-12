«В КХЛ я вернул любовь к хоккею». Интервью с канадским обладателем Кубка Стэнли

Нападающий Седрик Пакетт появился в КХЛ в этом сезоне. Всего два с половиной года назад он выиграл Кубок Стэнли с «Тампой», но потом последовала череда обменов, переездов, которые закончились для хоккеиста в АХЛ. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Седрик признался, что в этот непростой период хоккей уже не доставлял ему прежней радости. И переезд в КХЛ помог вернуть любовь к игре.

«Цель минского «Динамо» — попасть в плей-офф. В команде нет разделений по группам»

— Довольны тем, как пока что складываются дела команды?

— Мы могли бы выиграть больше матчей, но сейчас играем здорово. Осенью был тяжёлый период, растянувшийся на две-три недели, однако сейчас команда играет лучше, и у нас должно было быть больше побед, чем есть. Цель – попасть в плей-офф, надеюсь, попадём в восьмёрку и сможем подняться повыше, улучшить свою позицию перед плей-офф.

— Насколько вы уже привыкли к КХЛ, к новой стране?

— Всё прошло довольно гладко: когда только приехал, мне помогали другие легионеры. И здесь канадский тренер, который говорит на английском, это тоже упрощает адаптацию для иностранца. Привыкание проходит легко, хотя к языку привыкнуть и непросто.

— Слова какие-то уже выучили?

— Разве что отдельные слова знаю, но не фразы. В раздевалке белорусы в основном разговаривают на русском, но многие ребята знают и английский. Атмосфера в раздевалке хорошая, североамериканцы и русскоязычные отлично ладят. Конечно, мы легионерами часто ходим вместе поужинать, однако стараемся общаться со всеми, проводим командные ужины, так что каких-то разделений по группам нет.

— Кто из команд КХЛ оставил самое яркое впечатление в матчах с «Динамо»?

— Здесь много хороших команд, выделю СКА – очень сильный соперник. Габаритная, мощная и очень мастеровитая команда.

«В КХЛ судьи строже, чем в НХЛ, но силовые приёмы – часть моей игры»

— Вы очень мощно начали сезон, набирали очки едва ли не в каждом матче, затем случился небольшой спад, но сейчас наряду с Райаном Спунером вы опять выделяетесь на льду, стали снова забивать. Это большое облегчение?

— Да, я какое-то время не мог забить, это тяжело. Думаю, я всё равно хорошо играл в обороне, но в атаке не совсем получалось. Сейчас возвращаю свою игру и чувствую больше уверенности. Без очков тяжело, ведь я играю в первом-втором звеньях и в большинстве. Думаю, всё равно делаю много хорошего, и в команде это видят. Если продолжу в том же духе, очки придут.

Седрик Пакетт Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Чем была вызвана «засуха» – просто не шла шайба в ворота или была другая причина?

— Иногда так бывает, но и команда переживала не лучшие времена, и мы все были в одной лодке. Однако и я сам играл не так хорошо, где-то небольшие травмы мешали играть, как надо. Сейчас чувствую себя хорошо, и команда играет лучше, так что проще набирать очки.

— Вы ещё и один из лидеров лиги по силовым приёмам. Вам комфортно в этой игре в КХЛ, где судьи обычно чуть построже к таким вещам?

— Действительно, в КХЛ судьи построже, но это – часть моей игры. Стараюсь быть осторожнее, однако в то же время не меняю свою игру и провожу силовые, когда могу, но в рамках правил.

— Что скажете о Вадиме Морозе, которому недавно исполнилось 19 лет? Он отмечался крутыми перформансами.

— Во-первых, он отличный парень – довольно тихий, занимается своим делом. Наблюдать за его игрой и играть вместе с ним – одно удовольствие. Он действительно уверен в себе и обладает мастерством, которого у меня никогда и не было. Хотелось бы мне быть таким техничным. Иногда он вытворяет такое, что и меня самого застаёт врасплох. Он здорово катается, отлично видит площадку и обладает очень хорошим броском. Приятно играть с ним, надеюсь, он сможет чему-то научиться у меня и Спунера, стать ещё лучше.

— Как думаете, сможет он пробиться в НХЛ?

— Думаю, да. Ему только исполнилось 19 лет, но он уже очень хорош. Если в Северной Америке его заметят, то у него точно будет шанс. Надеюсь на это, потому что с возрастом он будет становиться только лучше.

— У команды есть проблемы с игрой в неравных составах, хотя после прихода Андриевского, наметилась тенденция на улучшение. Что именно он изменил?

— Он просто говорит играть попроще, чаще бросать, не слишком всё усложнять. Иногда хорошо, когда приходит новый человек со своими идеями. Это помогает, но мы, игроки, должны играть лучше. Мы много об этом говорим.

— А что скажете о главном тренере, как вы с ним сработались?

— У нас с Крэйгом хорошие отношения. У меня большой опыт в НХЛ и АХЛ, так что он на меня сильно рассчитывает и на льду, и в раздевалке. Вудкрофт – хороший тренер, очень внимателен к деталям. У него спокойный нрав, но в то же время он с нами строг. Это нам сейчас и нужно, и Крэйг хорошо с этим справляется.

«В Минске просто сумасшедшая поддержка»

— Как в целом оцениваете уровень лиги в сравнении с НХЛ и АХЛ, какие главные отличия?

— До приезда сюда не знал, какой тут хоккей, хотя и слышал. Поддержка в Минске просто сумасшедшая, на каждом матче много болельщиков, и после игр они нас тоже ждут. От Америки не слишком отличается, но я был удивлён, насколько это круто. Атмосфера на арене очень приятная, и исполнение гимнов – это нечто, болельщики машут флагами. Очень круто.

— В России уже давно сложился стереотип об АХЛ, что это лига «бей-беги», тогда как у нас играют в более комбинационный хоккей. Согласны с таким утверждением?

— Это зависит от команды. Мы разбираем соперников по видео, русские команды часто играют в контроль шайбы. Но я разговаривал с ребятами, которые давно здесь играют. Они говорят, что лига немного изменилась в этом плане. Я думал, что хоккей здесь будет больше отличаться от того, что в Америке, однако команды сейчас в целом стараются играть проще. В КХЛ играть непросто.

— Почему игра упростилась?

— Тяжело сказать. Наверное, после перехода на маленькие площадки стало тяжелее владеть шайбой, поэтому надо чаще играть через заброс и идти в борьбу.

«У Кучерова глаза по всей голове, это безумие»

— Вы прошли с «Тампой» весь путь от становления до триумфа, в чём феномен этой команды, которая три года подряд доходила до финала?

— Всё начинается с организации, которая работает по высшему разряду. Начиная с владельца и генерального менеджера до тренеров. Все очень хорошо относятся к игрокам и ждут победы каждый год, а такое не каждая команда может себе позволить. И, конечно, в команде есть суперзвёзды – Куч, Вася, Серги, Стэмкос, Пойнт. Все в клубе работают правильно, начиная с высшего руководства. Было здорово там играть, я и сейчас желаю «Тампе» только удачи.

— Вы видели первые шаги Никиты Кучерова в АХЛ, тогда уже было понятно, что это особенный игрок?

— Вряд ли кто-то мог предполагать, что он будет настолько хорош, но да, уже тогда я видел, что он станет очень хорошим игроком. Он был слишком хорош для АХЛ, однако ему надо было немного дозреть до такого уровня. «Тампа» хорошо провела его развитие, чтобы он делал нужные вещи в нужный момент. Это особенный талант, ни у кого в НХЛ нет такого видения, как у него. Я наблюдал за ним семь лет, он за это время немного изменился, но мощный талант у него был всегда.

— Что делает его таким гением на льду?

— Ох, хотел бы я знать! У него глаза по всей голове, это безумие. Ему даже не надо выискивать глазами партнёра, он и так знает, где он. Такие игроки редко появляются. И он очень много оттачивает своё мастерство, работает над одними и теми же вещами целые тренировки. Это приносит плоды.

Никита Кучеров Фото: Getty Images

— Василевский сейчас — лучший вратарь мира?

— Конечно. Я несколько лет с ним поиграл, ему тяжело забить даже на тренировках. Он умеет выигрывать матчи для команды, и он – самый атлетичный парень, которого я видел в жизни, у него растяжка лучше всех. И он на самом деле считает, что лучший, и не хочет, чтобы кто-то был лучше него. Поэтому он и лучший вратарь.

— Вообще, сейчас в НХЛ наступила эпоха российских вратарей, в то время как Канада в этом плане перестала выпускать на-гора вратарей уровня Прайса, Руа или Бродо. Как так?

— Не знаю. Но, действительно, сейчас появилось много русских вратарей. Не знаю, что изменилось в плане вратарей в Канаде.

— В «Динамо» сейчас основной вратарь – 20-летний белорус Алексей Колосов. Насколько он хорош, у него есть перспективы в НХЛ?

— Он очень хорош, тоже атлетичный, один из лучших в игре на перемещении в воротах. Он очень молод, у него есть время, чтобы добиться ещё большего прогресса в своей игре. Он с каждым матчем становится лучше, и, чем больше он играет, тем для него лучше. Команда в нём не сомневается, он всегда держит нас в игре.

— У него есть шанс попасть в НХЛ?

— Думаю, да, он может подписать контракт, уехать в Америку и там продолжить расти. Там немного другой стиль игры, надо будет приспособиться, но, думаю, он заслуженно был задрафтован «Филадельфией». Надеюсь, у него скоро появится шанс в Америке.

Алексей Колосов Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

«Я счастлив от того, чего добился в НХЛ и в «Тампе», и ни о чём не жалею»

— Как оцените период карьеры после чемпионской «Тампы»?

— Было тяжело, когда «Тампа» меня обменяла после того, как мы выиграли Кубок Стэнли. Я весь плей-офф тогда отыграл, да и любой обмен – это непросто. Потом наступил непростой этап в карьере, я много поколесил по клубам. Может, в других командах я не получил такой же возможности, как в «Тампе». Но и лига тоже изменилась в сторону молодости и скорости, да и я играл не на том уровне, что раньше. Было тяжело, но что сказать? Это тоже часть игры, я счастлив от того, чего добился в НХЛ и в «Тампе», и ни о чём не жалею.

— Что вы знали о Минске и Беларуси в целом до приезда в КХЛ?

— Ничего (смеётся). Если честно, даже не думал, что уеду в КХЛ в этом году. Искал новый шанс где-то ещё, но потом поступило предложение, я поговорил с парой ребят. Они рассказали, что Минск – очень красивый город, а КХЛ – хорошая лига. Я им доверился и очень этим доволен. Минск действительно оказался прекрасным городом, тут много ресторанов, большинство людей разговаривают на английском, это тоже помогает. И КХЛ – отличная лига, где я могу продолжать играть на высоком уровне.

— Идея переезда в Европу возникла, когда поступило предложение, или вы уже сами смотрели в эту сторону?

— Агент сказал, что общается с «Динамо», и клуб во мне очень заинтересован. С другими клубами тоже общался, но Минск был лучшим выбором. Во-первых, это КХЛ, во-вторых, тут англоговорящий тренер. Все получилось очень быстро – начали переговоры, и я решил переехать сюда.

— Наводили справки у Василевского, Сергачёва или Кучерова?

— Нет, в тот момент даже времени не было об этом подумать. Но уже после подписания контракта общался с Сергачёвым, он сказал, что это отличная страна. И Наместников тоже сказал, что здесь хорошо.

«Не хотел жить без постоянного дома, переезд в КХЛ оказался правильным шагом»

— 29 лет – отличный хоккейный возраст. Почему не стали дожидаться варианта в НХЛ, наверняка ведь мог подвернуться просмотровый контракт в сентябре, а сразу согласились на переезд в Минск?

— Не хотел снова переезжать с места на место, мотаться между АХЛ и НХЛ, жить без постоянного дома. Подумал, что в КХЛ смогу снова играть на высоком уровне, и это оказалось правильным шагом.

— Сомнений в выборе не было? Вдруг, вы бы здесь не прижились, ваш стиль бы не подошёл или ещё что-то?

— Да, если честно, было страшновато. Но я разговаривал с другими ребятами с опытом в КХЛ, они меня заверили, что тут не так уж и плохо. Было страшно, что не смогу показывать высокий уровень, но на самом деле здесь я обрёл уверенность в себе. Хорошо играю в атаке и обороне, также приятно получать больше игрового времени. Пока всё идёт хорошо.

— Вы приехали в КХЛ с девушкой, она с вами на весь сезон? Ей тут нравится?

— Да, она приехала через месяц после меня с нашей собакой. Здорово, что они вместе со мной. Мы наслаждаемся городом.

— Культурный шок у вас был? Какие необычные вещи подметили в Беларуси или России, которых нет в Северной Америке?

— Язык совершенно другой, учить сложно. Некоторых привычных продуктов здесь нет – соуса «Баффало» или твёрдых лепёшек тако. Но ничего страшного, просто заменяем их другим. В остальном разницы особо не чувствую.

— У вас контракт до конца сезона, планируете ли после него попробовать вернуться в НХЛ или эта дверь закрыта?

— Я иду шаг за шагом, о следующем сезоне пока не думаю, просто хочу показывать свой лучший хоккей. Здесь я вернул любовь к игре, здорово проводить много времени на льду, быть важной частью команды. Последние пару лет я часто менял команды, играл мало, хоккей не приносил такого удовольствия, как прежде. Сейчас я всем доволен, мне нравится наша команда, я снова наслаждаюсь игрой.

Посмотрим, что меня ждёт в следующем сезоне, я не против получить ещё один шанс в НХЛ, но в моём возрасте это уже будет непросто. Посмотрим, я не против продолжать играть в КХЛ.

— Какие цели на сезон?

— Самое главное – выйти в плей-офф, а там уже может быть всё что угодно. У нас хорошая команда — если мы будем играть правильно, то попадём в плей-офф и далеко там пройдём. Что касается лично меня, то хочу продолжать показывать хороший хоккей, много забивать и помогать команде всем, чем могу.