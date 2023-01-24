Фантастическая победа «Торпедо» и новый провал «Трактора». Итоги дня КХЛ

23 января в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем о том, как сложился каждый из них.

«Амур» одержал сверхволевую победу над «Сибирью». Дальневосточники стали всего лишь пятым в сезоне клубом, которому удалось отыграться с 0:3. На старте второго периода «тигры» уступали ещё и 1:4. Но сибиряки сделали всё, чтобы вернуть матчу интригу: несколько невынужденных удалений, заработанных в том числе на чужой половине площадки, позволили «Амуру» оперативно сравнять счёт. В третьей двадцатиминутке Хабаровск забросил три безответные шайбы. В составе «Сибири» дубль оформил Валентин Пьянов, у «Амура» дважды отличился Никита Гребёнкин.

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«Барыс», которому очки сейчас явно нужнее, чем «Металлургу», провёл очень равную игру с более статусным соперником. Астанчане забили первыми, но в самом начале второго периода упустили Андрея Чибисова и позволили магнитогорцам сравнять счёт. 1:1 продержались на табло до конца основного времени, а в дополнительном победу уральцам принёс точный бросок Дениса Зернова после идеально расчерченной комбинации.

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«Трактор» провёл очередной пассивный матч в этом сезоне. Команда Анвара Гатиятулина нанесла 32 броска в створ ворот «Ак Барса», но создала гораздо меньше моментов, чем соперник. Итоговый счёт стал идеальным отражением происходящего на льду: к середине матча «барсы» уже вели с преимуществом в три шайбы, а сохранить его было делом техники. На финише встречи Антон Бурдасов украл у казанцев «сухарь», но от поражения это не спасло.



«Ак Барс» выиграл девятый матч из десяти последних. После назначения Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера казанцы набирали очки в 10 встречах из 11. От лидирующей на Востоке «Сибири» их теперь отделяет всего два очка.

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«Торпедо» во второй раз в сезоне одержало победу над ЦСКА. Нижегородцы открыли счёт – отличный бросок удался Фирстову. Позднее москвичи нашли способ восстановить равенство: Даррена Дица вывели на рандеву с Адамом Гуской.



В третьем периоде автозаводцы тем не менее вновь вышли в лидеры – отличился Белевич. ЦСКА отправился на штурм, взял тайм-аут, снял вратаря, но вместо спасительного гола получил третью шайбу в пустую рамку.

«Фантастический матч в плане накала, в плане энтузиазма, посвящённости игре», – главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов в эфире «КХЛ-ТВ» выразил полное удовлетворение матчем и победой.

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Матчи 24 января