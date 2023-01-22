«Динамо» творит настоящую сенсацию в регулярке КХЛ. Работа штаба Кудашова грандиозна

Накануне московское «Динамо» на домашнем льду нанесло поражение ЦСКА (2:1 Б), сломив сопротивление армейского клуба в буллитной серии. Благодаря волевой победе в московском дерби бело-голубые вышли не только на третье место в Западной конференции, но и на третье место во всей турнирной таблице КХЛ. Выше команды Алексея Кудашова (72 очка в 54 матчах) располагаются только два армейских клуба – СКА (88 очков в 55 матчах) и ЦСКА (74 очка в 52 матчах) – причём чемпионский коллектив Сергея Фёдорова имеет в своём активе всего на два очка больше. Правда, столичные армейцы сыграли на два матча меньше динамовцев, но грандиозности промежуточного достижения бело-голубых это никоим образом не отменяет.

Летом прошлого года перспективы «Динамо» в новом сезоне КХЛ большинством экспертов оценивались как максимально туманные. Изрядный скепсис, в том числе даже болельщиков московской команды, вызывала трансферная кампания, проведённая генеральным менеджером клуба Алексеем Сопиным. Глобальным результатом селекционной работы стал отказ от главных звёзд прошлогоднего «Динамо» – Вадима Шипачёва, Вячеслава Войнова, Станислава Галиева – полное обновление вратарской бригады, большие изменения в линейке легионеров и точечные перестановки на других позициях. Как итог – состав команды в межсезонье изменился едва ли не на 60%. И многие поспешили записать бело-голубых в разряд клубов, которые в лучшем для себя случае в новом сезоне будут бороться за выход в плей-офф.

Однако уже на старте регулярки динамовцы начали с позитивной стороны удивлять общественность, претворяя в жизнь известную мысль о том, что в хоккей играют всё-таки люди, а не исключительно размер платёжной ведомости. Бело-голубые выдали успешный старт в чемпионате, выиграв в сентябре 9 матчей из 12. И уже по итогам стартового месяца сезона в игре московской команды были видны очень многие позитивные тенденции, но хотелось взять за основу более длительный отрезок, чтобы делать какие-то далеко идущие выводы.

Следующие два месяца действительно у «Динамо» получились далеко не столь удачными. Молодой команде заметно недоставало опыта в решающие моменты встреч, что приводило к целому ряду досадных поражений в одну или две шайбы. В первую очередь на ум приходит поражение в первом в сезоне дерби с ЦСКА (1:3), когда победный гол в абсолютно равном матче армейцы забили за две секунды до конца второго периода, подловив четвёртое звено «Динамо», заигравшееся в чужой зоне и нарвавшееся на стремительную контратаку. То поражение было насколько обидным для самого Кудашова, что фактически никогда не критикующий свою команду тренер на послематчевой пресс-конференции назвал пропущенный гол «детским садом».

Алексей Кудашов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но именно через такие поражения и строилось «Динамо» в нынешнем сезоне. Постепенно набивая шишки и набираясь житейского опыта, бело-голубые достигли низшей точки падения в этом сезоне в конце ноября 2022 года, когда нарвались на 2:6 в домашнем матче с минским «Динамо», после чего и начали поступательное движение наверх. После разгромного поражения от минских одноклубников москвичи провели 19 матчей, в 17 (!) из которых им удалось набрать очки. Этот результат без преувеличения можно назвать феноменальным, тем более если учесть объективные трудности, с которыми на протяжении всей этой серии сталкивался тренерский штаб Кудашова.

Одни из главных надежд «Динамо» в атаке перед стартом чемпионата были связаны с канадским форвардом Эриком О’Деллом. 32-летний форвард не подвёл руководство и тренерский штаб клуба и блистательно начал текущую регулярку, набрав 28 очков в 30 матчах, в том числе однажды отметившись покером. Чтобы понять, насколько ценна фигура О’Делла для «Динамо», достаточно сказать, что он по сей день остаётся третьим бомбардиром в своей команде, несмотря на то что последний раз выходил на лёд в середине ноября. Канадский лидер пропустил уже 24 матча команды в сезоне, но фатальной бедой для столичной команды его отсутствие не стало.

Эрик О'Делл Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

Травмы – это вообще основной бич динамовцев в нынешнем сезоне. Например, во вчерашней игре с ЦСКА бело-голубые не смогли рассчитывать сразу на четырёх железных игроков основного состава. Помимо О’Делла, в матче не смогли принять участие ведущий защитник Егор Мартынов, а также форварды топ-6 Якоб Лилья и Александр Скоренов. В лазарете находится и Владислав Михайлов, а нападающий Богдан Якимов и вовсе так и не провёл ни одного матча в текущей регулярке.

