Легенда клуба вернул «Ак Барс» к жизни. Но эффективен ли хоккей Билялетдинова в плей-офф?

За месяц до конца регулярного чемпионата «Ак Барс» находится в двух очках от первого места Востока. Если бы это сказали в августе, то это было бы воспринято как должное — но никто бы не поверил, что за этим лежат безумные истории с тремя главными тренерами, отстранением игроков, скандальными интервью и слухами про кланы. Было понятно, что казанскому клубу не сразу получится разогнаться, но нельзя было предположить, что это займёт столько времени.

После отставки Олега Знарка сразу говорилось о том, что клуб снова возглавит Зинэтула Билялетдинов — и это случилось с отсрочкой на месяц. Трёхкратный чемпион КХЛ не горел желанием уходить с заслуженной пенсии и спасать раздираемый противоречиями клуб. В своё время Билялетдинов не хотел уходить и из Казани в сборную под Сочи — говорят, уговаривать тренера пришлось лично Владимиру Путину, который тогда был премьером. Сейчас, судя по всему, возвращение ЗХБ состоялось не без участия руководства Татарстана.

Первоначально Билялетдинов занял место помощника при Юрии Бабенко — говорилось, что тренер не горит желанием брать и ответственность, и публичные обязательства главного тренера. Однако серокардинальство долго не продлилось: спустя примерно месяц ЗХБ стал де-юре главным тренером, тот факт, что Билялетдинов формально подчинялся куда менее опытному Бабенко, даже выглядел странно. После поражения в первом матче от «Металлурга» «Ак Барс» набирал очки во всех следующих матчах.

После вылета в первом раунде плей-офф-2019 от «Авангарда», где Казань получила 0-4 в статусе чемпиона, показалось, что система Билялетдинова в современной КХЛ уже не работает. Аккуратный и грамотный хоккей «Ак Барса» был просто сметён прессингом и скоростью, который не показывал даже ЦСКА Никитина в финале за год до этого. Билялетдинов уступил пост стороннику как раз подобного хоккея и на играх присутствовал в основном как зритель.

Юрий Бабенко и Зинэтула Билялетдинов Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Главной игровой проблемой знарковского «Ак Барса» было полное отсутствие системы: команда с такими классными хоккеистами играла абсолютно произвольно, предпочитая вместо игры в атаке беспорядочный навал. Кроме того, в команде с больной раздевалкой было бессмысленно проводить какие-то чисто хоккейные реформы: игроки всё равно не слушали бы Знарка. Первой задачей обновлённого штаба «АБ» был бы именно поиск стабильности внутри команды.

Это видно хотя бы по звеньям команды. В первой части сезона Вадим Шипачёв чуть ли не каждую игру начинал с новыми партнёрами, и количество вариантов звеньев, где он поиграл, достигало чуть ли не дюжины. В последних играх Вадим стабильно выходит с Кагарлицким и Петровым, устоялись и другие сочетания. Билялетдинов немножко задвинул молодых — тот же Никита Евсеев, главная сенсация первой половины сезона в Казани, вместо первой пары чаще стал занимать позицию седьмого защитника с ограниченным игровым временем.

Устаканилась ситуация и с Александром Радуловым. Было понятно, почему Знарок ставил его в состав, даже несмотря на явные проблемы: например, в роковом для Знарка матче с «Сибирью» Раду не играл и у команды как будто отключили все чувства и эмоции. Радулов же в сборных Билялетдинова не раз был лидером (ЧМ-13 и Олимпиада), и 47-й номер при новом тренере не набирал очков лишь в двух играх: у него 4+6 в 11 матчах.

Александр Радулов Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Радулов при старом-новом тренере чувствует себя куда увереннее и на скамейке, подсказывая и высказывая что-то партнёрам. Билялетдинов только «за»: «Может быть, некоторым кажется, что он бывает чрезмерно агрессивным. Но он старается помочь словами игрокам. Внешне это может выглядеть не очень, но на самом деле он мне очень помогает». Закономерно, что с 6 января Раду носит на груди «С».

Главное, что сделал Билялетдинов — это подтянул оборону. Конечно, это может показаться ужасно скучным, но есть не так много примеров, когда кризисная команда попёрла вперёд за счёт красивой атаки: на коротком отрезке времени это может быть эффективным, но результата не даст. Илья Воробьёв при возвращении в «Магнитку» осенью 2019-го долго играл от жесточайше пассивной обороны, чтобы привести команду в чувство.

Это логично и с учётом качества игроков, которые сейчас есть у «Ак Барса». Молодые трудяги Сафонов и Воронков, отличный оборонительный центр Семёнов, один из самых динамичных игроков лиги Дыняк, заставшие ещё прошлый кубок чекеры Лукоянов и Глухов. С таким набором двусторонних форвардов легче ставить надёжный хоккей, где от игроков требуются простые решения, которые не приведут к обрезам. В 8 играх из 11 «Ак Барс» либо делал «сухарь», либо пропускал лишь раз: только «Сибирь» забила шесть раз за два матча.

Тренеры соперников говорят о том же. «Видно, что дисциплина, тактика выполняется с первой до последней минуты. Такую команду можно обыграть только за счёт выполнения задания всеми игроками», — сказал Михаил Кравец. «Хоккей Зинэтулы Хайдяровича — играть так, чтобы соперник не думал, что у него есть шанс», — был ещё более краток Виктор Козлов перед грядущим «зелёным дерби».

На нынешнем Востоке абсолютно бессмысленно подгадывать какую-то позицию под плей-офф (по крайней мере, до самых последних игр). Есть один вопрос: будет ли эффективен такой неброский хоккей в плей-офф? В своё время за счёт хоккея, который реально вызывал сон, «Ак Барс» прошёл в финал-2015. Однако лига изменилась — после чемпионства-2018 последовали уже упомянутые выше 0-4, а ещё за год до этого «Ак Барс» получил 0-4 от «Магнитки» в финале Востока-2017.

Зинэтула Билялетдинов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Можно ещё раз вспомнить байку о том, что тренеры «Металлурга», готовясь к финалу-2016, посмотрели финал-2014 и поняли, что хоккей стал абсолютно другим. Игры до четырёх побед с одним и тем же соперником покажут, каким из творческого отпуска вернулся Билялетдинов и как его команда подготовлена к лиге, где пассивно-оборонительных команд осталось крайне мало.