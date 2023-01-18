Массовая потасовка после сирены и новая победа ЦСКА над СКА. Итоги игрового дня КХЛ

17 января в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись пять матчей. Коротко рассказываем о том, как сложился каждый из них.

«Локомотив», который в двух из трёх последних матчей чемпионата ушёл со льда без забитых голов, отвёл душу на «Куньлуне». Ярославцы быстро открыли счёт: китайцы не углядели за Степаном Никулиным, в завершение контратаки прорвавшимся на пятачок. Во второй двадцатиминутке подопечные Игоря Никитина реализовали большинство, а в третьем поразили пустые ворота.

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«Торпедо» и московское «Динамо» взяли с места в карьер и за первые две минуты игры обменялись заброшенными шайбами. Но позднее в отрыв ушли москвичи. Реализуя почти каждый пятый бросок, столичные хоккеисты вышли на третий период, ведя в счёте 5:2. Автозаводцы боролись до последнего и в заключительном отрезке сумели сократить отставание.

Но центральным событием периода стал результативный бросок в исполнении голкипера «Динамо» Ильи Коновалова, который попал по пустым воротам. Коновалов – всего лишь второй в истории вратарь, у которого есть гол с прямого броска. Первым был Илья Проскуряков – в 2009 году он забросил «Ак Барсу», выступая за магнитогорский «Металлург». Ещё трое голкиперов попадали в протокол, последними касаясь шайбы перед взятием ворот соперника.

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Ещё один богатый на голы матч сыграли «Автомобилист» и «Спартак». Высокой результативности во многом способствовали удаления, изменившие изначальный игровой план тренеров. За первые десять минут уральцы схватили три малых штрафа – и только с третьей попытки красно-белые использовали свой шанс.

«Автомобилист» такое развитие событий только раззадорило. Ещё до перерыва Патрис Кормье оформил дубль и вывел партнёров вперёд. К окончанию второй двадцатиминутки уральцы вели уже со счётом 5:2. Но дубль Даниэля Усманова и гол Шейна Принса обеспечили матчу жаркую концовку. Тем не менее «Автомобилист» своего не упустил и вернулся на победные рельсы после поражения в предыдущем матче.

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Исход встречи между основными конкурентами за восьмую путёвку в плей-офф от Западной конференции предрешил невероятно курьёзный гол. На 39-й минуте встречи Дмитрий Соколов с отрицательного швырнул шайбу в сторону ворот. Голкипер Александр Самонов встретил её ловушкой, а затем «зачерпнул» за ленточку.

В третьем периоде «Северсталь» получила территорию и инициативу, но извлечь плоды из преимущества не смогла. Минчане набрали 53-е очко и остались на восьмом месте в конференции. Череповчане с 51 баллом расположились строчкой ниже. Уже после сирены соперники организовали массовую стычку.

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До поры до времени ЦСКА академично вёл игру против самого принципиального соперника – СКА. Москвичи открыли счёт в концовке первого периода, а во втором довели его до довольно крупного – 3:0. В перерыве петербуржцы, очевидно, провели работу над ошибками, в результате чего смогли пробить Александра Шарыченкова дважды. Впрочем, между голами Гусева и Педана вклинилась шайба Сергея Плотникова, так что вплотную приблизиться к противнику питерцам не удалось.

В оставшееся до финиша время команда Сергея Фёдорова вернула себе надёжный контроль над игрой и в относительно спокойном режиме добилась победы. Роману Ротенбергу есть над чем подумать перед следующей встречей армейских коллективов – она состоится 25 января.

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Матчи 18 января