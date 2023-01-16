Выйдут на рынок или останутся на старом месте? Главные неограниченно свободные агенты КХЛ

За этих игроков развернётся жаркая битва в межсезонье, но большинство из них должны остаться в своих клубах.

Беспрецедентно длинный регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги постепенно приближается к своей завершающей стадии, а в прессе появляется всё большее количество информации относительно планов клубов на предстоящее межсезонье. Рынок свободных агентов традиционно откроется 1 мая, и в условиях сокращения лимита на легионеров некоторые команды будут вынуждены делать выбор по своим действующим иностранным игрокам. Да и многие звёздные российские хоккеисты будут лакомым куском для топ-клубов в летнем окне переходов.

«Чемпионат» составил свою версию главных неограниченно свободных агентов КХЛ-2023, в нынешнем сезоне играющих за российские команды лиги. Напомним только, что статус неограниченно свободного агента получают все хоккеисты без действующих контрактов, достигшие 29-летнего возраста (по году рождения), либо 28-летние (по году рождения) хоккеисты, сыгравшие в КХЛ более 250 матчей.

СКА

н. Дмитрий Яшкин, 29 лет

Игроком армейского клуба чешский нападающий стал в прошлое межсезонье, когда московское «Динамо» обменяло права на хоккеиста в Санкт-Петербург, получив солидную денежную компенсацию. На самом старте нынешнего сезона 29-летний форвард не отличался повышенной результативностью, но постепенно набрал прежнюю форму, в которой он находился до своего неудачного отъезда в «Аризону», и начал штамповать голы один за одним.

Накануне Дмитрий поразил ворота «Амура», забросив 30-ю шайбу в сезоне и став третьим игроком в истории КХЛ, который забивал 30 и более голов в трёх и более регулярных чемпионатах. Контракт Яшкина со СКА истекает в конце текущего сезона. И, кажется, весь вопрос относительно будущего Дмитрия заключается исключительно в его планах касательно того, намерен ли он предпринять уже, очевидно последнюю возможность вернуться за океан. Если Яшкин решит остаться в КХЛ, можно даже не сомневаться, что руководство СКА удовлетворит все финансовые запросы своего снайпера.

«Авангард»

н. Владимир Ткачёв, 27 лет; н. Сергей Толчинский, 27 лет

Важный момент по обоим нападающим омского клуба заключается в том нюансе, что, несмотря на то что на данный момент игрокам только 27 лет, правовой регламент КХЛ позволяет им 1 мая стать неограниченно свободными агентами КХЛ. Всё дело в том, что хоккеисты родились в 1995 году, а статус НСА выдаётся по году рождения (2023 – 1995 = 28 лет). Что касается дополнительно установленного лимита в 250 матчей, то Ткачёв (352 проведённые встречи) уже давно преодолел данную планку, а Толчинский (247) сделает это в самые ближайшие дни.

Владимир Ткачёв Фото: photo.khl.ru

На текущий момент Ткачёв является лучшим бомбардиром омского клуба, идя по графику почти очко за матч (44 очка в 47 матчах). Немногим хуже обстоят дела у занимающего третье место в клубной гонке бомбардиров Толчинского (39 очков в 49 матчах). Очевидно, что новый генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин должен быть невероятно сильно заинтересован в продлении контрактов со своими лидерами, но при этом точно так же очевидно, что в условиях потолка зарплат и уже подписанных соглашений на следующий сезон с Корбаном Найтом и Ридом Буше сохранить всех топ-хоккеистов будет задачей со звёздочкой.

«Автомобилист»

в. Юхан Маттссон, 30 лет; з. Ник Эберт, 28 лет; н. Стефан Да Коста, 33 года; н. Патрис Кормье, 32 года

Сокращение лимита на иностранных хоккеистов с пяти до трёх поставило «Автомобилист» в одну из самых сложных ситуаций в лиге. В этом сезоне за команду Николая Заварухина выступают пять иностранцев (имеющих гражданство Казахстана Джесси Блэкера и Кёртиса Валка оставляем за скобками), и судьба немецкого форварда Брукса Мэйсека тут не обсуждается – его контракт с клубом рассчитан до 2024 года, и никто в здравом уме от этого нападающего не откажется.

Стефан Да Коста Фото: photo.khl.ru

Таким образом, математика вопроса предельно проста – из оставшейся четвёрки иностранцев двое должны оказаться лишними. Хотя в теории никто (по крайней мере, пока) не мешает подписать иностранца и сверх установленного лимита, а уже в ходе сезона каждый раз выбирать, кто из легионеров останется вне заявки на конкретный матч. Таким иностранцем вполне может стать голкипер Маттссон, а вот будущее Патриса Кормье в уральском клубе видится незавидным. Из тройки полевых иностранцев без контракта на следующий сезон он кажется наиболее легко заменяемой фигурой. В свою очередь, Стефан Да Коста и Ник Эберт должны остаться в «Автомобилисте».

