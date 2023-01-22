«Жена звонила спросить, всё ли со мной в порядке». Клуб НХЛ три месяца увольняет тренера

«Ванкувер» проиграл сегодняшний матч (как и ещё четыре из пяти предыдущих), но с трибун в тренера «Кэнакс» летели лучи поддержки вместо тухлых помидоров. Брюс Будро с трудом сдерживал слёзы, пока болельщики скандировали его имя.

Когда, прикрывая глаза ладошкой, 68-летний специалист отправился в раздевалку, телевизионная камера выхватила двух юных фанатов в джерси «косаток». «Мы поддерживаем Брюса», – плакаты в руках подростков, если бы Будро их видел, наверняка растрогали бы его ещё сильнее.

История с Будро в главной роли день ото дня становится всё более драматичной. С ноября канадская пресса разрывается от сообщений о скорой отставке опытнейшего наставника. Менеджмент «Ванкувера» не пытается остановить утечки информации, а напротив, подливает масло в огонь. В понедельник, 16 января, президент клуба по хоккейным операциям Джим Рутерфорд подтвердил, что вёл переговоры с другими тренерами. Пожалуй, за 30 сезонов в НХЛ ни один соперник не унижал Будро настолько показательно.

Осенью Рутерфорд уже прибегал к тактике публичного наезда на тренера. «Во второй половине прошлого года мы играли слишком разболтанно, от атаки, но наш вратарь был великолепен и вытащил кучу игр. Я не верю, что подобный стиль может приносить результат в долгосрочной перспективе и принести место в плей-офф», – подобные слова было бы легко представить в устах какого-нибудь футболиста (скажем, Кевина Де Брёйне), но внутри сверхкорректной НХЛ они звучат так, что содрогаются стены.

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Вероятно, Рутерфорд был бы рад избавиться от Будро ещё тогда, но не получилось: с середины ноября до середины декабря «Ванкувер» проиграл только четыре матча, сохранив за Брюсом тренерское кресло. В январе, впрочем, клуб снова наткнулся на шторм, и менеджер вернулся на путь эскалации.

В пятницу Будро пропустил утреннюю раскатку. «Моя жена звонила спросить, всё ли со мной в порядке, – рассказывал затем коуч. – Трудно, когда ты не ощущаешь поддержки, но, если ты любишь своё дело, тебе хочется им заниматься. Причина, по которой я закрыл глаза на всё это, заключается в том, что я осознаю, насколько неравнодушен к игре и к игрокам».

Слухи об отставке Будро не просто просачиваются на ванкуверский лёд – они его наводнили. И Рутерфорд не пытается опровергнуть хоть что-то. Судя по последним инсайдам, «Кэнакс» заменят Будро на Рика Токкета уже завтра.

Джим Рутерфорд Фото: nhl.com

Тренерские настройки – тонкая материя, и изнутри она может выглядеть совсем иначе. Но прямо сейчас назначение Токкета выглядит двусмысленной идеей. С одной стороны, команда всё глубже погружается в трясину, и теоретически новый человек может придать ей необходимый импульс. Кроме того, Рик моложе Будро на 10 лет и обладает чемпионским опытом. Прежде Токкет взял две чашки вместе с «Питтсбургом». С другой стороны, уроженец провинции Онтарио работал в «Пингвинз» лишь на правах ассистента, а в самостоятельной карьере не добился вообще ничего. Все шесть сезонов в качестве главного тренера он завершал ещё до старта плей-офф.

Чтобы вообразить взлёт «Ванкувера» вместе со сменой дирижёра, необходимо обладать исключительно богатой фантазией. Тренер – удобная мишень, но проблемы франшизы – следствие, скорее, недальновидных сделок с игроками. Пока Рутерфорд возит Будро головой по столу, роскошную жизнь ведёт, например, Оливер Экман-Ларссон. Защитник с кэпхитом $ 7,26 млн и долгосрочным контрактом дошёл до показателя полезности «-18» и при этом утратил прежнюю эффективность в атаке.

Очевидно, вниз «Ванкувер» тащит и Тайлер Майерс. Защитника уже несколько раз хотели обменять – не вышло. В прошлом сезоне он внезапно расцвёл, но период цветения оказался слишком стремительным. Менее статусные оборонцы не растут, поэтому защитная линия «Ванкувера» всё равно что решето – больше них в лиге пропускает только «Анахайм».

Правда, есть ощущение, что и Будро исчерпал запас идей по тому, как выводить команду из кризиса. В этом сезоне специалист периодически предпринимал весьма странные меры воздействия на подопечных: например, сознательно отправлял в скрэтч Андрея Кузьменко – стабильного представителя снайперского топ-3 «Кэнакс».

Уйти вовремя и самому – тоже искусство. Если бы Будро владел им, то процесс расставания точно прошёл бы менее болезненно. Хоккейным тренерам и другим руководителям стоит взять на заметку.