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Перспективы «Сочи» в КХЛ: молодые хоккеисты, результаты, что происходит

Какое будущее у «Сочи»? Южане — последние в таблице КХЛ, но не всё так плохо
Егор Торишный
Перспективы «Сочи» в КХЛ
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Несмотря на неудачный сезон, клуб собирает хорошую посещаемость и растит молодых игроков.

У ХК «Сочи» нынешний сезон совсем не задаётся. После неудачного старта в южном клубе пошли на смену тренера, однако эффект оказался краткосрочным: после нескольких солидных матчей с топ-клубами КХЛ в ноябре «южане» угодили в длинную серию поражений, которая не может закончиться до сих пор.

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Главная причина такого результата «Сочи» в нынешнем чемпионате прекрасно известна, и нет смысла лишний раз об этом говорить. Когда ситуация каким-то образом изменится, тогда у южан вновь будет шанс вернуть себе тот статус, который был у клуба в прошлые годы: крепкого, кусачего и даже самобытного коллектива, постоянно претендующего на плей-офф.

Но даже в нынешнем состоянии «леопарды» не заслуживают уничижительного отношения. В сложившихся условиях «Сочи» выбрал единственно верный путь – ставку на молодых хоккеистов, воспитание кадрового резерва. Как мы видим, это не даёт сиюминутного результата, но позволяет надеяться, что в будущем у «леопардов» будет крепкий фундамент, а десятки российских хоккеистов проложат себе путь в большой хоккей через южный клуб.

Игроки «Сочи» празднуют гол

Игроки «Сочи» празднуют гол

Фото: Дмитрий Бондаренко, photo.khl.ru

Тут можно говорить и о долгосрочной и о краткосрочной перспективе. Например, знаете ли вы, что с 2019 года в Сочи функционирует детско-юношеская хоккейная школа, где тренировочный процесс выстроен на базе нацпрограммы? Количество занимающихся в ней детей растёт с каждым годом и сейчас составляет 45% от всех юных хоккеистов Краснодарского края.

Но говорить об успехах школы ещё очень-очень рано, а вот то, что «Сочи» в текущем сезоне является абсолютным лидером лиги по числу россиян, дебютировавших в КХЛ – это факт. 11 игроков провели первые матчи в лиге в форме «леопардов», из них девять – моложе 21 года. Среди этих ребят отметим защитника Семёна Ибрагимова, а также форвардов Тиграна Ярулина и Евгения Каменского – парни привлекаются в молодёжную сборную России.

Тигран Ярулин

Тигран Ярулин

Фото: Дмитрий Бондаренко, photo.khl.ru

Эти кадры берутся не из ниоткуда: у «Сочи» есть молодёжная команда «Капитан», выступающая в МХЛ, и там проделана большая работа по подготовке резерва для клуба КХЛ. В результате команда является лидером своей конференции в серебряном дивизионе МХЛ и регулярно поставляет игроков для главной команды системы. И вот это уже ближайшее будущее и опора южан.

Кто-то скажет, что с подобными целями и задачами «Сочи» нечего делать в КХЛ, что развивать молодёжь можно и в лигах рангом пониже. Однако на примере новокузнецкого «Металлурга» мы видим, что для системы есть большая разница, в какой лиге играет её флагман. Пока «Кузня» находилась в КХЛ, она растила для нашего хоккея Сергея Бобровского, Дмитрия Орлова, Илью Сорокина, Кирилла Капризова. С 2018 года «Металлург» выступает в ВХЛ, и много ли вы знаете хоккеистов с Кузбасса, пробившихся наверх за эти почти пять лет? Молодёжь растёт в условиях конкуренции и высокого уровня соперничества с опытными мастерами, а это сейчас может дать только КХЛ.

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И понятно, что «Сочи» не ставит высоких задач, но разве в лиге не найти с десяток других клубов, которые даже в теории не претендуют на Кубок Гагарина? «Нефтехимик», «Амур», «Адмирал», «Куньлунь», «Северсталь»…чем эти клубы глобально отличаются от «Сочи» в плане задач на сезон? Да, прямо сейчас между ними и «леопардами» пропасть в таблице, но это всего лишь первый такой неудачный год для южан.

КХЛ – это лига с огромной долей государственных и бюджетных денег. Поэтому абсолютно нормально, что в ней играют команды, которые, может, всерьёз не претендуют на кубки, зато выполняют важнейшую социальную функцию. То есть они организуют досуг для людей по вечерам, популяризируют хоккей для молодого поколения. И «Сочи», которому после Олимпиады досталась шикарная инфраструктура, с этой задачей справляется. «Леопарды» — главная хоккейная команда Краснодарского края, без которой невозможно развитие этого вида спорта в самом тёплом регионе России. Потому что молодёжи нужно видеть какую-то близкую и реальную цель перед собой, чтобы начать заниматься хоккеем. Поэтому не было бы никакой школы в Сочи, если бы клуб не играл в КХЛ.

Стадион «Большой», где южане играют домашние матчи, в этом сезоне в среднем посещают четыре тысячи болельщиков на каждой игре. Кому-то эта цифра покажется скромной, но она выше, чем, например, в Магнитогорске, Череповце и Нижнекамске – исторических хоккейных центрах России. Примерно 40% из числа зрителей на каждой игре – это туристы, так что можно смело говорить и о том, что «Сочи» имеет важное значение с точки зрения развития туристической отрасли страны.

Болельщики ХК «Сочи»

Болельщики ХК «Сочи»

Фото: Дмитрий Бондаренко, photo.khl.ru

Так что, конечно, глядя на сегодняшнее положение, можно сгоряча заявлять о том, что такой клуб КХЛ не нужен. Вот только, если копнуть чуть поглубже, можно увидеть, что пребывание «Сочи» в элитной лиге российского хоккея более чем оправдано и уместно. А что касается спортивного результата, то уже через год «леопарды» могут существенно измениться в этом плане.

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Теги Хоккей КХЛ ХК Сочи •••

Заглавное фото: hcsochi.ru

Источник: «Чемпионат»

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