«Металлург»

в. Эдди Паскуале, 32 года; з. Коди Кёрран, 33 года; н. Джош Карри, 30 лет; н. Филипп Майе, 30 лет; н. Брендан Лайпсик, 28 лет

Самая же интересная ситуация с легионерами сложилась в магнитогорском «Металлурге». Контракты со всеми пятью иностранцами истекают 30 апреля 2023 года, и каждый из них может стать неограниченно свободным агентом. И здесь нужно говорить о текущем игровом состоянии каждого из хоккеистов.

Вне всяких сомнений, 32-летний Паскуале является наиболее стабильным игроком в команде Ильи Воробьёва в этом сезоне. Играющий львиную долю матчей канадский голкипер держит высочайшую планку на протяжении большинства встреч, очень редко позволяя себе какие-то срывы. Если на самом старте сезона Паскуале ещё не выглядел оплотом максимальной надёжности, то затем к игре Эдди не должно быть никаких вопросов.

Эдди Паскуале Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

С полевыми иностранцами картина не так однозначна. 30-летний Майе чуть подсдал после Нового года, но всё-таки с большим отрывом остаётся лучшим бомбардиром в уральской команде (42 очка в 48 матчах). А вот все остальные иностранцы играют ниже ожидаемого уровня – защитник Кёрран совсем не так эффективен при игре в большинстве, нападающий Лайпсик пропадает с радаров в каждом втором матче в этом сезоне, а форварда Карри (девять очков в 38 матчах) в условиях нового лимита с тем же успехом может спокойно заменить условный Фисенко.

На выходе мы получаем интересную борьбу между Кёрраном и Лайпсиком за место третьего легионера «Магнитки» на следующий сезон. Соответственно, проигравший эту конкуренцию иностранец окажется на рынке свободных агентов и может усилить какой-либо другой клуб лиги или отправиться искать счастье в один из европейских чемпионатов.

«Динамо» Москва

н. Эрик О’Делл, 32 года

В московском «Динамо» сейчас тоже есть перебор иностранных игроков по новому лимиту, но не такой заметный, как в двух выше рассматриваемых клубах. Канадский форвард Джордан Уил и шведский нападающий Якоб Лилья находятся на контрактах до конца сезона-2023/2024. А вот соглашения с соотечественником Уила форвардом Эриком О’Деллом, а также с американским защитником Бреннаном Менеллом (ограниченно свободный агент) истекают в конце этого сезона.

Эрик О’Делл Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Самый главный вопрос, который сейчас волнует менеджмент московского клуба, это каково состояние О’Делла после перенесённой операции. 32-летний форвард блистательно начал текущую регулярку и по сей день остаётся вторым бомбардиром в своей команде, несмотря на то что последний раз выходил на лёд в середине ноября 2022 года. Но после дерби со «Спартаком» Эрик почувствовал сильные боли в спине, которые в результате привели его на операционный стол. С тех пор в «Динамо» ждут возвращения своей звезды, но оно по-прежнему не состоялось.

Если Эрик сумеет восстановить прежние кондиции и проведёт успешный плей-офф, высокий интерес к игроку возникнет не только у «Динамо», но и у других клубов лиги. Однако богатая история травм канадского форварда может отпугнуть очень многих соискателей, в том числе и самих бело-голубых. С высокой степенью вероятности можно утверждать, что именно вопрос состояния здоровья канадского форварда будет ключевым при решении «Динамо» по своим легионерам.

«Сибирь»

з. Тревор Мёрфи, 27 лет; н. Тейлор Бек, 31 год, н. Александр Шаров, 27 лет

Все перечисленные хоккеисты являются одними из главных творцов текущего второго места «Сибири» в Восточной конференции. В последнем матче с «Ак Барсом» (4:3 ОТ) Шаров забросил 23-ю шайбу в текущей регулярке. Благодаря этому форвард побил клубный рекорд по количеству голов в рамках одного регулярного чемпионата. Предыдущим рекордсменом «Сибири» был Евгений Лапин, который забил 22 гола в регулярном чемпионате сезона-2008/2009.

Тейлор Бек Фото: photo.khl.ru

Бек, в свою очередь, отдал две результативные передачи, ставшие для него 33-й и 34-й в сезоне. Благодаря этому форвард установил новый рекорд «Сибири» по количеству голевых пасов в рамках одной регулярки. Бек побил достижения Йори Лехтеря и Ярно Коскиранты, которые отдали по 32 голевые передачи в регулярных чемпионатах сезона-2013/2014 и сезона-2014/2015 соответственно.

Абсолютно блестящий отрезок до отправления в Канаду по семейным обстоятельствам выдал и защитник Мёрфи. Но фокус ситуации заключается в том, что хорошее выступление игроков одновременно вызывает и повышенный интерес к ним со стороны других клубов, особенно это применимо к обладателю российского паспорта Шарову. Так что Кириллу Фастовскому придётся основательно поработать, чтобы не допустить выхода своих лидеров на рынок.

