«Его голы вызывают мурашки по коже». Инсульт, травма и смерть отца не сломили легенду НХЛ

Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг вернулся на лёд после мощных потрясений и набрал четыре очка. Больше всех ему помогли Малкин и Кросби.

Одна из драматичных историй прошлого лета НХЛ – эпопея с переподписанием «Питтсбургом» контрактов с двумя живыми легендами: Летангом и Малкиным. Перед «пингвинами» стоял очевидный выбор: отказываться от стареющих суперзвёзд и уходить в перестройку либо же идти со своей фундаментальной тройкой до конца их карьер. Вероятно, на решение в итоге повлияло мнение Сидни Кросби: главный человек в раздевалке «пингвинов» чётко дал понять, что будет расстроен непродлением кого-либо из старых друзей-товарищей, так что к сентябрю «Пингвинз» закрыли вопрос и с Малкиным, и с Летангом.

Отношение к этому в североамериканском хоккейном сообществе было неоднозначным. Одни критиковали менеджмент «Питтсбурга» за нерешительность, другие писали о том, что клуб не мог поступить иначе. В результате 35-летние Летанг и Кросби, а также 36-летний Малкин сыграли вместе в 17-м сезоне подряд, повторив рекорд НХЛ, и принялись показывать весьма недурственную статистику для хоккеистов своего возраста. Перед матчем с «Флоридой» у Кросби было 54 очка, у Малкина – 44, и это лучшие бомбардирские показатели в команде. У Летанга же пугает только худший в клубе показатель полезности, в остальном Крис был в порядке в тех матчах, где выходил на лёд.



И вот в домашней встрече с «Флоридой» тройка ветеранов «пингвинов» вдруг вдарила рок, как в старые добрые времена. Как раз в этом матче на лёд после месячного отсутствия, связанного с восстановлением от травмы и похорон отца, вернулся Крис Летанг. И, по голливудской традиции, защитник стал главным героем поединка.

Сначала Летанг вместе с Малкиным помог отличиться Рикарду Ракеллю. Обратите, кстати, внимание на изящное касание клюшкой от российского центрфорварда.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Этот гол помог проснуться «пингвинам», которые к 11-й минуте «горели» 0:2, и ровно через 60 секунд счёт в матче был уже равным. Ну а под занавес периода Летанг вывел «Питтсбург» вперёд, элегантно подставив клюшку на пятачке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Оборона у обеих команд в этот вечер не вышла на лёд, так что матч приобрёл весёлый, голевой характер. «Пантеры» отыгрались ещё до перерыва, в середине матча вышли вперёд, забив в меньшинстве, на последней минуте второго отрезка пропустили от Кросби. При счёте 5:5 на 55-й минуте «Питтсбург», казалось, поставил точку, когда Малкин в одно касание преобразовал передачу Кросби в гол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но «Флорида» отыгралась и перевела встречу в овертайм. Впрочем, лишь для того, чтобы победный гол в этот вечер забил Летанг. Очередное большинство «пингвинов», очередная комбинация с участием Малкина и Кросби – сегодня в Питтсбурге работала машина времени.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Три живые легенды «Питтсбурга» в этом матче набрали 10 очков на троих. Понятно, что за это стоит сказать спасибо и дырявой обороне «Пантерз», и крайне слабой игре голкипера Алекса Лайона. Но это всё детали, которые вскоре забудутся. А вот очередную красивую историю из НХЛ точно не позволят забыть. Да и как забыть, когда исход матча решает человек, переживший за два месяца инсульт, травму и потерю отца, но в кратчайшие сроки вернувшийся на лёд?!



«Его голы вызывают мурашки по коже», — написал в «Твиттере» бывший игрок «Питтсбурга» Бо Беннетт, и с ним тяжело не согласиться, даже если вы не являетесь фанатом «пингвинов».