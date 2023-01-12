Русский хоккеист покоряет Канаду! Дубль Костина затмил только абсолютный шедевр Макдэвида

Клим Костин – одно из главных русских открытий сезона НХЛ. После обмена из «Сент-Луиса» форвард обрёл себя в «Эдмонтоне», в состав и философию которого вписался идеально. Костин может подраться, Костин может забить, он всячески приносит пользу команде и, наконец, закрепляется в лучшей лиге мира.

В очередной игре регулярки «Ойлерз» приехали в гости к «Анахайму» — беспросветному аутсайдеру Западной конференции, который за полсезона одержал всего четыре победы в основное время. «Нефтяники», правда, тоже далеко не вверху таблицы, но они ведут упорную борьбу за место в плей-офф и такую команду, как нынешние «Дакс», должны обыгрывать без разговоров.

Собственно, в результате всё так и вышло. Уже к пятой минуте «Эдмонтон» повёл 2:0, а стоило Сэму Кэррику одну шайбу отыграть, как Коннор Макдэвид сотворил очередной шедевр. Тут даже описывать нечего, просто смотрите, как лучший игрок современности поиздевался над Тревором Зеграсом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Набравший два очка уже к 11-й минуте Макдэвид заходил на очередное звание первой звезды матча, но тут вмешался Клим Костин, чьи голы окончательно добили несчастный «Анахайм». В конце первого периода российский форвард перехватил шайбу после опрометчивой передачи Дмитрия Куликова и броском в «домик» переиграл Джона Гибсона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А в середине второго периода гол для Костина организовал партнёр по звену Маттиас Янмарк, хотя и Клим отлично «отклеился» от опекуна на пятачке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

После этого дубля на счету Костина стало уже семь шайб за «Эдмонтон», а ведь дебютировал в составе «нефтяников» он только в середине ноября. За 46 матчей в составе «Сент-Луиса» у Клима было лишь пять голов. Кажется, форвард нашёл свою команду в НХЛ!

Дубль Костина успокоил игру в Калифорнии. До второго перерыва хозяева пропустили ещё один гол от Леона Драйзайтля, счёт стал 1:6, и на третий период у «Анахайма» вышел запасной вратарь Энтони Столарз. И он, кстати, за 20 минут игры сделал 16 сейвов, не пропустив ни одной шайбы, и помог «Дакс» выиграть период 1:0. Но вряд ли «Эдмонтон» расстроил этот факт.

6:2 — уверенная победа «нефтяников», ну а Костин стал второй звездой матча. Звание первой всё же заработал Макдэвид, хотя с таким распределением можно спорить. Впрочем, для Клима сейчас самое главное заключается в том, что он сыграл 15 минут в топ-6 приличной команды НХЛ, помог ей победить, и впереди у россиянина рисуются отличные перспективы.