Свитер русского вратаря выкинули на лёд в матче НХЛ. Что за неуважение к Василевскому?

Что за матч сыграли «Тампа» и «Калгари»! Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу «Флеймз», но оказалась богата и на другие события, помимо голов.

Страсти стали разгораться на 12-й минуте первого периода. Милан Лучич от «огоньков» и Иэн Коул от «молний» сошлись в рукопашном бою. Поединок получился не самым интенсивным: Коул мёртвой хваткой вцепился в свитер Лучича и спокойно переносил не самые акцентированные удары в его исполнении. В итоге дуэлянты даже не решились сопротивляться, когда лайнсмены начали их растаскивать.

В хоккейной части противостояния преимуществом владели хозяева: «Калгари» активнее предпринимал усилия, направленные на атаку, и вскоре такая тактика принесла плоды. Под занавес периода «Тампа», засидевшаяся в обороне, дважды сфолила, и второе удаление привело к взятию ворот. Назем Кадри застал Андрея Василевского врасплох, подставив клюшку под наброс Тайлера Тоффоли.

Новый виток напряжённости раскрутил Никита Кучеров. Россиянин сначала повалил на лёд Эндрю Манджипане, а затем вступил в конфликт с Маккензи Уигаром. Видимо, отреагировав на какие-то слова от канадца, Кучеров взял клюшку вертикально и ткнул её соперника. Скидывать краги Никита не стал, а вместо этого дождался, когда на подмогу подъехал Зак Богосян.

Габаритный хоккеист налетел на Уигара и попытался втянуть его в драку, но Маккензи ушёл в глухую оборону до тех пор, пока не подоспели судьи. В результате Кучеров и Богосян отправились на скамейку для плохих парней. Уигар, находясь на лавке запасных, проводил их характерным жестом.

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Удаления могли прибить «Тампу» окончательно, но действующие вице-чемпионы с достоинством вышли из незавидного положения. В середине матча голы Стивена Стэмкоса и Владислава Наместникова перевернули игровую ситуацию вверх дном. Но в лидерах «Лайтнинг» пробыли недолго: Тоффоли и Расмус Андерссон вновь вывели «Калгари» вперёд – 3:2. Во втором случае снова не повезло Василевскому: перед попаданием в ворота шайба встретилась со свитером Виктора Хедмана, в результате чего изменила направление.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На 48-й минуте Диллон Дюбе увеличил преимущество «Флеймз» – ему удался отличный бросок с кистей. «Тампа» заблаговременно заменила голкипера шестым полевым игроком и сумела извлечь дивиденды из новой расстановки. Навал на ворота помог отличиться Энтони Чирелли. Но спастись не удалось: после этого «Калгари» закатил в пустую сетку ещё две шайбы.

Между голами на стадионе случилось нечто странное. Кто-то из болельщиков выбросил на лёд свитер Андрея Василевского.

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В чём был замысел акции, неизвестно. Но в комментариях к видео эпизода американские и канадские болельщики почти единогласно осудили поступок, совершённый инкогнито. «Один из лучших вратарей всех времён, и вы выкидываете его джерси…», — написал один из пользователей.