«Не уверен, что дрался с нужным парнем». Россиянин в НХЛ мощно навалял канадскому новичку

Иван Барбашёв забил, отдал и провёл бой, оформив хет-трик Горди Хоу. Но всё это не помогло «Сент-Луису» в домашнем матче с аутсайдером.

В середине сезона «Сент-Луис», который перед сезоном многими виделся теневым фаворитом Запада, бултыхается в середине таблицы, чередуя победы и поражения, потихоньку готовясь к распродаже на дедлайне. Недавно мы уже писали о том, что практически решена судьба Владимира Тарасенко: если его не обменяют на дедлайне 3 марта, то он уйдёт летом как свободный агент.

Тем не менее даже без Русского Танка наша хоккейная диаспора в штате Миссури остаётся солидной. После 60-очковой регулярки очень многого ждали от Ивана Барбашёва, для которого этот сезон является контрактным: болельщики «Блюз» хотели бы оставить в своём составе солидного центра для второго-третьего звена, а мы просто заждались классных русских центров. Тем не менее пока Иван темп несколько замедлил: перед сегодняшней игрой у него было 20 очков в 46 матчах.

Соперник для набивания статистики сегодня вроде бы был простой — «Чикаго», почти не скрывающий своих намерений слить сезон. Однако же «ястребы» выиграли пять матчей из последних шести, в Сент-Луисе реализовали два своих первых броска по воротам, а уже к 24-й минуте матча вели 4:1.



Переломить это решил как раз Барбашёв: Роберт Томас и Джордан Кайру создали для него неплохую позицию, а Иван с неудобной руки красиво обманул вратаря «Чикаго». Кстати, ворота «Блэкхоукс» сегодня защищал Джексон Штаубер, номинально второй вратарь даже в фарм-клубе: если это был ещё один способ слива сезона, то сегодня он не помог.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Через несколько минут после шайбы Барбашёв вступил в драку с Исааком Филлипсом — защитником-новичком «Чикаго». Несмотря на некоторое преимущество оппонента в габаритах, Иван довольно уверенно навалял 21-летнему канадцу. Это была уже вторая драка Барбашёва в сезоне: в конце ноября он выиграл бой у Кори Перри. После матча Иван сказал: «Это было связано с силовым на Ноэле Аччари. Не помню, кто его сделал, не уверен, что я дрался с нужным парнем, но это засело в моей голове».



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В середине третьего периода Барбашёв зашёл на хет-трик Горди Хоу: он выиграл единоборство у борта, отдал шайбу Колтону Парэйко, который уже сделал первую передачу на щелчок от Ника Ледди. Счёт сократился до минимума.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Хотя победу в матче одержал все равно «Чикаго», Иван был признан второй звездой матча. После матча он был краток: «Такой старт происходит каждый раз, когда мы играем с командами, находящимися внизу таблицы. Нам надо лучше готовиться к матчам».