Уже восстановились от травм, но ранее пропустили значительную часть сезона Бреннан Менелл, Максим Джиошвили, Павел Кудрявцев, Иван Игумнов и Владислав Ефремов. В какой-то момент регулярки одновременно в лазарете «Динамо» находилось до восьми игроков основы, чего не происходило ни с одним другим клубом лиги, но из столь сложной ситуации бело-голубые вышли максимально достойным образом.

В чём главный секрет этого «Динамо»? Ответ лежит на поверхности. Алексей Кудашов собрал вокруг себя отличный тренерский штаб, каждый член которого (Андрей Скопинцев, Александр Савченков, Вячеслав Козлов, Константин Власов и Ларс-Йоран Альквист) проводит грандиозную работу на своём месте. Перед стартом чемпионата главный тренер «Динамо» официально декларировал задачу о становлении команды, состоящей из четырёх равных звеньев. Правильные слова (кто же из тренеров не хочет команду равных звеньев?) не разошлись у наставника «Динамо» с делом.

Показательная история произошла в недавнем матче с «Автомобилистом» (3:0), когда на самом старте второго периода неприятную травму получил Лилья, и на его место в тройку Джордана Уила переместился Игумнов, и уже в первой же смене новообразованное сочетание организовало победный гол, а затем сообразило и ещё одну шайбу в ворота Игоря Бобкова.

«То, что у нас на самом деле практически все игроки могут сыграть друг с другом, и на своих позициях и даже на чужих позициях, это очень хорошо. И правильно вы сказали, что из одного звена в другое у нас часто меняются игроки, и вроде безболезненно. Это говорит о том, что команда схватила и поняла системность. И здесь без разницы, кто и с кем играет. Да, есть какая-то «химия», но самое главное, что они знают, что надо делать на поле в таких ситуациях», — говорил Кудашов после той победы.

Илья Коновалов Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Сейчас у московской команды всё настолько хорошо, что в её составе отметился голом даже голкипер. И если заброшенная Ильёй Коноваловым в ворота «Торпедо» шайба, как ни крути, всё-таки является элементом удачного стечения обстоятельств, то непосредственное выполнение вратарских обязанностей не только Ильёй, но и Константином Волковым не могут не радовать всех причастных к клубу.

Оба новичка вратарской линии «Динамо» проводят дебютный сезон в клубе, день за днём подталкивая друг друга к новым высотам. 24-летний Коновалов играет чаще, являясь первым номером столичной команды. Но каждый выход на лёд 25-летнего Волкова не становится для клуба какой-либо проблемой. Более того, именно Константин сейчас занимает первое место в лиге по числу матчей на ноль, несмотря на то что он сыграл всего 21 матч в сезоне.

На данный момент бело-голубые занимают третье место во всей лиге по числу пропущенных шайб, уступая только «Адмиралу» и «Локомотиву». При этом совершенным заблуждением будет считать, что москвичи сделали откровенную ставку на игру от обороны, так как по числу заброшенных шайб подопечные Кудашова входят в восьмёрку лучших команд КХЛ, опережая в том числе такие команды, как «Салават Юлаев», «Ак Барс» и тот же «Локомотив».

Изменение вектора развития и смена концепции формирования состава вывели на первый план в «Динамо» многих игроков, о которых в прошлом сезоне никто и не мог подумать. И эти хоккеисты под руководством Кудашова добились потрясающего прогресса. Одним из главных козырей столичной команды продолжает являться игра ведущей тройки нападения Джиошвили – Каблуков – Муранов.

Ещё год назад в составе «Динамо» был только один из перечисленных игроков – Муранов, и находился он тогда в московской команде исключительно на второстепенных ролях, проводя на площадке в среднем за матч меньше 10 минут, то и дело выпадая из состава. 27-летний Максим Джиошвили выступал в ВХЛ, а Илья Каблуков играл за «Авангард», являясь исключительно игроком чекинг-лайн в системе Боба Хартли.

Теперь же Муранов проводит лучший сезон в карьере в плане индивидуальных показателей, Джиошвили уже дорос до сборной России, в результате чего генменеджеру «Динамо» приходится отбиваться от настойчивых просьб продать хоккеиста, а Каблуков в 35 лет устанавливает лучший результат в карьере по голам в КХЛ. Причём по мелочам Илья не разменивается, забивая в ворота таких соперников, как СКА, «Спартак» или ЦСКА. О главной же роли Каблукова в звене просто нельзя сказать лучше, чем это сделал его партнёр по тройке нападения – Муранов.

