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Результаты матчей КХЛ 12 января, турнирная таблица, видеообзоры, расписание матчей КХЛ на 13 января

Чудо-сейвы канадского вратаря и новый кошмар для «Сочи». Итоги игрового дня КХЛ
Денис Лутченко
Итоги игрового дня КХЛ
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«Металлург» потерпел четвёртое поражение в последних пяти матчах. «Адмирал» активно преследует главную команду Татарстана.

12 января в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись три матча. Коротко рассказываем о том, как сложился каждый из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2023, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Гуськов (Мингачёв, Ярош) – 11:37 (4x5)   0:2 Окулов (Каменев, Плотников) – 20:29 (5x4)   1:2 Сагадеев (Михайлис) – 21:50 (5x5)   2:2 Шевченко (Вей) – 29:44 (4x5)   2:3 Плотников (Мамин, Провольнев) – 36:45 (5x5)   2:4 Слепышев (Нестеров, Соркин) – 48:15 (5x4)   2:5 Мамин (Светлаков, Провольнев) – 53:25 (5x5)

ЦСКА после поражения от «Автомобилиста» выместил всю злобу на «Барысе». Москвичи оказались настолько мотивированными, что забросили первую шайбу матча в условиях меньшинства – отличился Матвей Гуськов. Сразу после перерыва команда Сергея Фёдорова организовала ещё один гол – на этот раз большинство использовал Константин Окулов.

Астанчане, несмотря на все трудности, не сдались и к середине второго периода восстановили равенство. Причём Дмитрий Шевченко вслед за Гуськовым оформил гол при расстановке 4х5. Однако во второй половине встречи ЦСКА всё же взял своё. Когда на авансцену вышли лидеры – Плотников, Слепышев и Мамин – у «Барыса» не осталось шансов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2023, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
Б
Адмирал
Владивосток
1:0 Карпов (Голдобин, Кёрран) – 13:17 (5x4)   1:1 Шэн (Сидляров, Уильямс) – 54:42 (5x5)   1:2 Гутик – 65:00

«Металлург» потерпел четвёртое поражение в последних пяти матчах. Команда Ильи Воробьёва не смогла справиться с «Адмиралом». Максим Карпов открыл счёт на 14-й минуте первого периода – с пятака замкнул отличный пас-наброс в исполнении Николая Голдобина.

Дальневосточники на равных с соперником провели остаток матча. К финишу команды пришли почти с идентичными показателями по броскам в створ – 34:31 в пользу «Магнитки». Две угрозы «Адмирала» были особенно опасными – голкиперу Эдди Паскуале пришлось применить максимум стараний, чтобы их нейтрализовать: в основное время он выловил шайбу буквально из пустых ворот, а в овертайме шикарно отразил импровизированный буллит.

Тем не менее под конец игры магия Паскуале работала с перебоями. За пять с небольшим минут до конца Павел Шэн подсуетился на добивании и разгадал магнитогорского канадца, а затем Паскуале проиграл серию буллитов. Победа помогла «морякам» вновь сравняться с «Ак Барсом» по набранным очкам: владивостокцы и казанцы делят шестое-седьмое место в таблице Восточной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2023, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
ОТ
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Орлов (Федотов, Кручинин) – 22:41 (4x4)   1:1 Стальнов (Александров) – 24:00 (5x5)   1:2 Ян (Летунов, Фирстов) – 36:29 (5x5)   2:2 Попов (Косовец, Бабенко) – 54:32 (5x5)   2:3 Коваленко (Кручинин, Конюшков) – 61:00 (3x3)

Одни из самых молодых команд лиги – «Торпедо» и «Сочи» — встретились на побережье Чёрного моря. Игра получилась довольно эмоциональной, за первый период соперники получили четыре удаления, а во втором стартовали со стычки. Тогда же пришли и первые голы: команды обменялись шайбами в течение первых четырёх минут отрезка.

Позднее наступило голевое затишье. Ближе к перерыву Деннис Ян молниеносно обработал передачу партнёра и вывел нижегородцев вперёд. Незадолго до финальной сирены Сергей Попов восстановил паритет и подарил игре овертайм.

Дополнительное время продлилось ровно одну минуту. Николай Коваленко откликнулся на передачу Алексея Кручинина и в ближнем бою изящно с неудобной руки переиграл Михаила Бердина.

«Сочи» уступил в 21-м матче регулярки подряд. «Леопарды», таким образом, обновили рекорд чемпионатов России по длительности серии из поражений.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 13 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2023, пятница. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Витязь
Московская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2023, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Северсталь
Череповец
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2023, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2023, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Трактор
Челябинск
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2023, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Амур
Хабаровск
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