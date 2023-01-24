Российский форвард «Рейнджерс» в 66-й раз за семь лет набрал три балла в одном матче.

Панарин в компании легенд НХЛ! Оформил хет-трик из передач и пустился в погоню за Ягром

Хоккейные люди Нью-Йорка могут быть довольны. Команда Жерара Галлана одержала уверенную победу над «Флоридой» с красивым и крупным счётом — 6:2. Особенную роль в результативном успехе сыграл Артемий Панарин. Российский нападающий обошёлся без голов, но по собственному обыкновению вложил всю душу и умения в передачи.

31-летний форвард оформил ассистентский хет-трик. Два паса с неудобной руки и один перевод на противоположный край в большинстве позволили Панарину четвёртым из россиян пересечь отметку в 50 очков за сезон. Набрав 52 балла, Артемий делит третье место в списке лучших российских бомбардиров с Александром Овечкиным, вторым идёт Кирилл Капризов (56), а безусловно лучший — Никита Кучеров (66). При этом в рейтинге лучших российских ассистентов за всю историю лиги Кучерову пришлось подвинуться. Плодотворный матч вывел Панарина в российский топ-15.

Впрочем, если расширить статистические выкладки по географическому признаку, то у лидера «синерубашечников» есть гораздо более весомый повод гордиться собой. На отрезке в первые восемь сезонов в НХЛ Панарин выбился на шестое место среди крайних форвардов по количеству результативных передач, если суммировать их в регулярном чемпионате и плей-офф. Сегодняшней ночью Артемий (448 ассистов) обогнал Гленна Андерссона, а в поле зрения ещё пара легенд — Люк Робитайл (452) и Яромир Ягр (491). В тройке сильнейших здесь держатся три другие звезды — Курри, Лефлёр и Босси, но достать их, ушедших в своих результатах глубоко за пять сотен передач, будет неимоверно трудно.

Набирать очки пачками— дело для Панарина привычное. Уроженец Коркино единовременно записал на свой счёт три балла уже шестой раз в этом сезоне. С сезона 2015-16 у Артемия 66 мультиочковых игр — это третий показатель в лиге.

Может ли кто-то радоваться достижениям Артемия Панарина больше, чем сам Артемий Панарин? Очевидно, может. Мика Зибанежад забросил сегодня две шайбы, воспользовавшись персональной помощью россиянина. Особенно заметен вклад Панарина в пятую шайбу. Ему удалось на сверхвысокой скорости обыграть защитника один в один, прежде чем Зибанежад открылся под пас.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Впереди у «Рейнджерс» и Панарина 35 матчей регулярного чемпионата. Это 35 новых возможностей продвинуть себя и в других рейтингах. Остаётся только догадываться, насколько более высокие позиции Артемий мог бы занять в них, уехав за океан хотя бы немногим раньше.