23-летнего Александра Скоренова до наступления нынешнего сезона в основном знали только белорусские болельщики, пристально следящие за выступлениями своих хоккеистов в зарубежных чемпионатах. Но в этом году проводящий дебютный сезон в КХЛ и получивший вызов в основу «Динамо» уже в ходе регулярки Скоренов умудрился с ходу стать одним из главных лидеров команды. В 16 матчах чемпионата нападающий забросил шесть шайб и сделал шесть результативных передач, в том числе поразив ворота СКА и успев выдать пятиматчевую серию с набранными очками.

Александр Скоренов и Джордан Уил Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Может быть, не так заметен и очевиден прогресс таких игроков, как Андрей Никонов и Владислав Михайлов. Если кинуть беглый взгляд на статистику хоккеистов (три гола в 46 матчах и два гола в 40 матчах соответственно), можно действительно не понять, о каком прогрессе тут идёт речь. Но для 20-летнего и 21-летнего форвардов ключевой историей в нынешнем сезоне является адаптация ко взрослому хоккею и привыкание к постоянным играм в режиме день через день.

В начале чемпионата оба молодых хоккеиста зачастую допускали позиционные ошибки в обороне, что приводило к плачевному показателю полезности, но по мере продвижения чемпионата Андрей и Владислав планомерно улучшали свои действия в обороне, что также сказалось на позитивном выступлении всей команды.

Лучший сезон в карьере по совокупности удачных действий в атаке и в обороне проводит капитан «Динамо» Андрей Миронов. Продолжает оставаться оплотом надёжности белорусский защитник Кирилл Готовец, занимающий первое место во всей КХЛ по числу заблокированных бросков, а американский защитник Бреннан Менелл, может быть, пока и смотрится не столь эффективно, как от него ожидали, при игре в большинстве, зато со своими прямыми функциональными обязанностями справляется как нельзя лучше — показатель полезности «+10» тому свидетельство.

Также просто невозможно не сказать о вкладе в общий успех канадского нападающего Джордана Уила, который делает главную работу, которую только может сделать центральный форвард – он улучшает абсолютно любого крайнего форварда, который оказывается на льду вместе с ним. Именно в сочетании с Джорданом сначала заиграл Скоренов, а теперь невероятно солидно смотрится и 20-летний Богдан Тринеев, подменяющий травмированного Александра. Не забывает Уил и самостоятельно решать судьбы матчей – именно так он сделал в дерби с ЦСКА, реализовав две попытки в серии послематчевых бросков. Обмен Уила из «Ак Барса» видится одним из самых удачных ходов Алексея Сопина на посту генменеджера «Динамо».

Джордан Уил Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Именно такое большое количество игроков, выступающих как минимум на своём уровне, а скорее, даже выступающих на уровне лучше ожидаемого, и говорит о классе работы тренерского штаба команды. Совокупность всех изложенных выше факторов и привела «Динамо» на третье место в турнирной таблице КХЛ за 14 матчей до конца регулярного чемпионата. Впереди бело-голубых ждёт решающая часть гладкой части сезона, после чего для столичной команды начнётся ключевое испытание – выступление в розыгрыше Кубка Гагарина. Сейчас есть стойкое внутреннее ощущение, что даже в самом «Динамо» не очень хорошо представляют, каков потолок возможностей у команды в нынешнем сезоне. Ведь за весь сезон бело-голубые не сыграли ни одного матча в оптимальном составе.

Представляете, ни одного матча из 54! В начале сезона не было Менелла, затем не играл Лилья, потом вылетел из состава О’Делл, теперь одновременно отсутствуют и Лилья, и О’Делл. И это только речь об иностранных игроках. Если восстановление лидеров «Динамо» пройдёт по намеченным прогнозам, то в середине февраля бело-голубые наконец сыграют в том составе, которым они должны пойти в плей-офф. Тогда уже и можно будет делать более предметные прогнозы относительно кубковых перспектив «Динамо».

И в принципе я уже предвижу некоторое количество комментариев в стиле «Плей-офф всё покажет». Кубковая часть действительно покажет многое, но если бы абсолютно вся суть хоккейного сезона сводилась исключительно к плей-офф, то зачем надо было вообще проводить регулярный чемпионат продолжительностью 68 матчей?

Затяжного марафона регулярки хватило «Динамо» для того, чтобы вернуть на трибуны своих болельщиков. Если в начале сезона средняя посещаемость домашних матчей колебалась на очень грустной отметке от двух до четырёх тысяч, то в последний месяц заполняемость «ВТБ-Арены» составляет от четырёх до десяти тысяч. И кажется, что пока это самый главный ответ относительно того, насколько хорошо сработала столичная команда в продолжающейся регулярке.