«Магнитка» сломала Уфу за 4 минуты, «Ак Барс» одним броском сорвал сенсацию. Итоги дня КХЛ

«Сибирь» уже в лидерах Востока, а «Барыс» всё дальше от плей-офф.

16 января в регулярке Фонбет чемпионата КХЛ состоялось четыре матча. Коротко рассказываем о каждом из них.

В Омске «Авангард» принимал «Нефтехимик», сражающийся за попадание в плей-офф. «Волкам» нужны победы, и в первом периоде матча с «ястребами» они по игре не уступали сопернику, однако подводила реализация. Хозяева же льда свои моменты использовали: Арсений Грицюк открыл счёт в большинстве, а вскоре Корбан Найт удачно сработал на добивании. Во втором периоде «Нефтехимик» ещё прибавил, но «Авангард» во главе с Василием Демченко отбивался уверенно, плюс гостям не везло с реализацией.

В результате в третьем отрезке у «волков» уже стали заканчиваться силы, и омичи довели дело до победы, забросив ещё одну шайбу ближе к финальной сирене. Демченко, вернувшийся в строй после болезни, провёл великолепный матч, совершив 30 сейвов и оформив третий шат-аут в сезоне.

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В параллельной встрече конкурент «Нефтехимика» «Барыс» принимал «Сибирь». Астанинцы открыли счёт на шестой минуте усилиями Антона Сагадеева, но под занавес периода Денис Голубев отличился во втором матче подряд и сравнял счёт. Исход этой упорной и малорезультативной игры решил точный бросок одного из лучших снайперов сезона КХЛ Александра Шарова на 43-й минуте. 24-й гол лидера принёс новосибирцам очередную победу.

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В Уфе встречались идущие кость в кость в таблице Востока «Салават» и «Магнитка». Уфимский форвард Иван Дроздов открыл счёт в самом начале второго периода, и затем игра долгое время шла по сценарию «Салавата», которому в нынешнем сезоне не привыкать умело оборонять минимальное преимущество.

Но в середине третьего периода у уфимцев случился провал, стоивший им победы и набранных очков. За четыре минуты «Магнитка» отправила три шайбы в ворота Ильи Ежова, причём дубль оформил Николай Голдобин. Вскоре Николай Кулёмин вернул «Салавату» надежду на положительный исход, но «Металлург» удержал важнейшую победу, прервал серию из трёх поражений и немного снял напряжение, которое в последнее время витает вокруг команды.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В вечернем слоте «Ак Барс» встречался с «Адмиралом», от которого как раз пытается оторваться в таблице. У дальневосточников, похоже, позади остался небольшой кризис, и сейчас «моряки» вновь представляют собой крепкий, системный и дисциплинированный коллектив, с которым никому не бывает легко.

Вот и казанцы не просто помучились в домашней игре, но и едва не проиграли её. Гол Николая Чебыкина, забитый на 37-й минуте, оставался единственным в матче почти до последней минуты основного времени, но за 66 секунд до сирены Дмитрий Кагарлицкий всё-таки прошил Павла Хомченко. В результате выяснение отношений перетекло в серию буллитов, где казанцы реализовали две попытки (Радулов, Воронков), тогда как гости ни разу не переиграли Тимура Билялова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Расклад в турнирной таблице

Плотность в таблице Востока поражает воображение, и прошедшие четыре игры ещё больше всё запутали и спрессовали. «Сибирь» благодаря победе в Астане догнала «Автомобилист», с которым теперь по очкам делит лидерство в конференции. Правда, у новосибирцев сыграно на два матча больше. «Металлург» отстаёт на одно очко, «Авангард» — на два, «Салават» — на три, «Ак Барс» — на четыре. При этом идущий седьмым «Адмирал» лишь на два балла отстаёт от казанцев, и, как вы понимаете, уже в следующем восточном туре в таблице всё может перемешаться. Красота!

Борьба за восьмую строчку тоже в самом разгаре. «Нефтехимик» проиграл в Омске и не смог обогнать «Трактор», при этом домашнее поражение «Барыса» наверняка подняло настроение нижнекамцам. По потерянным очкам именно «волки» сейчас заходят в кубковую восьмёрку, а вот у казахстанского коллектива положение самое незавидное: он делит последнее место в конференции с «Амуром», при этом у подопечных Андрея Скабелки сыграно на один-два матча больше, чем у конкурентов, да и серия из четырёх кряду поражений не внушает оптимизма. Впрочем, расстояние между оппонентами настолько минимальное, что через два-три матча всё может круто поменяться, к тому же все четыре клуба не блещут стабильностью.

Расписание матчей на 17 января