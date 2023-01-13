«Ак Барс» уже спас себе сезон, «Магнитку» поглотила рутина регулярки. Что происходит в КХЛ

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У «Ак Барса» появился тренер, и Казань расцвела. Но чем закончится эксперимент с Билялетдиновым в роли «пожарного»?

Значимость возвращения Зинэтулы Билялетдинова на тренерский мостик «Ак Барса» предстоит оценить весной, однако мгновенный эффект от этого камбэка легендарного тренера казанцев уже есть. В максимально короткий срок опытнейший специалист, которого уже многие (в том числе и он сам) поспешили списать на пенсию, превратил расхлябанную, разрозненную, бессистемную команду в едва ли не главного фаворита сезона от Востока. Точнее, Билялетдинов просто вернул «Ак Барсу» статус, который у него и был в межсезонье. Просто мало кто ожидал такого оглушительного провала Олега Знарка.

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Говорить о возрождении «Ак Барса» сейчас заставляет не только серия из пяти побед. Дело прежде всего в том хоккее, который в последних матчах демонстрируют казанцы. Агрессия и мобильность в атаке здорово сочетаются с вязкостью и плотностью в начинающихся высоко оборонительных действиях. Игра «Ак Барса» пропитана уверенностью в своих силах и спортивной наглостью, пониманием, что команда в любой момент может добавить и добиться нужного результата. Налицо и типично билялетдиновские маркеры: «пиджачки» на спинах форвардов соперника, тактика мелкого фола, дерзость в единоборствах, граничащая с грубостью.



И ведь откуда всё взялось? Ещё полтора месяца назад «Ак Барс» выглядел одной из самых медленных и безыдейных команд КХЛ, а мастера допускали детские ошибки, природа которых, казалось, крылась в полном безразличии к процессу. Сейчас же те же самые хоккеисты играют максимально дисциплинированно и вдохновенно, пусть и не так весело и зрелищно. Но давным-давно не секрет, что система Билялетдинова – это не про шоу, а про результат.

Зинэтула Билялетдинов у руля «Ак Барса» Фото: Лошкарев Дмитрий, photo.khl.ru

Для меня очевидно, что такой прогресс «Ак Барса» связан ещё и с тем, что у команды, наконец, появился главный тренер. То есть тот человек, который реально управляет, а не просто стоит с вызывающим видом на скамейке в полной уверенности, что с таким-то составом дело пойдёт само по себе. Как мы видим, даже самый звёздный коллектив нуждается в командире. А если этот командир – максимально авторитетная и всеми уважаемая легенда клуба с колоссальным победным бэкграундом, то вообще всё складывается замечательно.

Но долгосрочный прогноз о счастливом будущем «Ак Барса» в нынешнем сезоне я сделать пока не готов. Всё-таки есть много нюансов. Во-первых, не исключено, что бодрый ход казанцев – это банальный эффект от смены тренера. Да, при этом казанцы уже играют по-билялетдиновски, однако насколько хватит запала самого специалиста на поддержание своей фирменной системы? Ведь не зря же легендарный тренер долго открещивался от возвращения к работе. Во-вторых, Билялетдинов впервые примерил на себя роль «пожарного», взяв команду по ходу сезона. Понятно, что Зинэтула Хайдярович был в «Ак Барсе» летом, когда комплектовался состав, когда закладывалась «физика», но всё же тогда команда формировалась под совсем другого тренера.

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Так что текущие локальные успехи «Ак Барса» не стоит переоценивать. Впрочем, и недооценивать тоже. Ясно, что казанцы спасли этот сезон, а плей-офф Востока не потерял многолетнего фаворита. И теперь за ним будет смотреть ещё интереснее.

«Магнитку» поглотила рутина регулярки? Это отличный шанс для молодёжи, но в уральском клубе чего-то опасаются

«Металлург» уступил дома «Адмиралу» по буллитам при весьма невыразительной игре, и это поражение отлично вписалось в общее состояние команды в последнее время. Сейчас у уральцев шесть поражений в восьми последних матчах, но это, как ни странно, полбеды. Другие неприятности заключаются в том, что у команды исчез тот атакующий, комбинационный, красивый хоккей, в который влюбились многие в прошлом плей-офф и в начале сезона. И либо причиной, либо следствием этого является очевидный кризис канадских легионеров клуба: Лайпсик, Майе, Карри всю регулярку проводят вовсе не на том уровне, который они показывали в прошлом году.

Брендан Лайпсик и Филипп Майе Фото: Табарчук Павел, photo.khl.ru

Не думаю, что стоит говорить о каких-то глобальных проблемах в «Металлурге». У команды опытный тренерский штаб, сохранившийся почти полностью с прошлого года состав, выходивший в финал Кубка Гагарина, так что «Магнитка» — наиболее подверженный рутине регулярки клуб на Востоке. Имею в виду, что у уральцев объективно нет каких-то новых вызовов на первом этапе сезона, к тому же команда идёт высоко в таблице, очки собирает достаточно стабильно, её место в плей-офф не вызывает сомнений. По сути, «Металлург» сейчас просто ждёт кубковой весны и готовится к главным матчам, а грустные по игре и результату отрезки регулярки были у команды и в прошлом сезоне. Илья Воробьёв и бóльшая часть состава через это уже проходили, так что прямо сейчас нет веских причин сомневаться, что в плей-офф «Металлург» вовсе не будет таким амёбным и разболтанным, как в последних играх.

Другое дело, что эти новые вызовы в «Магнитке» могут создать самостоятельно. Например, почему бы не освежать почаще состав молодыми хоккеистами, раз опытные ребята проседают эмоционально на дистанции? Так, в распоряжении Воробьёва есть Данила Юров – один из главных талантов своего поколения. У Юрова в этом сезоне были матчи с очень приличным игровым временем, но весьма немного, а ведь Данила уже давно пообтёрся в КХЛ, да и ему уже 19 лет. В этом же возрасте, например, у Боба Хартли в «Авангарде» становились стабильными игроками первых троек Егор Чинахов и Арсений Грицюк. Возможно, в «Магнитке» стоит дать Юрову больше доверия, и он тогда засияет не хуже, чем два последних лучших новичка лиги?

Данила Юров празднует забитый гол Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Или вот на матч с «Адмиралом» был заявлен 18-летний Роман Канцеров, разрывающий МХЛ за «Стальных лисов». Воспитанник магнитогорского хоккея сделал «круг новичка», но в самой игре не вышел на лёд ни на секунду, хотя свежести и задора «Магнитке» явно не хватало. Конечно, тренеру виднее, просто не очень понятно, какой смысл обнадёживать парня заявкой на игру КХЛ, а потом держать весь матч на скамейке. Канцеров ведь не вышел исполнять даже послематчевый буллит, хотя в МХЛ является одним из лучших в этом элементе.



Кажется, ввод молодых в основу – это отличный способ для опытной команды хоть как-то разогнать тоску длинной регулярки. Это и пресловутая свежая кровь, которая должна помочь в моменте, и подготовка резервов на будущее, да и для болельщиков новый интерес.