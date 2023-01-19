За Овечкиным — пустота? Количество русских в НХЛ растёт, но их значимость снижается

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко сыграл последний матч на профессиональном хоккейном льду в марте 2020 года. Отсутствие на хоккейной сцене не помешало экс-нападающему если не взорвать её, то по крайней мере взволновать окружающих.

«Мы к этому движемся, что скоро наших игроков не будет в НХЛ. В наших школах просто нет образования. Получаются оттуда единицы, но этого мало для прогресса. Нет кадров и обучения. Это большая проблема. Такие, как Овечкин, рождаются редко. Он ещё из советской школы, но она уже устарела. Моё понимание, что хоккей строится на средних игроках. Овечкин — голеадор, но не разноплановый игрок, будем откровенны. Посмотрите, сколько у канадцев разноплановых игроков. То же самое и Кучеров, который не может выполнять черновую работу. У нас нет среднего звена, которое умеет всё», — позиция центрфорварда Терещенко, сделавшего карьеру на эффективном выполнении универсальных задач, едва ли претендовала на уникальность, но произвела колоссальный резонанс.

Сколько россиян сыграли в НХЛ

Набатная цитата экс-игрока московского «Динамо» и «Ак Барса» собрала аномальное количество кликов, комментариев, а вместе с ними и разногласий. Одни читатели хвалили Алексея за прямоту; другие спрашивали: что он сам сделал для развития игры; третьи оппонировали, заходясь в ура-патриотическом экстазе, а кто-то видел в описанном исключительно пользу — мол, и не нужно воспитывать игроков для североамериканского «забугорья».

В одном абзаце Терещенко затронул несколько острых проблем — постараемся разобраться с одной из них: сколько сейчас российских игроков в НХЛ — и много это или мало. Пристегнитесь — будет много цифр.

В общей сложности 284 человека с российским гражданством успели попробовать себя в лучшей лиге мира. Но попробовать не равно закрепиться. 47 россиян провели в НХЛ меньше 10 матчей. Среди них достаточно фронтменов внутреннего чемпионата: Илья Никулин, Сергей Толчинский, Владимир Ткачёв («авангардовский»), Вадим Шипачёв… Ещё 77 российских хоккеистов появлялись на энхаэловских аренах меньше 82 раз, то есть не сыграли даже одного полноценного сезона.

Иными словами, почти половине (44%) россиян, пытавшимся заиграть в НХЛ, не удалось этого сделать. В незавидном списке — 18 действующих хоккеистов лиги, у которых остаются шансы поправить статистику: например, почти наверняка этого добьётся Андрей Кузьменко, который заключил первый в жизни североамериканский контракт только перед стартом нынешнего сезона. Но большинство из провалившихся за океаном уже завершили карьеры или прочно осели на родине.

Расширение НХЛ на Россию началось в самом конце восьмидесятых. В числе первопроходцев оказались восемь человек — от малоизвестного Сергея Старикова до Александра Могильного, чью драматичную историю побега из СССР до сих пор перекладывают из уст в уста.

Александр Могильный Фото: РИА Новости

Контингент российских хоккеистов достиг пика своего присутствия в Северной Америке на рубеже веков. В новом столетии количество россиян в НХЛ стало последовательно снижаться и достигло нижней точки в полулокаутном сезоне-2012/2013. Тогда в лиге сыграли всего 23 гражданина России.

Следующий энхаэловский бум среди россиян по времени выпал на середину десятых и синхронизировался с изменениями во внутреннем чемпионате. Нет инструментов, чтобы математически доказать корреляцию между расцветом армейских клубов, снижением конкуренции в КХЛ и увеличением числа россиян в НХЛ. Однако здравый смысл намекает, будто что-то кроме совпадений в такой связи тоже есть.

Количество россиян в НХЛ

Сезон Кол-во полевых игроков Общее кол-во матчей Общее кол-во очков Среднее кол-во очков россиянина за сезон 1989/1990 8 427 275 34,375 1990/1991 12 619 395 32,916 1991/1992 22 1064 749 34,045 1992/1993 41 2267 1528 37,268 1993/1994 54 3110 1853 34,314 1994/1995 55 1724 909 16,527 1995/1996 53 2940 1734 32,716 1996/1997 52 2735 1481 28,480 1997/1998 49 2683 1328 27,102 1998/1999 55 3059 1563 28,418 1999/2000 70 3370 1632 23,314 2000/2001 69 3972 1828 26,492 2001/2002 60 3349 1592 26,533 2002/2003 59 3390 1546 26,203 2003/2004 61 3027 1387 22,688 2005/2006 46 2548 1389 30,195 2006/2007 41 2570 1438 35,073 2007/2008 31 1840 1184 38,193 2008/2009 32 1758 1212 37,875 2009/2010 28 1447 914 32,642 2010/2011 28 1372 706 25,214 2011/2012 25 1271 687 27,480 2013/2014 28 1461 646 23,071 2014/2015 28 1362 684 24,428 2015/2016 37 1911 852 23,027 2016/2017 38 1913 906 23,842 2017/2018 34 1786 1041 30,617 2018/2019 34 1886 1062 31,235 2021/2022 41 2274 1318 32,146 2022/2023 44 1188 750 17,045