«Адмирал»

з. Либор Шулак, 28 лет

«Северсталь»

з. Робин Пресс, 28 лет

Чешского защитника «Адмирала» Либора Шулака и шведского игрока обороны «Северстали» Робина Пресса объединяет одна и та же история. Оба 28-летних хоккеиста родились в 1994 году, что даёт им право на статус неограниченно свободного агента в КХЛ. Два иностранца выдают отличный сезон в далеко не самых, нужно называть вещи своими именами, богатых клубах России. Спрос на игроков на рынке будет большим, и вряд ли тот же Шулак останется во Владивостоке ещё на один сезон, как бы того ни желали болельщики и тренерский штаб «Адмирала».

Либор Шулак Фото: photo.khl.ru

«Амур»

в. Евгений Аликин, 28 лет

Про высокий интерес к голкиперу «Амура» со стороны других российских команд ходили разговоры каждое межсезонье, но долгое время Евгений оставался ограниченно свободным агентом, что давало хабаровскому клубу большие преференции при ведении переговоров с игроком. Теперь же ситуация совсем другая – 1 мая 2023 года Аликин становится неограниченно свободным агентом и будет уже сам распоряжаться своей судьбой.

В последний дедлайн российский вратарь мог пополнить состав «Авангарда», но хабаровчане наотрез отказались отпускать своего голкипера, не желая прощаться с надеждой на попадание в плей-офф. После завершения сезона Евгений может покинуть хабаровский клуб без компенсации и, скорее всего, это сделает, оставив основным вратарём «Амура» своего пока ещё бэкапа Яниса Калниньша, уже успевшего совсем недавно продлить контракт с «тиграми».

«Торпедо»

н. Алексей Кручинин, 31 год

От добра добра не ищут. Именно этой известной русской поговоркой должен воспользоваться 31-летний Алексей Кручинин, когда в межсезонье на него со всех сторон будут сыпаться предложения из других клубов российской лиги. Тем более Алексей уже всё это проходил на собственном примере, когда «Трактор» обменял хоккеиста в СКА, где Кручинин из лидера превратился в рядового игрока ротации, что едва не загубило ему карьеру.

Алексей Кручинин Фото: photo.khl.ru

В той ситуации от мнения Алексея ничего не зависело, так как он находился на контракте, и челябинский клуб имел полное право действовать на своё усмотрение. После неудачи в СКА Кручинин потратил несколько лет на преодоление игрового кризиса, и только переход к Игорю Ларионову в «Торпедо» смог перезапустить карьеру талантливого игрока. Сейчас Алексей выдаёт лучший сезон в карьере, и надо ли в такой ситуации смотреть по сторонам – большой вопрос.

«Салават Юлаев»

н. Александр Кадейкин, 29 лет, н. Сергей Шмелёв, 29 лет

Долгое время центрального нападающего уфимского клуба Александра Кадейкина сватали в «Детройт Ред Уингз», но за океан российский форвард так и не отправился, и, судя по тональности его высказываний в прессе, новых предложений пока нет.

Известно, что сейчас в услугах хоккеиста наибольшую заинтересованность из других клубов КХЛ проявляет СКА. Да и могло ли быть иначе, учитывая, насколько велик дефицит на классных центрфорвардов в лиге, обладающих российским паспортом? Но за последние два года Кадейкин приучил всех к тому, что принимает решение после окончания сезона. Наверняка именно так нападающий поступит и в этом году.

Что касается Шмелёва, то у них с Кадейкиным сложилась устойчивая отличная связка, дающая уфимскому клубу результат практически каждый раз, когда Виктор Козлов использует этих форвардов в одной тройке нападения. Контракт Шмелёва также истекает в конце сезона, и в «Салавате» наверняка надеются сохранить это сочетание в прежнем виде.

«Трактор»

н. Алексей Бывальцев, 28 лет

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин уже успел подтвердить тот факт, что с представителями Алексея Бывальцева идут наиболее «сложные» переговоры по новому контракту. Причина лежит на поверхности и совпадает с историей Кадейкина. Вся разница заключается только в том, что, по некоторой информации, ключевыми претендентами на Бывальцева являются клубы Восточной конференции, а не СКА.

ЦСКА

н. Константин Окулов, 27 лет

Самый яркий и техничный игрок ЦСКА уже не единожды попадал под критические стрелы со стороны Сергея Фёдорова. И, кажется, таким способом главный тренер армейского клуба каждый раз мотивирует своего лидера показывать тот хоккей, в который должен играть Окулов. Когда 27-летний форвард просыпается и выходит из короткой спячки, то сразу становится ясно, от кого из московских армейцев исходит самая большая угроза на льду.

Вариант, при котором Окулов может покинуть ЦСКА внутри российского рынка, видится фактически невозможным. А за океан Константин не спешит ехать в связи со своей семейной ситуацией, так что стороны должны прийти к соглашению по новому контракту.