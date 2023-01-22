Что случилось с Овечкиным? Без капитана «Вашингтон» крупно «сгорел» в Вегасе

Из-за травмы Александр сначала не вышел на раскатку, а затем не попал в состав. Но говорят, что ничего серьёзного.

21 января, поздно вечером по московскому времени, пришла неожиданная новость – Александр Овечкин пропустил утреннюю раскатку «Вашингтона» перед игрой в Вегасе. Отмечалось, что россиянин ещё примет решение об участии в матче, но в результате «Кэпиталз» всё-таки вышли на встречу без своего капитана. Речь идёт о травме нижней части тела, в пресс-службе «Вашингтона» отметили, что повреждение несерьёзно и в ближайшие дни Ови вновь будет в строю.

Любопытно, что это лишь 28-й матч Овечкина за 18 сезонов в НХЛ, который он пропускает из-за травмы. Вот уж действительно железный человек. Но и ему иногда требуется немного времени, чтобы залечить раны.

Ну а «Вашингтон», оставшись без главной звезды, просто развалился в Лас-Вегасе. И вряд ли бы присутствие Овечкина что-то кардинально изменило, так как «Голден Найтс» разделались с гостями очень уверенно и солидно, а проходной двор в обороне «Кэпиталз» уж точно бы не поправил 37-летний лидер атаки.

«Вегас» начал с места в карьер. Уже на третьей минуте Александр Алексеев начудил с выходом из собственной зоны, случились перехват и быстрая позиционная атака, от которой у обороны «Вашингтона» закружилась голова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На восьмой минуте в контратаке отличился Николя Руа, а уже во втором периоде «Вегас» довел счёт до неприличного. В начале отрезка Майкл Амадио без какого-либо сопротивления «расстреливает» ворота «Кэпиталз» с пятачка – 3:0. В середине игры Байрон Фрёзе попадает в штангу, но шайба отскакивает в Дарси Кемпера и потом уже залетает за линию – 4:0. Первый гол канадского форварда «Вегаса» в сезоне отправил основного голкипера «Кэпиталз» на скамейку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но Чарли Линдгрен продержался сухим лишь полторы минуты. Пол Коттер распечатал американца, и снова оцените бардак и панику в обороне «Кэпиталз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

При 0:5 «Вашингтону» удалось притормозить избиение, да и «Вегас» сбросил обороты. В результате ещё до перерыва гости усилиями Ти Джея Оши один гол отыграли, а в третьем периоде соперники обменялись заброшенными шайбами.

2:6 — крупное поражение «Кэпиталз» в Вегасе. Целый ряд игроков «Вашингтона» в этом матче заработал по «-3» в показатель полезности, в том числе два российских защитника – Алексеев и Дмитрий Орлов. Забавно, что при этом другой деф гостей Тревор ван Римсдайк умудрился закончить матч с «+2».



«Вашингтон» упустил возможность вернуться в топ-3 Столичного дивизиона, при этом пока «Кэпиталз» держатся в зоне «уайлд-кард» на Востоке. Что касается «Вегаса», то «золотые рыцари» сегодня прервали трёхматчевую серию поражений и вернулись на первое место Тихоокеанской восьмёрки.



Следующий матч «Вашингтон» проведёт в среду, рано утром по московскому времени, с действующим чемпионом. Сейчас всё указывает на то, что Овечкин примет участие в гостевой встрече с «Колорадо». «Всегда что-то происходит с игроками. Ови обычно очень вынослив, но тот факт, что он не смог принять участие в утренней раскатке, выбил его из состава», — рассказал Питер Лавиолетт на пресс-конференции. Так что будем считать, что Александру просто предоставили небольшой восстановительный отдых.