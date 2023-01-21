Битва за лидерство и попадание в плей-офф в самом разгаре.

Восток КХЛ — просто фантастика! Такой плотности в таблице не было никогда

После очередного игрового дня КХЛ ситуация в турнирной таблице Востока стала ещё интереснее. Вообще в нынешней регулярке наблюдать за этой конференцией одно удовольствие: такое ощущение, что развязки придётся ждать до последнего тура. А что, вполне вероятно. Такой плотности в таблице не было никогда, а уж при трёхочковой системе подсчёта набранных баллов и подавно.

Сейчас же можно смело говорить, что уровень команд постепенно выравнивается, хотя более сильной и звёздной наша лига в нынешних условиях, увы, не становится. Здесь сразу несколько причин, но мы поговорим о другом. Прежде всего о том, как команды двигаются по дистанции.

Конечно, сенсации есть как со знаком плюс, так и со знаком минус. Например, гораздо большего болельщики ждут от «Трактора», располагающего солидным бюджетом и очень приличным составом. После сегодняшнего дня челябинцы упали на две строчки и занимают предпоследнее место – это не дело.

Сильнее может выступать «Барыс», чьи самые активные фанаты уже успели написать огромное открытое письмо ко всему руководству Казахстана, включая президента. Напомним, у астанинцев нет лимита на легионеров, но это им пока не помогает, а травма лучшего бомбардира Вея может всё усугубить. Хотя сегодня «барсы» довольно уверенно победили в Екатеринбурге.

Лучше должен себя проявлять «Салават Юлаев», но после отъезда финской ударной тройки форвардов в Уфе решили сделать ставку на местных воспитанников. Это заслуживает уважения, но серьёзных результатов команде Козлова при таком подходе не добиться.

Ожил, дождавшись ухода Знарка, «Ак Барс». Да, хоккей при Билялетдинове у казанцев привычно скучноватый, но зато начала пополняться очковая копилка. Сопернику казанцев по плей-офф точно не позавидуешь, а в том, что казанцы туда попадут, сомнений нет.

Феномен текущего регулярного чемпионата заключается и в том, что можно проиграть, как «Автомобилист», 12 матчей из последних 14, но всё равно находиться в лидерах. Вы помните, когда подобное случалось в последний раз?

Тем удивительнее, но какую-то непонятную панику устроили вокруг «Металлурга», в копилке у которого 66 очков (всего на четыре меньше, чем у лидирующей «Сибири» и на два, чем у идущего вторым «Автомобилиста»). Видимо, кто-то начал забывать о том, что в активе у главного тренера Ильи Воробьёва два Кубка Гагарина в качестве тренера, мощный прошлогодний семиматчевый финал с ЦСКА, выигранная Восточная конференция в сезоне-2021/2022 и отрезок из 21 победы в 22 матчах. Да, сейчас у уральцев игровой спад, но на человека набросились, будто сезон в пух и прах провален. Не сомневаемся, что «Металлург» точно прибавит, а опыт Воробьёва очень пригодится команде в плей-офф.

Илья Воробьёв Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Приятно удивляет «Сибирь», вырвавшаяся в лидеры. У клуба нет огромного бюджета и звёздных игроков, но система Андрея Мартемьянова работает, а иностранцы вроде Тейлора Бека переписывают историю результативности команды. А посмотрите, как раскрылся Александр Шаров!

Сильно похорошел после увольнения Дмитрия Рябыкина «Авангард». Поговаривают, что коммуникация между лидерами и тренером в Омске была нарушена, зато при Михаила Кравце омичи вышли на привычный для себя уровень и превратились в одного из фаворитов сезона.

Отдельную симпатию вызывает «Адмирал», который до начала чемпионата некоторые эксперты успели списать со счетов. При мизерном бюджете и скромном составе «моряки» идут седьмыми, но, учитывая плотность в таблице, вполне могут снова подтянуться к лидирующей группе.

Не собираются никому дарить очки и «Амур» с «Нефтехимиком». Оба коллектива крепкие, с тренерской рукой и рабочими составами. Тот же Нижнекамск накануне «прибил» «Салават», а «Амур» сегодня взял верх над «Адмиралом» при гениальной игре своего вратаря Аликина.

Так что всё самое интересное, не сомневаемся, ещё впереди, но уже сейчас понятно, что о какой-то скуке и обыденности можно забыть. Наблюдать за такой конкуренцией и постоянной сменой мест неимоверно интересно!