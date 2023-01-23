Иван Проворов снова в центре внимания. Забил гол и едва не получил серьёзную травму.

15 тысяч зрителей в тревоге замолчали. Шайба попала в голову российскому хоккеисту в НХЛ

Иван Проворов – один из главных героев прошедшей недели в НХЛ. Российский защитник угодил в довольно щекотливую ситуацию, но несколько неожиданно вышел из неё победителем с большой армией поддержки.

Что касается хоккейных дел, то у Проворова в «Филадельфии» во всех смыслах стабильно. Иван – ведущий защитник одного из аутсайдеров НХЛ, и инцидент никоим образом не вывел его из строя. Кстати, как и прямое попадание шайбой в голову в очередном матче регулярки.

15 с копейками тысяч зрителей в Филадельфии замолчали в тревоге, когда Проворов упал на лёд, однако вскоре Иван не только самостоятельно поднялся на ноги, но и добрался до скамейки, где бодро перебрался через бортик. К счастью, всё обошлось, а ведь шайба полетела куда-то в район виска, что всегда очень опасно.

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В этой встрече «Флайерз» дома принимали «Виннипег», который нынче идёт на втором месте в Западной конференции и прямо сейчас пребывает в полном порядке. И начало матча в Филадельфии это полностью доказало: уже к девятой минуте «Джетс» вели 3:0, а хозяева площадки выглядели растерянными.

Вернуть «лётчиков» в игру смог как раз Проворов. На 19-й минуте российский защитник подключился к атаке, получил шайбу от партнёра и в ближнем бою переиграл Давида Риттиха.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Важный гол в раздевалку не вдохновил «Филадельфию» на быстрый камбэк, зато второй период «Флайерз» тоже закрыли своим голом, когда Кевин Хейз реализовал большинство. А уже в начале третьего отрезка американец оформил дубль, снова отличившись в формате «5 на 4».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но радость от камбэка у болельщиков «Филли» была недолгой. Спустя всего лишь шесть минут после второго гола Хейза Карсон Кульман вновь вывел «Виннипег» вперёд, и уже на этот раз гости победу не упустили.