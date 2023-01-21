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Результаты матчей КХЛ 20 января, турнирная таблица, видеообзоры, расписание матчей КХЛ на 21 января

«Сибирь» — лидер Востока, «Салават» крупно провалился. Итоги игрового дня КХЛ
Денис Лутченко
Итоги игрового дня КХЛ 20 января
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«Ак Барс» Билялетдинова снова сильнее «Авангарда», «Сочи» продолжает проигрывать.

20 января в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем о том, как сложился каждый из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2023, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Шаров (Бутузов, Пьянов) – 00:20 (5x5)   1:1 Голдобин (Зернов, Карпов) – 08:01 (5x5)   2:1 Морозов (Мёрфи, Коротков) – 09:04 (5x5)   2:2 Бурмистров (Коробкин) – 18:36 (4x5)   3:2 Бутузов (Шаров) – 30:22 (5x5)   4:2 Коротков (Шаров, Основин) – 59:51 (en)

«Сибирь» одержала невероятную победу над «Металлургом». При поддержке собственных болельщиков подопечные Мартемьянова сразу обозначили всю серьёзность своих намерений. Уже на 21-й секунде Александр Шаров открыл счёт. «Магнитка» ответила восемь минут спустя – отличился Николай Голдобин. Но почти тут же Илья Морозов вновь вывел сибиряков вперёд.

Перед перерывом «Сибирь» получила большинство, но нажила больше проблем, чем пользы. Хозяева упустили из виду Александра Бурмистрова – нападающий в меньшинстве оформил первый гол после перехода из «Ак Барса». На этом «Магнитка» остановилась, а вот «Сибирь» забила и во втором периоде – своё имя в протокол вписал Владимир Бутузов. Четвёртая шайба влетела уже в пустые ворота магнитогорцев. Победа позволила «Сибири» возглавить Восточную конференцию КХЛ. Набрав 70 очков, команда опередила «Автомобилист».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2023, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 0
Авангард
Омск
1:0 Галиев (Семёнов, А. Радулов) – 53:18 (5x5)   2:0 Панюков (Семёнов, Лучевников) – 56:10 (5x5)

«Ак Барс» забил на седьмой минуте первого периода. После броска Михаила Глухова шайба задела сетку ворот Василия Демченко. Однако впоследствии выяснилось, что шайба прошла сквозь отверстие, которое каким-то образом оказалось в сетке. В результате судьям пришлось отменить взятие ворот.

Легитимных голов ждать пришлось очень долго. Лишь в третьем периоде казанцев прорвало. Сначала Станислав Галиев официально открыл счёт. Вскоре Кирилл Панюков удвоил преимущество «барсов». Времени и сил на спасение у «Авангарда» не хватило. Обе шайбы омичи пропустили из-за неудачной игры под воротами. Кроме того, в обоих взятиях ворот результативными передачами поучаствовал Кирилл Семёнов – воспитанник «Авангарда» и его бывший хоккеист. Для казанцев это вторая подряд победа над «ястребами» в новом календарном году.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2023, пятница. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
5 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Броссо (Чжан, Сомерби) – 05:11 (5x5)   2:0 Точилкин (Вон, Ловерде) – 10:16 (5x5)   3:0 Фу (Лесли, Юрчо) – 14:52 (5x4)   4:0 Фу (Юрчо, Лесли) – 47:33 (5x5)   4:1 Уткин (Хафизов, Феоктистов) – 52:22 (5x5)   5:1 Локхарт – 57:10 (4x5)

«Куньлунь» одержал уверенную победу над «Сочи». Китайская команда оперативно сделала результат: в течение первых 15 минут «Ред Стар» оформил взятие ворот трижды. Во втором периоде обошлось без голов. В третьем южане всё-таки забили гол престижа, но на это «Куньлунь» ответил ещё двумя голами, причём один из них был забит в меньшинстве.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2023, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
5 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Камара (Порядин, Митякин) – 03:12 (5x4)   2:0 Кизимов (Белозёров) – 08:54 (5x5)   3:0 Кизимов – 14:13 (5x5)   4:0 Купцов (Галимов, Хохлов) – 39:41 (5x5)   5:0 Митякин (Порядин, Камара) – 44:03 (5x5)   5:1 Дроздов (Сучков, Антипин) – 50:50 (5x5)   5:2 Алалыкин – 58:08 (5x5)

«Салават Юлаев» крупно проиграл «Нефтехимику». Уфимцы допустили удаление на второй минуте матча. Нижнекамцы использовали большинство – это и стало отправной точкой для последовавшего разгрома. До первого перерыва татарстанская команда отличилась ещё дважды, а впоследствии лишь закрепила успех. Замена вратаря, активные действия полевых игроков (от удара коленом в исполнении Панина до атаки голкипера от Хмелевски) лишь слегка изменили ход встречи: в третьем периоде Уфа забросила дважды, но этого оказалось недостаточно, чтобы избежать болезненного поражения.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Таблица КХЛ

Матчи 21 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2023, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Амур
Хабаровск
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2023, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Барыс
Астана
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2023, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Витязь
Московская область
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