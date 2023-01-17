Овечкин может стать круче Гретцки. До ряда великих рекордов НХЛ — рукой подать

Россиянин находится в шаге от девяти исторических достижений. Треть из них он наверняка побьёт уже в этом сезоне.

После практически каждого матча «Вашингтона» на нас выливается очередная порция рекордов Александра Овечкина. Кого-то это наверняка уже неслабо напрягает. Однако очевидно, что чем дольше мощный нападающий играет, тем больше достижений он будет устанавливать. Так происходит и с Овечкиным. Парню-то уже 37 лет.

Тем не менее спешу успокоить — осталось не так много рекордов, которые могут покориться капитану «столичных». Рассмотрим же главные достижения, до которых россиянин ещё успеет дотянуться в рамках регулярных чемпионатов. Часть из них падёт уже в нынешнем сезоне.

Количество победных голов

Овечкин за свою уже 18-летнюю карьеру в НХЛ успел наколотить 124 шайбы, которые принесли «Вашингтону» победы. Россиянин уже обогнал и Горди Хоу (121), и Фила Эспозито (118), и Бретта Халла (110). Уэйн Гретцки со своим 91 голом и подавно позади. Овечкина опережает лишь один легендарный хоккеист — Яромир Ягр. Чешская легенда 135 раз приносила победу своим многочисленным командам. И, пожалуй, забить 12 победных голов за ближайшие 3,5 года, что будет действовать контракт, Ови вполне по силам.

Количество «огорчённых» вратарей

Может быть, не самый крупный, но всё же во многом показательный рекорд. Овечкин сейчас занимает третье место по количеству вратарей, которым он забивал. Всего за карьеру он «огорчил» 167 голкиперов. Рекорд принадлежит тому же Ягру — на его счету 178 стражей ворот. А между расположился Патрик Марло, который пробил на одного голкипера меньше. Конечно, этот показатель говорит не только о снайперских способностях, но и о долговечности хоккеистов. Всё-таки каждый из тройки лидеров провёл в НХЛ долгие годы, за это время и вратарей сменилось немало. Тем не менее это остаётся важным, показательным рекордом, который должен покориться Ови. Но уже не в этом сезоне.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

Количество сезонов с 30+, 40+ и 50+ голами

Чтобы не плодить пункты, объединим все три в один. И в двух из них Овечкин может преуспеть уже в этом году.

Ближайший рекорд — по количеству сезонов с 40+ голами. И тут заочная борьба идёт между Ови и Гретцки, у обоих по 12 таких чемпионатов. Россиянин находится на расстоянии лишь 10 голов до этого рекорда — это выглядит более чем посильной задачей для него. Важно сказать, что канадцу пришлось потратить 20 сезонов, Овечкин должен справиться за 18.

Другой, более грандиозный рекорд — по количеству чемпионатов с 50+ голами. Технически здесь может быть сразу два глобальных достижения. Прежде всего единоличное первое место по этому показателю. Сейчас Овечкин делит его с Гретцки и Майком Босси. У каждого — по девять таких сезонов. Причём Босси управился всего за 10 чемпионатов, которые провёл в НХЛ, — потрясающие цифры.

Так вот. Пожалуй, именно текущий сезон — последняя реальная возможность для 37-летнего нападающего «Вашингтона» обойти своих легендарных конкурентов. 20 голов за практически половину чемпионата — это вполне реально. И это впишет Овечкина в историю как единственного хоккеиста в истории НХЛ, забрасывавшего 50+ шайб в 10 сезонах. Звучит здорово, не правда ли? Особенно если учесть, что ближайшие преследователи — Леон Драйзайтль и Стивен Стэмкос, на счету которых по два таких сезона…

А вот с рекордом по количеству чемпионатов с 30+ голами придётся повременить. Только в нынешней регулярке Овечкин смог повторить достижение Майка Гартнера — у обоих по 17 таких сезонов. Правда, канадцу для этого потребовалось провести в НХЛ 19 лет. Так что уже в следующем сезоне ждём единоличного лидерства Овечкина.

Старейший хоккеист с 40+ голами за сезон

Ещё один рекорд, так или иначе привязанный к возрасту. Сейчас Овечкин делит третье место по этому показателю. Он, как и Теэму Селянне (2006/2007) и Фил Эспозито (1978/1979), в 36-летнем возрасте добрался до отметки в 40 голов за чемпионат — это произошло как раз в прошлом чемпионате. Вторую позицию делят Брендан Шенахан (2005/2006) и Джонии Буцик (1972/1973), обоим было по 37, когда игроки забили 40+ голов. А вот лидирует Горди Хоу, в 40-летнем возрасте забивший 44 гола. Это произошло в сезоне-1968/1969.

Окей, не так уж много шансов, что Ови повторит этот рекорд — всё-таки даже долгожитель-россиянин, переживающий вторую молодость, не всесилен. Тем не менее в последний год контракта ему будет именно 40. Если форвард не побьёт великий рекорд великого Гретцки к тому моменту и его продлят, то почему бы и нет?

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Количество голов в пустые ворота

Ещё одно заочное противостояние Овечкина и Гретцки. Конечно, россиянина нередко хейтят за голы в пустые ворота, однако нападающий «Вашингтона» из 810 шайб лишь 54 забросил таким образом. Он всего на два гола отстаёт от канадца, забившего 56 голов в пустые ворота. Этот рекорд, бесспорно, должен рухнуть уже в нынешнем сезоне.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

Количество силовых приёмов

Это достижение сейчас принадлежит 35-летнему нападающему «Нью-Йорк Айлендерс» Кэлу Клаттербаку. За 965 матчей он провёл 3686 хитов. Форвард продолжает карьеру, на его счету уже 32 встречи в нынешнем сезоне — это усложняет задачу Овечкину.

Сам россиянин имеет в своём активе 3408 силовых. Тем не менее нападающий «Кэпиталз» известен своей жёсткостью, и с возрастом это должно ещё сильнее проявиться. В текущем регулярном чемпионате на его счету уже более сотни хитов, он отстаёт от идущего на третьем месте форварда Мэтта Мартина (который сейчас также, к слову, играет за «Айлендерс») на 153 силовых. У Дастина Брауна, расположившегося на втором месте и уже повесившего коньки на гвозди, 3632 силовых. Так что у Овечкина все шансы как минимум завершить карьеру, будучи в тройке. Как максимум — стать лучшим.

Рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах

Ну и, наконец, главный рекорд. Он должен пасть в ближайшие 3,5 года. Овечкин отстаёт от легендарного Уэйна Гретцки всего на 84 шайбы. Если нападающий сохранит нынешний темп, то в конце сезона сократит отставание до 60 голов. Забить 61 и обойти Гретцки за три года — это звучит очень реально, не так ли?

Рекорды, которые при нынешних условиях Овечкин не побьёт

Есть несколько достижений, которые в теории достижимы, но для них Ови придётся ещё пару лет поиграть в НХЛ. К таким относится рекорд по количеству домашних голов. Если по гостевым шайбам россиянин уже лучший в истории, то вот тут он на 92 гола отстаёт от всё того же Гретцки. Форвард «столичных» забросил «всего» 400 шайб в домашних матчах.

Из значимых можно ещё отметить рекорд по количеству сезонов с 20+ голами. Тут Овечкин занимает лишь пятое место (18 сезонов), уступая Яромиру Ягру, Брендану Шенахану, Дэйву Андрейчуку (у троих — по 19) и Горди Хоу (22). Чтобы обойти легенду «Детройта», Овечкину потребуется ещё хотя бы два сезона в НХЛ — а значит, поиграть до 42.