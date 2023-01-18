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Результаты матчей КХЛ 17 января, турнирная таблица, видеообзоры, расписание матчей КХЛ на 18 января

Массовая потасовка после сирены и новая победа ЦСКА над СКА. Итоги игрового дня КХЛ
Денис Лутченко
Новая победа ЦСКА над СКА
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«Автомобилист» забил семь голов «Спартаку», «Локомотив» засушил «Куньлунь».

17 января в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись пять матчей. Коротко рассказываем о том, как сложился каждый из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2023, вторник. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Никулин (Алексеев, Иванов) – 04:47 (5x5)   0:2 Красковский (Полунин, Рафиков) – 35:29 (5x4)   0:3 Полунин – 58:00 (en)

«Локомотив», который в двух из трёх последних матчей чемпионата ушёл со льда без забитых голов, отвёл душу на «Куньлуне». Ярославцы быстро открыли счёт: китайцы не углядели за Степаном Никулиным, в завершение контратаки прорвавшимся на пятачок. Во второй двадцатиминутке подопечные Игоря Никитина реализовали большинство, а в третьем поразили пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2023, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
4 : 6
Динамо М
Москва
1:0 Виноградов (Белевич, Воронин) – 01:01 (5x5)   1:1 Никонов (Новиков) – 01:43 (5x5)   1:2 Рашевский (Менелл, Буруянов) – 17:46 (5x5)   1:3 Кудрявцев (Кодола, Рашевский) – 30:23 (5x5)   2:3 Летунов (Сизов) – 31:54 (5x5)   2:4 Джиошвили (Миронов, Каблуков) – 37:09 (5x4)   2:5 Кудрявцев (Рашевский, Кодола) – 39:17 (5x5)   3:5 Белевич (Кручинин, Коваленко) – 54:44 (6x5)   3:6 Коновалов – 55:46 (en)   4:6 Гончарук (Коваленко, Кручинин) – 59:50 (5x3)

«Торпедо» и московское «Динамо» взяли с места в карьер и за первые две минуты игры обменялись заброшенными шайбами. Но позднее в отрыв ушли москвичи. Реализуя почти каждый пятый бросок, столичные хоккеисты вышли на третий период, ведя в счёте 5:2. Автозаводцы боролись до последнего и в заключительном отрезке сумели сократить отставание.

Но центральным событием периода стал результативный бросок в исполнении голкипера «Динамо» Ильи Коновалова, который попал по пустым воротам. Коновалов – всего лишь второй в истории вратарь, у которого есть гол с прямого броска. Первым был Илья Проскуряков – в 2009 году он забросил «Ак Барсу», выступая за магнитогорский «Металлург». Ещё трое голкиперов попадали в протокол, последними касаясь шайбы перед взятием ворот соперника.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2023, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 7
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Заседа (Хохлачёв, Вишневский) – 10:50 (5x3)   1:1 Кормье (Хрипунов) – 12:33 (5x5)   1:2 Кормье (Голышев) – 15:06 (5x4)   2:2 Усманов (Емелин, Вишневский) – 18:57 (5x5)   2:3 Эберт – 20:30 (4x4)   2:4 Белоусов (Эберт) – 28:18 (5x4)   2:5 Широков (Голышев) – 37:01 (5x5)   3:5 Усманов – 41:02 (5x5)   4:5 Принс (Савиков, Локтионов) – 51:30 (5x5)   4:6 Блэкер (Романцев) – 54:52 (5x5)   4:7 Да Коста (Голышев) – 59:33 (en)

Ещё один богатый на голы матч сыграли «Автомобилист» и «Спартак». Высокой результативности во многом способствовали удаления, изменившие изначальный игровой план тренеров. За первые десять минут уральцы схватили три малых штрафа – и только с третьей попытки красно-белые использовали свой шанс.

«Автомобилист» такое развитие событий только раззадорило. Ещё до перерыва Патрис Кормье оформил дубль и вывел партнёров вперёд. К окончанию второй двадцатиминутки уральцы вели уже со счётом 5:2. Но дубль Даниэля Усманова и гол Шейна Принса обеспечили матчу жаркую концовку. Тем не менее «Автомобилист» своего не упустил и вернулся на победные рельсы после поражения в предыдущем матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2023, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Соколов (Меркли, Душак) – 38:36 (5x5)   2:0 Пакетт (Шостак) – 59:35 (en)

Исход встречи между основными конкурентами за восьмую путёвку в плей-офф от Западной конференции предрешил невероятно курьёзный гол. На 39-й минуте встречи Дмитрий Соколов с отрицательного швырнул шайбу в сторону ворот. Голкипер Александр Самонов встретил её ловушкой, а затем «зачерпнул» за ленточку.

В третьем периоде «Северсталь» получила территорию и инициативу, но извлечь плоды из преимущества не смогла. Минчане набрали 53-е очко и остались на восьмом месте в конференции. Череповчане с 51 баллом расположились строчкой ниже. Уже после сирены соперники организовали массовую стычку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2023, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Нестеров (Слепышев, Григоренко) – 18:26 (4x4)   2:0 Мингачёв (Григоренко, Дыбленко) – 26:34 (5x5)   3:0 Соркин (Мамин, Светлаков) – 38:44 (5x5)   3:1 Гусев (Бардаков, Волков) – 47:48 (5x5)   4:1 Плотников (Окулов) – 49:03 (5x5)   4:2 Педан (Ожиганов) – 50:42 (6x4)

До поры до времени ЦСКА академично вёл игру против самого принципиального соперника – СКА. Москвичи открыли счёт в концовке первого периода, а во втором довели его до довольно крупного – 3:0. В перерыве петербуржцы, очевидно, провели работу над ошибками, в результате чего смогли пробить Александра Шарыченкова дважды. Впрочем, между голами Гусева и Педана вклинилась шайба Сергея Плотникова, так что вплотную приблизиться к противнику питерцам не удалось.

В оставшееся до финиша время команда Сергея Фёдорова вернула себе надёжный контроль над игрой и в относительно спокойном режиме добилась победы. Роману Ротенбергу есть над чем подумать перед следующей встречей армейских коллективов – она состоится 25 января.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Таблица КХЛ

Матчи 18 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2023, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2023, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2023, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2023, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2023, среда. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
ХК Сочи
Сочи
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