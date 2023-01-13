Чудо-сейвы канадского вратаря и новый кошмар для «Сочи». Итоги игрового дня КХЛ

12 января в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись три матча. Коротко рассказываем о том, как сложился каждый из них.

ЦСКА после поражения от «Автомобилиста» выместил всю злобу на «Барысе». Москвичи оказались настолько мотивированными, что забросили первую шайбу матча в условиях меньшинства – отличился Матвей Гуськов. Сразу после перерыва команда Сергея Фёдорова организовала ещё один гол – на этот раз большинство использовал Константин Окулов.

Астанчане, несмотря на все трудности, не сдались и к середине второго периода восстановили равенство. Причём Дмитрий Шевченко вслед за Гуськовым оформил гол при расстановке 4х5. Однако во второй половине встречи ЦСКА всё же взял своё. Когда на авансцену вышли лидеры – Плотников, Слепышев и Мамин – у «Барыса» не осталось шансов.

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«Металлург» потерпел четвёртое поражение в последних пяти матчах. Команда Ильи Воробьёва не смогла справиться с «Адмиралом». Максим Карпов открыл счёт на 14-й минуте первого периода – с пятака замкнул отличный пас-наброс в исполнении Николая Голдобина.

Дальневосточники на равных с соперником провели остаток матча. К финишу команды пришли почти с идентичными показателями по броскам в створ – 34:31 в пользу «Магнитки». Две угрозы «Адмирала» были особенно опасными – голкиперу Эдди Паскуале пришлось применить максимум стараний, чтобы их нейтрализовать: в основное время он выловил шайбу буквально из пустых ворот, а в овертайме шикарно отразил импровизированный буллит.

Тем не менее под конец игры магия Паскуале работала с перебоями. За пять с небольшим минут до конца Павел Шэн подсуетился на добивании и разгадал магнитогорского канадца, а затем Паскуале проиграл серию буллитов. Победа помогла «морякам» вновь сравняться с «Ак Барсом» по набранным очкам: владивостокцы и казанцы делят шестое-седьмое место в таблице Восточной конференции.

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Одни из самых молодых команд лиги – «Торпедо» и «Сочи» — встретились на побережье Чёрного моря. Игра получилась довольно эмоциональной, за первый период соперники получили четыре удаления, а во втором стартовали со стычки. Тогда же пришли и первые голы: команды обменялись шайбами в течение первых четырёх минут отрезка.

Позднее наступило голевое затишье. Ближе к перерыву Деннис Ян молниеносно обработал передачу партнёра и вывел нижегородцев вперёд. Незадолго до финальной сирены Сергей Попов восстановил паритет и подарил игре овертайм.

Дополнительное время продлилось ровно одну минуту. Николай Коваленко откликнулся на передачу Алексея Кручинина и в ближнем бою изящно с неудобной руки переиграл Михаила Бердина.

«Сочи» уступил в 21-м матче регулярки подряд. «Леопарды», таким образом, обновили рекорд чемпионатов России по длительности серии из поражений.

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Матчи 13 января