В таблице нет четырёх сезонов: регулярка-2004/2005 пропала из-за локаута, в сезоне-2012/2013 забастовка игроков его сократила, отрезок между 2019 и 2021 годами уменьшила пандемия.

Положительная динамика – ширма?

Увеличение показателей в последовавших за ковидом сезонах может обрадовать, но не стоит обольщаться: качество российских игроков, выступающих в НХЛ, невозможно размазать равномерным слоем по их общему количеству. Симптоматично, что у 21 из 44 россиян, сыгравших в текущем сезоне НХЛ, меньше 10 очков. А наибольший вес российскому представительству добавляют четыре главные суперзвезды страны от хоккея: Овечкин, Панарин, Кучеров и Капризов. Правда, первые двое уже перемахнули за тридцатник и, вероятно, в обозримом будущем задумаются об окончании карьеры. К финишу ближе, чем к старту и Кучеров. Возможно, продуктивное десятилетие впереди у Капризова, но назвать его свежим открытием не повернётся язык.

В предыдущем сезоне великолепная четвёрка набрала 17,1% всех российских очков в НХЛ. В этом зависимость увеличилась более чем в полтора раза — до 28,8%. Фактор звёзд выглядит ещё более внушительным через отдельные показатели: так, Овечкин забил каждый 11-й российский гол в сезоне, а Кучеров исполнил каждую 10-ю российскую передачу.

Даже если мы расширим выборку, то российские перспективы останутся тревожными. Средний возраст 10 наших главных энхаэловских бомбардиров составляет 28,7 года — солидные по спортивным меркам цифры. Топ-10 состоит из двух суперветеранов (37-летний Овечкин и 36-летний Малкин), 31-летнего Панарина, 30-летнего Кузнецова, Кучерова, который скоро пойдёт на четвёртый десяток. А самый молодой в нём — без двух месяцев 23-летний Андрей Свечников.

Андрей Свечников (справа) Фото: Paul Vernon/AP Photo/ТАСС

Очевидных предпосылок к вхождению в эту компанию более молодых парней нет. Блестящий сезон проводит Кирилл Марченко — экс-форвард СКА забрасывает по полшайбы за матч после того, как его подняли из АХЛ. Но на каждый успешный российский кейс в лиге — несколько провальных. Сошников быстро вернулся домой, Подколзин потерял место в основе, Денисенко никак не может его обрести, Гурьянов бьёт антирекорды, прогресс Тренина замедлился, Чинахов получил тяжёлую травму, Кравцов из-за особенностей характера стал объектом для шуток.

«И как без конкуренции расти? Вот это понять не могу»

«Станет ли россиян в НХЛ меньше? Я прогнозировать ничего не люблю. Но может быть такое, потому что КХЛ потеряла свою зрелищность, а с уменьшением [лимита на] легионеров ещё больше потеряет», – чемпион мира Максим Сушинский тоже признаёт зависимость между событиями во внутреннем турнире и количеством россиян в НХЛ.

Новость по теме Сушинский ответил на вопрос, есть ли в КХЛ хоккеисты, готовые к игре в НХЛ

По мнению экс-форварда СКА и «Авангарда», ужесточающийся со следующего сезона лимит на иностранцев снизит уровень конкуренции в КХЛ, а это негативно отразится на развитии российских хоккеистов. Кроме того, Сушинский отмечает, что покорять Америку отправлялись преимущественно те россияне, которые выступали в сборной. Отстранение национальной команды от международных турниров Максим называет «серьёзной помехой» для игроков.

О лимите как препятствии для молодых говорит и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников: «Я скажу, что с молодёжью у нас вообще никто не работает, не дают играть. Вроде бы, как Третьяк говорит, освобождают каких-то 40 мест. Не знаю – для кого. И как без конкуренции расти? Вот это понять не могу. Конкуренция должна быть – тогда и молодёжь будет расти. И доверие тренера».

