Рваные носки и безумные крики. Очень странные ритуалы Овечкина и Макдэвида

Макдэвид и Овечкин, вероятно, два главных хоккеиста современности. В их способностях уже не сомневаются, они бьют рекорд за рекордом. Но даже они — люди. А значит, и им не чужды странности, которые сложно понять другим.

У Макдэвида, например, есть любимая пара носков, которые он надевает на каждую тренировку и на каждый матч уже в течение многих лет. Как можно понять, они более дырявые, чем оборона «Эдмонтона»:

У Макдэвида есть любимая пара носков. Состояние у них так себе Фото: Sportsnet

«Они настолько отвратительны, насколько вы ожидаете», — заявляет издание Blade Of Steel.

А как канадец объясняет эту свою традицию?

«Их больше не делают. Что бы там ни был за бренд… Я думаю, это CCM или вроде того… Они больше не делают носки. Может быть, они начнут, стоит подождать», — сказал Макдэвид в эфире YouTube-канала Sportsnet.

Новость по теме Коннор Макдэвид повторил рекорд Уэйна Гретцки 36-летней давности

Что ж, МакДи можно понять. Наверняка у каждого из нас есть любимая вещь, которая уже находится в крайне сомнительном состоянии, но мы всё равно храним её как драгоценность…

«Я не могу поверить, что нет компании, готовой производить любимые носки Коннора Макдэвида — не только для тебя, но и для многих, кто их покупает», — ответил нападающему «Эдмонтона» журналист Sportsnet Скотт Оак.

Конкурент Макдэвида, Овечкин, привык разделять свой не самый обычный ритуал с товарищами по команде. Что за ритуал? Думаю, вы уже и так поняли.

Правильно — я имею в виду странные, непонятные крики и жесты руками в подтрибунном помещении перед матчами.

Правда, для самих «столичных» это более чем имеет смысл: «Это, э-э… это странно, — сказал Ти Джей Оши. — Но каким-то образом мы все понимаем, что говорят и что происходит. Будто бы вы слышите, как говорит ваш двухлетний ребёнок. Другие люди не понимают выкрики, но мы знаем, что говорят парни. Так что это великолепно, отлично».

В НХЛ ритуал «Вашингтона» имеет репутацию одного из самых длинных и запутанных в лиге. Конор Шири и Мэтт Ирвин, которые отыграли восемь и 11 лет в НХЛ соответственно — за несколько разных клубов, оба сказали, что рукопожатия в лиге не редкость, но «Вашингтон» проделал хорошую работу, чтобы выделиться.

«Такие вещи просто случаются, — объяснил Оши. — Мы можем добавить в ритуал что-то из того, что было сказано в раздевалке, что-то, что кто-то сделал однажды. Потом ребята забивают голы, и после этого им приходится повторять это каждый раз».

«Я думаю, это случается в одном матче, а потом ты просто как-то миришься с этим. Для меня это главное, что я видел, в качестве предматчевого ритуала в любой из команд, частью которых я был», — сказал Ирвин.

Это сложный процесс с несколькими движениями, и во многих из них участвует второй лучший снайпер НХЛ в истории, который возглавляет очередь рукопожатий. Да-да, речь об Овечкине.

Том Уилсон, который наконец вернулся после восьми месяцев отсутствия из-за операции на передней крестообразной связке, обычно надевает форму одним из первых и трижды ударяет Овечкина грудью. Шири обычно также находится в числе первых, и Овечкин быстро обменивается с ним «дай пять», прежде чем сказать: «Пошли, секси-бой» (а иногда и «милаха-парень»).

«Вы делаете это перед одним из матчей и хорошо играете или что-то в этом роде, а потом это остаётся навсегда, — сказал Шири. — Я ничего не планирую наверняка. Всё органично».

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон сказал, что есть два слова, которыми можно охарактеризовать всю эту рутину: громкие звуки. Овечкин кричит Карлсону: «Я получил свою курицу пармиджана, детка, но-о-о-о», на что Карлсон поднимает руку, пока россиянин тянет «но-о-о-о». И когда Овечкин выдыхается, он спрашивает «чего ты хочешь», после чего Карлсон указывает вниз — а затем следует быстрое рукопожатие с Восьмёркой. Это отсылка к рекламе пиццы Paisano 2017 года, в которой снимались Уилсон и другие спортивные деятели округа Колумбия. Овечкин также известен тем, что ел курицу пармиджана перед матчами.

Затем они ждут Оши, которого Ови приветствует громким и протяжным «О», на что Оши отвечает тем же. Они несколько раз дают пять и бьются шлемами друг о друга, выкрикивая какую-либо из вариаций «чёрт возьми, поехали» и ударяясь грудью. Интенсивность варьируется от матча к матчу, иногда удар отбрасывает Оши обратно к стене. Затем Ти Джей разделяет секретное рукопожатие с Карлсоном.

