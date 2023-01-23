В НХЛ вернулся русский тренер-чемпион! Гончар поможет «Ванкуверу» выбраться со дна?

«Я думал, что всё закончится в ноябре, когда были сказаны определённые вещи. Но этого не произошло. Мы продолжали идти. Этот последний отрезок был довольно тяжёлым… Ребята выложились по полной. Я так горжусь ими. Все они хотели победить. Люди не понимают, как сильно они хотят побед. А потом, когда не выигрывают, расстраиваются. Но они приходили и работали каждый день на тренировке. И слушали всё, что я говорил, и выполняли мои установки», — заявил в своей последней перед увольнением речи теперь уже бывший главный тренер «Кэнакс» Брюс Будро.

Действительно, если бы не наличие в составе «косаток» россиян — Михеева, Кузьменко и отправленного в АХЛ Подколзина, — следить за этой командой не имело бы смысла. Уж больно невзрачный хоккей показывает канадский клуб.

Смена тренерского штаба напрашивалась, поэтому принятое руководством решение стало логичным. Вопросов хватает и к управленческому дуэту Рутерфорд – Альвин, но крайним решено сделать Будро. За отсутствие результата, как это часто бывает, ответил тренер.

Как и прогнозировалось, «Ванкувер» возглавил Рик Токкет, ставший 21-м главным тренером в истории клуба. Адам Фут назначен помощником тренера, а Сергей Гончар получил должность тренера по развитию защиты канадского клуба. На нашем соотечественнике остановимся подробнее.

Новость по теме Генменеджер «Ванкувера» прокомментировал назначение Гончара в тренерский штаб клуба

Гончар уже набрался приличного тренерского опыта в ставшем для себя родном «Питтсбурге». Сергей сперва был тренером по развитию, а затем встал на лавку, став ассистентом главного. Не будем забывать, что россиянину удалось завоевать Кубок Стэнли и как игроку, и как тренеру, поэтому с «пингвинами» Сергей поработал во всех смыслах успешно.

Однако в 2020 году пути команды и тренера разошлись, а в 2021-м Гончара позвали в сборную России, с которой он во главе с Алексеем Жамновым завоевал серебряные медали Олимпиады-2022 в Пекине. Работал Сергей и на недавнем Кубке Первого канала в Москве, где россияне сенсационно проиграли белорусам и стали вторыми. На этом, похоже, свой тренерский этап в российской национальной команде Гончар завершил.

Алексей Жамнов и Сергей Гончар Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Главные недостатки Сергея – непростой характер и капризность. Это вполне может встать ему боком в «Ванкувере», если молодой специалист не проведёт должной работы над собой.

Интересно и то, как Гончар сработается с Кузьменко. Напомним, Андрея в последний момент выставили из олимпийского состава, такие вещи не забываются. Конечно, решение принималось коллегиально, а в «Кэнакс» Сергей будет взаимодействовать с защитниками, но не обратить внимания на эту ситуацию нельзя. Тем более что у Кузьменко заканчивается контракт, вопрос о будущем Андрея в команде стоит остро. Лишняя нервозность и недопонимание в такой ситуации точно не нужны.

Но, похоже, на лавке «Кэнакс» мы Гончара не увидим, так как за защиту назначили отвечать легенду «Колорадо» Фута, а россиянин, учитывая наличие в его должности слова «развитие», просто будет трудиться в системе клуба. Именно с этой точки, как уже отмечено ранее, Сергей начинал свой тренерский путь в «Питтсбурге» в 2015 году. К ней и вернулся. Кстати, в своё время Гончар вставал на лавку «пингвинов» после того, как Токкет отправился на самостоятельную работу в «Аризону». Теперь же Гончару придётся сидеть под Футом. И, видимо, ждать его ухода в другой клуб.

«Сергей Гончар вошёл в тренерский штаб Ванкувера по специальности. Официально, тренер по развитию линии защиты. Поздравляем!» – написала у себя в соцсетях Анна Кастерова, супруга форварда «Питтсбург» Евгения Малкина, с которым Гончар по понятным причинам находится в близких дружеских отношениях.

Присоединяемся к поздравлениям и желаем Сергею закрепиться на новом месте работы, а также постепенно продвигаться вверх по карьерной лестнице. Главное — реализовать свой потенциал и показать всем свои сильные стороны. А их у легендарного защитника хватает.