Как это вообще возможно? В НХЛ забили спасительный гол, когда на табло загорелись все нули

Что можно сделать в хоккее за три секунды до конца основного времени, когда твоя команда проигрывает с минимальным счётом? Защитнику «Нью-Йорк Рейнджерс» К’Андре Миллеру этого времени с лихвой хватило, чтобы нанести первый бросок по воротам «Даллас Старз», угодить в соперника, и успеть произвести повторное добивание, которое в буквальном смысле свело с ума как всегда заполненный до отказа «Мэдисон Сквер Гарден».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Когда шайба во второй раз оторвалась с крюка клюшки американского защитника на табло оставалось всего 1,5 секунды. По правилам баскетбола, если игрок успел бросить мяч до финальной сирены, то два или три очка будут засчитаны даже в том случае, если мяч влетел в корзину уже после истечения времени. Но в хоккее правила совсем другие – и шайба должна полностью пересечь линию ворот до финальной сирены, чтобы гол был признан легитимным.

И на счастье Миллера, поскольку он производил бросок со средней дистанции, а не с синей линии, шайба успела за столь минимальное время долететь до ворот. Донельзя огорчённому потерей «сухаря» Джейку Эттинджеру оставалось только с грустью в глазах смотреть на куб стадиона «Рейнджерс», где уже горели три нуля, фиксирующие окончание времени третьего периода. Но в момент пересечения шайбой линии ворот, до конца периода ещё оставалось девять десятых секунды, что и спасло камбэк команды Жерара Галлана.

В течение 60 минут основного времени хозяева, обескровленные потерей одного из лучших снайперов команды Криса Крайдера, безуспешно искали подход к воротам проводящего феноменальный сезон Эттинджера. У «Рейнджерс» было четыре возможности реализовать большинство, но ни одной из них воспользоваться «синерубашечники» не сумели, тогда как «звёзды» свой единственный гол в матче забили как раз в своём единственном большинстве – с передач Дениса Гурьянова и Мэйсона Марчмента отличился Тайлер Сегин. Отразивший в итоге 24 броска и признанный второй звездой матча Игорь Шестёркин отразить бросок канадца не имел практически никакой возможности.

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Но столь яркое спасение в концовке придало моральных сил Парням с Бродвея – и в овертайме они полетели вырывать победу. Мика Зибанеджад сделал передач в район левого борта, где Артемий Панарин поставил корпус Миро Хейсканену сначала Миро Хейсканену, а затем и Джейсону Робертсону, благодаря чему выкатился один на один с Эттинджером. Переиграть американца своим броском у россиянина не получилось, но очень вовремя в ситуацию вмешался Зибанджад, который накрыл Хейсканена, не позволив финну вывести шайбу из зоны, следом на пятак вернулся Панарин, забрал шайбу под свой контроль и сделал передачу на Адама Фокса, который и поставил точку в игре, броском с неудобной руки окончательно испортив настроение Эттинджеру.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Уступая в счёте за полторы секунды до конца основного времени, «Рейнджерс» в результате сумели добиться второй волевой победы подряд. Подопечные Галлана продлили серию с набранными очками до семи матчей и укрепили своё положение на третьем месте в Столичном дивизионе НХЛ. Что касается «Далласа», то он добавил одно очко себе в актив и продолжил лидировать в Центральном дивизионе.