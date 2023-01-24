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Результаты матчей КХЛ 23 января, турнирная таблица, видеообзоры, расписание матчей КХЛ на 24 января

Фантастическая победа «Торпедо» и новый провал «Трактора». Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 23 января
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Бьющийся за плей-офф «Барыс» забрал только одно очко в Магнитогорске, «Амур» сотворил суперкамбэк.

23 января в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем о том, как сложился каждый из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2023, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 6
Амур
Хабаровск
1:0 Пьянов (Шаров) – 00:23 (5x5)   2:0 Голубев (Овчинников) – 05:33 (5x5)   3:0 Яковлев (Основин, Чесалин) – 07:49 (5x5)   3:1 Лихачёв (Балдаев, Николишин) – 15:17 (5x5)   4:1 Пьянов (Мёрфи, Красоткин) – 20:14 (5x5)   4:2 Гребёнкин (Дубакин, Ли) – 22:15 (5x4)   4:3 Ли (Гребёнкин) – 38:37 (5x4)   4:4 Махановский (Грецкий, Шаров) – 40:28 (5x5)   4:5 Дубакин (Гиздатуллин) – 41:45 (5x5)   4:6 Гребёнкин – 48:55 (5x5)

«Амур» одержал сверхволевую победу над «Сибирью». Дальневосточники стали всего лишь пятым в сезоне клубом, которому удалось отыграться с 0:3. На старте второго периода «тигры» уступали ещё и 1:4. Но сибиряки сделали всё, чтобы вернуть матчу интригу: несколько невынужденных удалений, заработанных в том числе на чужой половине площадки, позволили «Амуру» оперативно сравнять счёт. В третьей двадцатиминутке Хабаровск забросил три безответные шайбы. В составе «Сибири» дубль оформил Валентин Пьянов, у «Амура» дважды отличился Никита Гребёнкин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2023, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
ОТ
Барыс
Астана
0:1 Бракко (Бекетаев, Гудачек) – 07:20 (5x5)   1:1 Чибисов (Кошелев, Карри) – 20:25 (5x5)   2:1 Зернов (Голдобин, Майе) – 62:27 (4x3)

«Барыс», которому очки сейчас явно нужнее, чем «Металлургу», провёл очень равную игру с более статусным соперником. Астанчане забили первыми, но в самом начале второго периода упустили Андрея Чибисова и позволили магнитогорцам сравнять счёт. 1:1 продержались на табло до конца основного времени, а в дополнительном победу уральцам принёс точный бросок Дениса Зернова после идеально расчерченной комбинации.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2023, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 А. Радулов – 09:10 (5x5)   0:2 Лямкин – 21:44 (5x4)   0:3 Галиев (Панюков) – 32:53 (5x5)   1:3 Бурдасов (Карпухин, Сошников) – 50:55 (5x5)   1:4 Токранов (Семёнов, Галиев) – 56:22 (5x5)

«Трактор» провёл очередной пассивный матч в этом сезоне. Команда Анвара Гатиятулина нанесла 32 броска в створ ворот «Ак Барса», но создала гораздо меньше моментов, чем соперник. Итоговый счёт стал идеальным отражением происходящего на льду: к середине матча «барсы» уже вели с преимуществом в три шайбы, а сохранить его было делом техники. На финише встречи Антон Бурдасов украл у казанцев «сухарь», но от поражения это не спасло.

«Ак Барс» выиграл девятый матч из десяти последних. После назначения Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера казанцы набирали очки в 10 встречах из 11. От лидирующей на Востоке «Сибири» их теперь отделяет всего два очка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2023, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Фирстов – 06:03 (5x5)   1:1 Диц (Григоренко, Окулов) – 36:28 (4x5)   2:1 Белевич (Воронин) – 54:01 (5x5)   3:1 Гончарук (Коваленко) – 59:56 (en)

«Торпедо» во второй раз в сезоне одержало победу над ЦСКА. Нижегородцы открыли счёт – отличный бросок удался Фирстову. Позднее москвичи нашли способ восстановить равенство: Даррена Дица вывели на рандеву с Адамом Гуской.

В третьем периоде автозаводцы тем не менее вновь вышли в лидеры – отличился Белевич. ЦСКА отправился на штурм, взял тайм-аут, снял вратаря, но вместо спасительного гола получил третью шайбу в пустую рамку.

«Фантастический матч в плане накала, в плане энтузиазма, посвящённости игре», – главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов в эфире «КХЛ-ТВ» выразил полное удовлетворение матчем и победой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Турнирная таблица

Матчи 24 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2023, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Витязь
Московская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2023, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
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