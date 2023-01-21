«Сибирь» — лидер Востока, «Салават» крупно провалился. Итоги игрового дня КХЛ

20 января в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем о том, как сложился каждый из них.

«Сибирь» одержала невероятную победу над «Металлургом». При поддержке собственных болельщиков подопечные Мартемьянова сразу обозначили всю серьёзность своих намерений. Уже на 21-й секунде Александр Шаров открыл счёт. «Магнитка» ответила восемь минут спустя – отличился Николай Голдобин. Но почти тут же Илья Морозов вновь вывел сибиряков вперёд.

Перед перерывом «Сибирь» получила большинство, но нажила больше проблем, чем пользы. Хозяева упустили из виду Александра Бурмистрова – нападающий в меньшинстве оформил первый гол после перехода из «Ак Барса». На этом «Магнитка» остановилась, а вот «Сибирь» забила и во втором периоде – своё имя в протокол вписал Владимир Бутузов. Четвёртая шайба влетела уже в пустые ворота магнитогорцев. Победа позволила «Сибири» возглавить Восточную конференцию КХЛ. Набрав 70 очков, команда опередила «Автомобилист».

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«Ак Барс» забил на седьмой минуте первого периода. После броска Михаила Глухова шайба задела сетку ворот Василия Демченко. Однако впоследствии выяснилось, что шайба прошла сквозь отверстие, которое каким-то образом оказалось в сетке. В результате судьям пришлось отменить взятие ворот.

Легитимных голов ждать пришлось очень долго. Лишь в третьем периоде казанцев прорвало. Сначала Станислав Галиев официально открыл счёт. Вскоре Кирилл Панюков удвоил преимущество «барсов». Времени и сил на спасение у «Авангарда» не хватило. Обе шайбы омичи пропустили из-за неудачной игры под воротами. Кроме того, в обоих взятиях ворот результативными передачами поучаствовал Кирилл Семёнов – воспитанник «Авангарда» и его бывший хоккеист. Для казанцев это вторая подряд победа над «ястребами» в новом календарном году.

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«Куньлунь» одержал уверенную победу над «Сочи». Китайская команда оперативно сделала результат: в течение первых 15 минут «Ред Стар» оформил взятие ворот трижды. Во втором периоде обошлось без голов. В третьем южане всё-таки забили гол престижа, но на это «Куньлунь» ответил ещё двумя голами, причём один из них был забит в меньшинстве.

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«Салават Юлаев» крупно проиграл «Нефтехимику». Уфимцы допустили удаление на второй минуте матча. Нижнекамцы использовали большинство – это и стало отправной точкой для последовавшего разгрома. До первого перерыва татарстанская команда отличилась ещё дважды, а впоследствии лишь закрепила успех. Замена вратаря, активные действия полевых игроков (от удара коленом в исполнении Панина до атаки голкипера от Хмелевски) лишь слегка изменили ход встречи: в третьем периоде Уфа забросила дважды, но этого оказалось недостаточно, чтобы избежать болезненного поражения.

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Матчи 21 января