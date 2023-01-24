Макдэвид не попал в топ-15 в истории НХЛ. В Америке не уважают свою главную звезду?

На вопрос, кто же является лучшим хоккеистом современности, многие наверняка назовут одного и того же игрока, но в разных вариациях. Наследник Уэйна Гретцки, «Следующий», МакИисус, суперзвезда в дырявых носках… Всё это — Коннор Макдэвид. Если уж в России признают его величие, то в Северной Америке и вовсе на капитана «Эдмонтона» молятся.

Тем страннее кажется решение авторитетного издания The Athletic поставить Макдэвида лишь на 16-е место в своём списке лучших хоккеистов в истории НХЛ. Он окажется ниже Александра Овечкина и Сидни Кросби, которые уже точно попадут в топ-12.

Неужели канадскую звезду всё же недооценивают даже дома? Почему он не попал ни в топ-10, ни хотя бы в топ-15?

Что ж, у этого есть вполне очевидные причины. Макдэвида поставили даже выше, чем могли бы. Почему? Давайте разберёмся.

Прежде всего, вспомним последние новости о нём. Коннор бьёт рекорд за рекордом. Он может показать лучшие снайперские цифры в XXI веке — и за последние 26 лет. Канадец претендует на то, чтобы показать немыслимый результат в 68 голов за сезон — безумие по меркам современности. И это только последние новости. Практически каждый матч ознаменовывается новым статистическим достижением. Даже Овечкин таким не способен похвастать. А Макдэвид уже бьёт клубные рекорды Гретцки и в принципе рекорды НХЛ.

Если глянуть на общую статистику, то сейчас Макдэвид с 279 голами занимает 249-е место в истории регулярных чемпионатов. Он отстаёт от того же Овечкина на 531 шайбу. Но Коннор моложе аж на 11 лет! По передачам капитан «Эдмонтона» уже на 160-й позиции. Он уступает лидеру среди действующих хоккеистов — Кросби — 418 ассистов (924 против 506). И при этом Макди набил столько за семь лет в НХЛ. Кросби — за 18.

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Если говорить про бомбардирские достижения, то Коннор сейчас на 191-м месте с 785 очками. Он отстаёт от лучших среди активных игроков — тех же Кросби (1463) и Овечкина (1462) — на 678 и 677 баллов. Ещё разочек: у Макдэвида пошёл лишь восьмой год в НХЛ. Канадец из Питтсбурга и россиянин из Вашингтона проводят 18-й. Коннор идёт по безумному графику. У него все шансы стать и статистически лучше своих более опытных коллег.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

Так почему же, несмотря на всю крутость, Макдэвида поставили так низко? Пожалуй, ответ лишь один — он всё ещё очень молод. Ему только 13 января исполнилось 26 лет. По хоккейным меркам Коннор всё ещё безумно молод. Тем более он второй по возрасту игрок в рейтинге The Athletic. Моложе только нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, которому лишь в сентябре стукнет 26.

Вообще, пока что в рейтинге из 88 представленных хоккеистов лишь 16 всё ещё играют (Джо Торнтона я оставлю за скобками с вашего позволения). Наверняка из действующих игроков в топ попадут уже упомянутые Кросби и Овечкин — это не обсуждается. Ну и 800-летний Яромир Ягр хоть уже не в НХЛ, но всё ещё играет.

Все 16 действующих игроков:

Место в рейтинге The Athletic Игрок Клуб Возраст 16 Коннор Макдэвид «Эдмонтон Ойлерз» 26 26 Евгений Малкин «Питтсбург Пингвинз» 36 41 Патрик Кейн «Чикаго Блэкхоукс» 34 46 Патрис Бержерон «Бостон Брюинз» 37 52 Виктор Хедман «Тампа-Бэй Лайтнинг» 32 60 Эрик Карлссон «Сан-Хосе Шаркс» 32 64 Остон Мэттьюс «Торонто Мэйпл Лифс» 25 65 Джонатан Тэйвз «Чикаго Блэкхоукс» 34 72 Никита Кучеров «Тампа-Бэй Лайтнинг» 29 73 Дрю Даути «Лос-Анджелес Кингз» 33 74 Натан Маккиннон «Колорадо Эвеланш» 27 75 Стивен Стэмкос «Тампа-Бэй Лайтнинг» 32 79 Андрей Василевский «Тампа-Бэй Лайтнинг» 28 88 Кэри Прайс «Монреаль Канадиенс» 35 99 Крис Летанг «Питтсбург Пингвинз» 35 100 Марк-Андре Флёри «Миннесота Уайлд» 38

Как можно увидеть, помимо Макдэвида, в рейтинге лишь четверо хоккеистов не старше 30 лет. Причём в этом же списке двукратные обладатели Кубка Стэнли Кучеров и Василевский, а также Маккиннон, который внёс ключевой вклад в победу «Колорадо» в плей-офф НХЛ — 2022.

А что у Макдэвида? С момента его дебюта в лиге высшим достижением «Эдмонтона» стал прошлогодний выход в финал конференции. А до этого — выход во второй раунд в сезоне-2016/2017… Понятно, что такие слабые выступления «нефтяников» — не вина Коннора. Наоборот, без него клуб всё ещё прозябал бы на дне, борясь за другого Коннора — Бедарда.

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То есть у составителей рейтинга были все основания поставить канадца ещё ниже. Но он выше — только вдумайтесь — Мартена Сан-Луи (62), Павла Дацюка (43), Яри Курри (39), Эрика Линдроса (38), Павла Буре (36), Кена Драйдена (25), Теэму Селянне (23), Бретта Халла (22), Марселя Дионна (20), Марка Мессье (17)…

Это лишь часть легенд, выше которых оказался хоккеист, ни разу не выходивший в финал Кубка Стэнли и находящийся за пределами даже топ-20 среди действующих игроков и по голам, и по передачам, и по очкам. И только отпраздновавший 26-летие.

Макдэвид в своём возрасте уже велик — это пугающий факт. Но что вселяет ещё больший страх и восхищение — главные вехи карьеры Коннора ещё впереди. Так что берём попкорн и наслаждаемся.