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75 лет со дня рождения легендарного хоккеиста Валерия Харламова, всё главное о великом игроке

Истинная легенда нашего хоккея. 75 лет назад родился великий Валерий Харламов
Павел Панышев
75 лет назад родился великий Валерий Харламов
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Он был воплощением и лицом советского спорта.

Сегодня знаменательный день для всего отечественного спорта. Ровно 75 лет назад родился легендарный советский хоккейный форвард Валерий Харламов. Человек, на чьей игре выросло множество людей. Спортсмен, которым восхищались и справедливо называли лучшим из лучших.

Увы, но 27 августа 1981 года, в возрасте 33 лет после автокатастрофы Харламова не стало. Трагедия, случившаяся с Харламовым, действительно была событием мирового масштаба. О ней массово писали и говорили в Европе и Северной Америке, первые полосы газет выходили с рассказами о случившемся. Соболезнования в связи с гибелью Харламова выражали и его непримиримые соперники по Суперсерии — канадские профессионалы. Одно дело — соперничество на льду и совсем другое — жизнь вне спортивной площадки.

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Валерий Харламов — поистине гений, влюблявший своей игрой. Икона спорта, которую всем ставят в пример и по сей день. Двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира и 11-кратный чемпион СССР в составе родного ЦСКА проделывал с шайбой такие трюки, что соперники зачастую находились в полном недоумении. Справиться с настырностью и техникой Харламова можно было только за счёт хамства и откровенной грубости. Канадцы порой не стеснялись играть против великого форварда откровенно грязно.

В 2005 году Валерия Харламова ввели в Зал хоккейной славы в Торонто. Важно отметить, что Харламов стал вторым после Владислава Третьяка хоккеистом, не игравшим в НХЛ, удостоившимся такого признания мировых профессионалов. В Северной Америке прекрасно разбираются в хоккее и понимают величие своих соперников, не стесняясь его признавать. И это абсолютно правильно.

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«Всё «золото мира» – медали чемпионатов Европы, мировых первенств, Белых олимпиад – было добыто им за годы служения хоккею. Но Валерий Харламов никогда, подчеркиваю – никогда, не чувствовал себя этаким старателем на россыпях спортивной удачи. Он сражался не на живот, а на смерть за победу сборной Страны Советов», – говорил про Харламова несравненный тренер Анатолий Тарасов.

Валерий Харламов

Валерий Харламов

Фото: Виктор Будан/Фотохроника ТАСС//ITAR-TASS

Болельщики со стажем прекрасно помнят великолепную армейскую тройку Михайлов – Петров – Харламов, наводившую ужас на соперников. Увы, но в живых на сегодняшний день остался только Борис Михайлов, продолжающий внимательно следить за российским хоккеем и трудиться на его благо.

«Каждый выход Валерия на лёд – это было всегда праздником для болельщиков. Наши соперники не знали, что делать, чего ждать от него. Чем сильнее был противник – тем сильнее проявлялись его сильные качества. Сложно сказать, что у Валерия было главным козырем – скорость, обводка, единоборства, видение площадки, завершение атаки или быстрота мышления. Знаю, что он не любил играть против тех, кто был намного слабее вас. И всегда здорово играл с сильными соперниками. И это касалось не только игр за сборную, но и за наш клуб», – делился воспоминаниями Борис Петрович.

Валерий Харламов, Владимир Петров, Борис Михайлов

Валерий Харламов, Владимир Петров, Борис Михайлов

Фото: Вячеслав Ун Да-син/Фотохроника ТАСС/ITAR-TASS

Такие хоккеисты, как Харламов, рождаются раз в столетие. Нынешней молодёжи будет полезно посмотреть матчи с участием легенды №17, тем более что найти их не составляет никакого труда: век Интернета и новых технологий позволяет это сделать.

Валерий Харламов – это и есть хоккей. Глыба, воплощение любимой миллионами людей игры, так рано от всех нас ушедшая. Но в нашей памяти этот блистательный атлет останется навсегда.

С юбилеем, великий!

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