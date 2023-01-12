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История российского голкипера «Нэшвилла» Ярослава Аскарова, как Ярослав Аскаров играет в Америке

В НХЛ ворвётся необычный русский вратарь? Аскарову может помочь загадочная травма коллеги
Родион Власов
Как Ярослав Аскаров играет в Америке
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Даже не очень удачная игра в последних матчах АХЛ не помешала проспекту «Нэшвилла» получить вызов в лучшую лигу мира.

За последние пару лет вы могли подзабыть об Ярославе Аскарове. За два прошлых сезона голкипер, которому выдавали невероятные авансы, сыграл лишь 42 матча на клубном уровне (с учётом плей-офф) и не был основным вратарём ни в одном клубе системы СКА. Шансом, который давали ему на самом высоком уровне, Ярослав тоже не воспользовался. Потом, судя по всему, подоспела обычная практика клуба: игроки, которые не горят желанием связывать себя со СКА долгосрочным контрактом, уходят в опалу.

«Нэшвилл» потратил на Аскарова очень высокий драфт-пик: вратарей в последние годы крайне редко берут в первом раунде, а Ярослав стал 11-м номером драфта-2020. За предшествовавшие 15 лет только Кэри Прайса выбирали выше Аскарова. Для «хищников», которые всё своё существование ставили в первую очередь на надёжную оборону, развитие русского вратаря становилось главным приоритетом.

Ажиотаж был невероятным. Директор TSN по скаутингу Крэйг Баттон назвал Аскарова «лучшим вратарским проспектом со времен Кэри Прайса, что и соотвествовало его драфт-пику. Баттон хвалил все аспекты игры Аскарова – технику, хоккейный интеллект, движение. Во время трансляции драфта в графике второй основной канадской телекомпании Sportsnet, где прописывали сильные и слабые стороны, минусом Аскарова было названо лишь «Рано ложится спать»: намёк на то, что из-за разницы во времени Ярослав никак не принял бы участие в церемонии.

Ярослав Аскаров в СКА

Ярослав Аскаров в СКА

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Однако неудачная игра Ярослава не только сбила хайп, но и настроила многих болельщиков против вратаря: из-за продвижения пиар-машиной СКА в комментариях бытовало мнение, что вратаря искусственно подтягивают к сборной. Полуфинал МЧМ-2021, где Аскаров несколько раз отбрасывал клюшку перед пропущенными шайбами, родил лавину мемов в канадском хоккейном интернете.

При этом надо понимать, что Аскаров — довольно специфичный вратарь, и его основная редкая особенность — это правый хват. Для полевых игроков праворукость обычно становится весомым плюсом, которая позволяет сделать командную игру более креативной, а у вратарей это «неправильный» хват, который иногда мешает при игре с клюшкой. Из 82 киперов, которые провели хотя бы один матч в этом сезоне НХЛ, таких лишь пять, а все русские голкиперы в истории лиги были леворукими. Так что у Аскарова есть шанс попасть в историю.

«По стилю Аскаров сильно напоминает Шестёркина. Когда шайба ходит по периметру, он в основном на прямых ногах перемещается вместе с ней. Игорь это прокачал до невероятного уровня, Ярослав же не всегда успевает включиться в момент, когда шайба доставляется на пятак. Отсюда, возможно, и появляются лишние движения и суета. Но со временем и работой эти моменты, я уверен, удастся устранить. Однако Ярослав их дорабатывает до конца, он всё видит, у него прекрасное катание и быстрая реакция», — два года назад рассказывал о вратаре эксперт КХЛ ТВ Кирилл Корнилов.

Хотя агент Аскарова после драфта говорил, что его клиент не обязательно уедет в Северную Америку через два года, это произошло. После прибытия в систему «Нэшвилла» вратарь ожидаемо отправился в фарм-клуб, несмотря на хорошую прессу в лагере развития: молодые европейские вратари почти неизбежно проходят этап адаптации в АХЛ. Из наших заметных вратарей этого избежал разве что Сергей Бобровский.

Мощный дебют Аскарова! Отказался пропускать, а потом угодил в объятия партнёров. Видео Мощный дебют Аскарова! Отказался пропускать, а потом угодил в объятия партнёров. Видео

При этом у Ярослава в «Нэшвилле» появилась прекрасная возможность заявить о себе: в отличие от других команд АХЛ, у «Милуоки» не было опытных вратарей. Единственным, по сути, конкурентом Аскарова стал 25-летний Дэвин Кули, который и в NCAA был бэкапом — таким образом, Ярослав сразу же начинал сезон как первый номер фарма.

Ярослав Аскаров в сборной России

Ярослав Аскаров в сборной России

Фото: Эмиль Ханссон, photo.khl.ru

Старт сезона вышел не очень удачным: семь пропущенных шайб за два первых матча в «Милуоки», однако из 11 следующих матчей с Аскаровым в воротах «Милуоки» выиграл 10. В начале декабря Ярослав оформил свой первый «сухарь», отразив все 28 бросков игроков «Хартфорда», после чего был признан вратарём недели в АХЛ.

Однако в последних матчах у Аскарова снова пошёл некий надлом: его заменили уже в первом периоде игры с «Торонто» после четырёх шайб, пропущенных с шести бросков, в последнем матче с «Сан-Диего» — пять голов после 21 броска оппонента. Справедливости ради в каждом из этих матчей Ярослав пропускал после того, как оппонент получал возможность в меньшинстве выйти «в ноль», однако есть и его ошибки — например, вот этот момент в матче с «Чикаго Вулвз».

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Если в целом по сезону у Аскарова пока 90,5% сейвов, то на отрезке в 10 матчей – только 90%. Впрочем, это всё равно больше, чем у коллеги Кули (90,1%) и почти столько же, сколько у другого вратарского мегаталанта, одногодки Аскарова Йеспера Валльстедта (90,6%). Кроме этого дуэта, в АХЛ лишь четыре вратаря меньше 21 года — и у остальных ситуация куда хуже, так что к этим ранним проблемам Аскарова не стоит относиться как к концу света (тем более на фоне упавшего процента сейвов в НХЛ и АХЛ).

Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Фото: nhl.com

Ну а сейчас для Аскарова пришли сразу две прекрасные новости: он едет на Матч звёзд АХЛ вместе с упоминавшимся выше Валльстедтом — это будет дуэт Северного дивизиона. Кроме того, Ярослава подняли в основу «Нэшвилла» из-за невыясненного повреждения бэкапа команды Кевина Ланкинена. Травма финна вряд ли серьёзна: перед игрой с «Торонто» указывалось, что решение о его игре будет принято перед матчем. Несмотря на пропуск вчерашней встречи, велика вероятность, что в бэк-ту-бэке с «Монреалем» Ланкинен всё-таки выйдет на лёд.

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Сыграет ли Аскаров в этом сезоне в НХЛ? Зависит от перспектив «Нэшвилла», который в последних матчах выдал внезапный спурт и подобрался вплотную к зоне уайлд-кард. Если не случится неожиданных травм, то дебют русского вратаря будет более вероятен в том случае, если «хищники» в концовке потеряют шансы на плей-офф и дадут больше времени молодёжи из фарм-клуба.

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