«Это очень органично. Например, вот есть несколько парней, ты подходишь то к одному, то к другому, а затем приходит кто-то ещё и говорит: «Ну, это то, что я бы сделал». — Со смехом объяснял Карлсон. — Я думаю, это просто очень много фигни. Нет ни рифмы, ни повода, ни чьих-либо заготовок. Это просто то, что происходит само по себе...»

Новички тоже быстро оценили ритуал. Например, Эрик Густафссон перед первым матчем нервничал, а эти глупые рукопожатия помогли ему снять немного напряжения и почувствовать себя более комфортно.

«Находиться там очень весело… это просто немного успокаивает, и это весело, понимаете? — сказал Густафссон. — Эти ребята полны энергии, просто забавно видеть проявление ритуала каждого из них».

Он добавил, что в последнее время его любимым номером является тот, в котором участвует новичок «Кэпиталз» Сонни Милано. Недавно он присоединился к компании «рукопожимающих» и стал свидетелем того, как Овечкин добавил вашингтонский «Кафе Милано» в ритуал. Ови приветствует его и Мартина Фехервари, если они вместе, следующими словами.

«После матча мы все пойдём в «Кафе Милано», чтобы выпить рюмку Маррррррртини (отсылка на имя Фехервари), а потом поедим… миланьезе...» — и следом Овечкин перечисляет названия различных видов пасты, соусов или продуктов с «езе» на конце.

«Я думаю, многие из этих слов выдуманы… он говорит всё, что приходит ему в голову, и просто добавляет «езе» в конце», — смеётся Шири.

Милано до сих пор понятия не имеет, что говорит капитан, но ему это нравится.

«Я просто киваю и улыбаюсь. Я не совсем понимаю, что он говорит, но, что бы там ни было, это работает», — усмехнулся Милано.

«Ребят объединяет дух товарищества, — сказал форвард Гарнет Хэтэуэй. — Некоторые парни становятся серьёзными перед тем, как выйти на лёд, они должны быть серьёзными, чтобы показать свою лучшую игру.

Некоторые парни шутят, некоторые могут много посмеяться, а затем превратиться в самых подлых игроков на льду. У каждого свой способ подготовки, и я думаю, что возможность перевести дух, расслабиться и не мучить себя мыслями о хорошей игре, понимаете, не заставлять себя, но знать, что нужно играть как можно лучше, рукопожатия — это забавная часть этого».

В подтрибунке также время от времени звучат слова We Want You, Baby из песни Фрэнки Валли Can't Take My Eyes Off You, когда игрока ждёт гостевой матч с бывшей командой, а если игрок возвращается после травмы или болезни, его приветствуют треком Эминема Guess Who’s Back.

И, конечно же, есть проверка ракушек, когда Овечкин и Карлсон перед выходом на лёд удостоверяются, что всё работает должным образом.

Маркус Юханссон, которого обменяли в 2017 году и который провёл пять лет в разных командах, прежде чем вернуться в прошлом сезоне, сказал, что рукопожатия также выдержали испытание временем.

«Не могу поверить, что у многих парней всё ещё происходит то же самое», — смеётся Юханссон.

Вратари также участвуют в этих обрядах. Если Дарси Кемпер остаётся в раздевалке до тех пор, пока не начнётся разминка, поэтому он пропускает всю «рутину», то, когда матч начинает Чарли Линдгрен, он обычно находится перед командой, в своём собственном мирке, готовя свой разум и подключаясь к игре. Хотя он не совсем видит, что там происходит сзади, он подтверждает, что слышит это.

«Это уморительно… Я как будто заперт, поэтому просто слышу всё, что происходит позади меня, — смеётся Линдгрен. — Например, слушать Ови, то, что он говорит, это просто невероятно. Выходки некоторых парней заставляют тебя обернуться. Я уверен, что каждая команда такая, у всех есть такие ребята, которые просто как-то отличаются… Все разные по-своему, но это просто весело».

«Некоторые из ритуалов вы просто принимаете. Какие-то из них могут быть немного спланированы, — сказал Уилсон. — На самом деле нет никакой рифмы или повода, вы просто пытаетесь продолжить с того места, где остановились, с парнями, с которыми вы раньше что-то делали, а затем находите что-то новое для новичков».

В конце концов, не так уж и важно, насколько странный ритуал, пока он не переходит разумных границ. Ведь всё дело в том, что это работает, и в конечном итоге это способ просто помочь игрокам немного повеселиться и сберечь нервы, прежде чем выйти на лёд.