Мощный прорыв Дадонова! За шесть минут забил, как за весь сезон, и запустил сенсацию в НХЛ

Перед началом очередного игрового дня НХЛ «Монреаль Канадиенс» и «Виннипег Джетс» располагались на разных полюсах турнирной таблицы. Команда Мартена Сан-Луи занимала предпоследнее место в Восточной конференции, тогда как подопечные Рика Боунесса находилась на второй строчке в Западной конференции. Фаворит матча был довольно очевиден, но в последнее время «Монреаль» всё чаще и чаще начал подавать признаки жизни и, например, в своей предыдущей игре неожиданно обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1).

Сенсацию «Канадиенс» преподнесли и сегодня, одержав волевую победу над «реактивщиками». Гости открыли счёт в начале второго периода после точного броска своего лидера Кайла Коннора, для которого заброшенная шайба стала 200-й за карьеру в НХЛ, после чего в составе хозяев нашёлся неожиданный герой. Российский нападающий Евгений Дадонов пополнил стан «Монреаля» летом 2022 года в результате обмена из «Вегаса» на фактически завершившего карьеру в НХЛ защитника Ши Уэбера.

Первая половина текущего регулярного чемпионата обернулась для Евгения одним сплошным разочарованием. После целой церии очень приличных сезонов за океаном в новом клубе Дадонов никак не мог найти свою игру. Так мало в североамериканской лиге он не забивал с того самого момента, когда только проводил дебютные сезоны в НХЛ (2009-2012) и ещё не отправился в ХК «Донбасс» для перезагрузки карьеры.

В 35 матчах нынешнего сезона Евгений забросил всего две шайбы, но сегодня 33-летнего россиянина наконец-то мощно прорвало. Сначала Дадонов с острого угла броском в касание первый раз в матче поразил ворота одного из лучших голкиперов НХЛ Коннора Хеллебайка, а спустя всего шесть минут удачно сыграл на добивании, оформив свой первый дубль в этом сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий прервал безголевую серию продолжительностью в 15 матчей и за шесть минут матча забросил столько же шайб, сколько за всю предыдущую часть сезона. Всего же в 36 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету теперь стало 12 (4+8) очков.

Между голами Дадонова также уложилась ещё одна заброшенная шайба, автором которой стал Майк Хоффман, а окончательный счёт – уже в начале третьего периода – установил Джош Андерсон. «Канадиенс» добыли вторую победу подряд и третью в последних четырёх матчах, тогда как у «Джетс» прервалась их трёхматчевая победная серия.

«Мы обыграли одни из лучших команд в этой лиге. Это просто показывает, что, когда «Монреаль» играет в свой хоккей на протяжении всех 60 минут, мы можем конкурировать с кем угодно», — заявил голкипер «Канадиенс» Сэм Монтембо, отразивший 25 бросков из 26.