У двукратного обладателя Кубка Гагарина Сергея Конькова противоположное мнение. С его точки зрения, более суровый лимит в КХЛ, наоборот, будет способствовать развитию российской молодёжи. «Прав ли Терещенко, что скоро россиян может не остаться в НХЛ из-за некачественной работы с молодёжью? Алексей сейчас работает в детском хоккее – наверное, он какие-то вещи уже успел увидеть. Но я считаю, что в любом случае российская земля всегда богата талантами, – утверждает Коньков. – Ребята сейчас очень много тренируются, очень много работают индивидуально. Нынешнее поколение сильнее технически и в катании, чем поколение моё и Алексея Терещенко. Здесь нужно терпение, потому что молодёжи нужно время – совершить необходимое количество ошибок и промахов, чтобы они понимали ответственность. Как ещё молодым ребятам расти? Конечно, нужны поддержка со стороны тренеров и понимание, что, если кто-то ошибается, жизнь на этом не заканчивается.

Я вижу, что сейчас очень многие ребята готовы трудиться, развиваться. Они слушают, что говорят им тренеры. Ни в коем случае нельзя посыпать голову пеплом. Я уверен, что никаких провалов не будет. Сейчас огромное количество тренеров в каждом клубе КХЛ работает с молодёжью – и с защитниками, и с нападающими. Примеры – «Динамо», где работает академия, академия «Авангарда», Ярославль. Уверен, что никаких проблем у нас не будет.

Этот чемпионат КХЛ – отличный пример, что огромное количество молодых ребят при хорошем настрое проявляют себя очень ярко. Да, конечно, такие талантливые и яркие игроки, как Овечкин, Малкин, Капризов, не так часто рождаются. Но остальные ребята тоже имеют желание нарабатывать мастерство. Я уверен, что подрастающее поколение будет конкурентоспособным и при грамотном построении работы способно брать награды на мировых первенствах. Тем более сейчас у нас идёт сокращение лимита на легионеров – будут доступны места. В это время как раз нужно использовать молодых ребят, которые только-только подходят из МХЛ. «Торпедо» – отличный пример, как молодые ребята себя проявляют. Работу тренерского штаба и всей команды приятно наблюдать».

«Таких, как Овечкин, как Малкин, не видно»

Все эксперты так или иначе сходятся в том, что смены Овечкину и Малкину среди российских игроков нет. Вес этих ветеранов в совокупной силе нашего хоккея необычайно велик, и из точки «сегодня» кажется, что «завтрашний» уход Ови и Джино станет очень серьёзным ударом по российскому сегменту игры, а «послезавтра» — без Панарина, Кузнецова, Кучерова — мы рискуем остаться у разбитого корыта. В какой мере ситуацию способны исправить наши 18-летние «некстваны» — Мичков и Мирошниченко — пока непонятно.

«Пока таких явных [кандидатов на отъезд в НХЛ], как Овечкин, как Малкин, не видно, — делится наблюдениями Кожевников. – Свечников раньше уехал. Мичков и Мирошниченко – нормальные. Но надо время, чтобы они показали. Или туда их берут и там накатывают – это другая вещь совершенно. Сейчас трудно говорить. Мичков – талантливейший парень. Шансы у него есть. Но он один. Дальше кто ещё у нас? Жафяров? Никишин? Да, но они на два-три года подписаны, насколько я знаю».

Сергей Герсонский, бывший главный тренер молодёжной сборной России и «Авангарда», называет ещё одну фамилию, но в целом его оценки неутешительны. «[В этом вопросе] главные параметры – это возраст и уровень технической подготовки, понимание игры и характер. Только тренеры внутри своих коллективов могут понимать [как эти параметры развиты у хоккеистов].

Единственное, мне показалось, что в «Авангарде» Грицюк более-менее готов на эту роль. Но он постоянно играет, ему дают возможность играть. А если его выведут из состава, найдёт ли он в себе психологические резервы для того, чтобы побиться за место. Говорю к примеру. Я не так глубоко и хорошо знаю игроков СКА и ЦСКА. Там тоже есть ряд молодых игроков, достаточно интересных и способных раскрыться на более высоком уровне. Готовы они к этому или нет, тоже знает только каждый тренер и руководитель.

Огульно говорить, что этот готов, а этот не готов. Есть [игроки], но, мне кажется, этот уровень сегодня пока ещё не доходит до НХЛ. Если только через год… Я смотрю много игр НХЛ, и быстрота принятия решений, умение вести силовую борьбу, держать удар – всё это там пока, на мой взгляд, происходит побыстрее».