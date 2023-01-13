Аскаров дебютировал в НХЛ! И сразу же установил крутой рекорд

Победить ему не удалось, но своё мастерство он продемонстрировал. В команде видят в нём будущего элитного вратаря.

Вратарь Ярослав Аскаров дебютировал в НХЛ — и уже одним этим фактом установил рекорд «Нэшвилла». Он стал самым молодым голкипером в истории клуба, сыграв свой первый матч в возрасте 20 лет и 210 дней – предыдущее достижение принадлежало Юусе Саросу (20 лет, 223 дня).

Это случилось в день, когда Аскарова выбрали для участия в Матче звёзд АХЛ. В этой лиге он выиграл 13 матчей из 22 с процентом отражённых бросков 90,5, коэффициентом надёжности 2,66 и двумя «сухарями». Дебют Аскарова в главной команде получился форсированным – его вызвали из АХЛ на всякий случай, из-за болезни Кевина Ланкинена, но перед началом матча поставили в стартовом составе. Саросу, игравшему накануне с «Торонто», дали заслуженный отдых.

Аскаров попал с корабля на бал и уже в первом периоде оказался в самой гуще событий – за 20 минут «Монреаль» нанёс 19 бросков в створ. Удивительно, но счёт при этом удалось открыть именно гостям – Нино Нидеррайтер подправил шайбу после броска Романа Йози на исходе большинства. «Монреаль» снова бросился бомбардировать Аскарова бросками и всё-таки пробил его в формате «четыре на четыре». Тут же «хабс» могли забивать ещё, но Джастину Бэррону и Джордану Харрису не удалось перехитрить вратаря. «Посмотрите на гибкость Аскарова. Обокрал Харриса, сделав ногами то, что должно было быть невозможно физически», — восхитился автор The Athletic Арпон Басу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Однако через пару минут россиянин поплатился за любовь к выходам из ворот. Аскаров показал недюжинную уверенность в своих силах и за матч намотал немало кругов по своей зоне, играя как заправский третий защитник. Но в моменте с голом Кирби Дака он сыграл на руку «Монреалю» — поехал к левому борту на перехват шайбы, отдал её сопернику и не успел опомниться, как снаряд уже был в воротах.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Филип Форсберг сравнял счёт через 12 секунд после перерыва, но в середине встречи Коул Кофилд реализовал большинство и снова вывел «Монреаль» вперёд. И вновь после пропущенного гола Аскаров продемонстрировал свои способности, остановив Евгения Дадонова при выходе «один в ноль».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде Кофилд оформил дубль. Интересно, вспоминал ли он в тот момент финал мемориала Глинки — 2019, когда Аскаров преградил Канаде дорогу к золоту? Так или иначе, этот гол стал победным – «Нэшвилл» смог отыграть одну шайбу в концовке с пустыми воротами, но в целом команда провела не лучшую игру. Аскаров, несмотря на некоторые ошибки и ещё явную «сырость», прошёл боевое крещение в НХЛ и выглядел более чем достойно — особенно на фоне команды, у которой к концу четырёхматчевого выезда закончился бензин.

«Нереальные эмоции от дебюта. Это потрясающе, просто потрясающе. Да, мы проиграли, но я всё равно навсегда запомню этот матч», — сказал Ярослав.

«Он был великолепен. Уверенно чувствовал себя в воротах и много играл в шайбу. Уже видно, что он точно станет элитным вратарём», — отметил Нидеррайтер.

«Аскаров сыграл хорошо, прошёл проверку. Полевым надо было лучше играть в обороне, но это был хороший первый матч для него. Он сделал несколько серьёзных сейвов, получил большую нагрузку. Надо отдать ему должное», — заключил главный тренер «Нэшвилла» Джон Хайнс.