Чудо в КХЛ! Вратарь забил гол прямым броском и отметил его так, что потребовалась замена

Матч «Торпедо» и московского «Динамо» в Нижнем Новгороде вызывал повышенный интерес. Дуэль разных тренеров, двух авторских команд, к тому же велика вероятность, что именно эти коллективы встретятся в первом раунде плей-офф Западной конференции. Недавно, кстати, они встречались в Москве, и тогда успех отпраздновало «Торпедо». Сегодня бело-голубые приехали за реваншем.

И матч получился на загляденье. А как могло быть иначе, если уже на второй минуте соперники обменялись забитыми голами? На шайбу Егора Виноградова ответил динамовец Андрей Никонов, и встреча началась без раскачки.

За 50 матчей нынешнего сезона уже все поняли, в какой хоккей играет «Торпедо». Под руководством новатора Игоря Ларионова нижегородцы представили публике продукт, в котором обёртка не менее важна, чем содержимое, и такая яркая, атакующая, комбинирующая команда завоевала тысячи новых болельщиков по всей России. Правда, у бесшабашного и залихватского стиля «Торпедо» есть один большой минус – открытость. Автозаводцы играют сами и дают играть сопернику, и этим сегодня сполна воспользовалось «Динамо».

Бело-голубые наказали хозяев за свободу и отсутствие плотной обороны. Форварды москвичей чувствовали себя вольготно на пятачке и здорово работали клюшками на подставлении – таким образом подопечные Алексея Кудашова забили аж три гола. Почин Никонова поддержал Дмитрий Рашевский, который вывел «Динамо» вперёд в конце первого периода. А затем и Максим Джиошвили, отличившийся уже на 38-й минуте при счёте 3:2 в пользу «Динамо».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Торпедо» играло в привычном ключе, но не успевало в этот вечер отвечать на все выпады гостей. Так, шайба Максима Летунова в середине игры вроде бы вернула Нижний Новгород в матч, но в концовке второго отрезка «Динамо» дважды огорчило Ивана Кульбакова, который после перерыва остался на скамейке запасных.

При счёте 2:5 «Торпедо», разумеется, бросилось отыгрываться с самого старта третьей двадцатиминутки. Но первый гол пришёл слишком поздно, да и то только в тот момент, когда Игорь Ларионов решился на замену вратаря шестым полевым. Андрей Белевич запихал шайбу в сетку на 55-й минуте, задав понятный вектор на концовку основного времени.

Да, всем было понятно, что Ларионов снова выпустит шестого полевого, но вряд ли кто-то предполагал, что это приведёт к историческому моменту. На 56-й минуте вратарь «Динамо» Илья Коновалов поймал шайбу в ловушку, положил на лёд и запустил её своей «гитарой» в сторону пустых ворот «Торпедо». И попал!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Надо сказать, что гол вратаря прямым броском – редчайшая вещь в хоккее. Считаное количество голкиперов за всю историю игры проворачивали подобный трюк (среди них, например, Мартин Бродо и Рон Хекстолл), в КХЛ же такое ранее случилось лишь однажды: 25 января 2009 года в Казани отличился вратарь «Магнитки» Илья Проскуряков. Но вот празднование гола Коноваловым – это точно уникальная история для нашей лиги.

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Занятно, что после отбития кулачков Коновалову пришлось замениться – иначе «Динамо» получило бы удаление, так как вратарю нельзя уезжать так далеко. Так что свои 10 секунд на льду получил Константин Волков, но в следующей смене Коновалов вернулся.

«Динамо» одержало заслуженную победу, а Коновалов, вне всяких сомнений, стал главным героем матча, однако вся прелесть нынешнего «Торпедо» в том, что даже после такой решающей оплеухи нижегородцы не опустили рук и оставили за собой концовку. Сначала забили, находясь всемером на площадке (гол, конечно, отменили), но потом всё-таки легитимно оставили последнее слово за собой, пробив голеадора Коновалова в четвёртый раз за 10 секунд до сирены.