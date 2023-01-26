Концерт в «зелёном дерби» и кризис «Авангарда». Итоги дня КХЛ

Две битвы претендентов на плей-офф прошли с минимумом голов, а судьба армейского дерби решилась на последних минутах.

25 января в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось шесть матчей. Коротко рассказываем о том, как сложился каждый из них.

В последнее время резко активизировалось слухи о том, что Алексей Волков станет генменеджером «Трактора». Забавно, что это совпало с мощным матчем, который челябинский клуб провёл в Омске. Команда Анвара Гатиятулина сыграла очень дисциплинированно и ни разу не позволила мощной спебригаде «Авангарда» разыграть лишнего, а сама нанесла сразу 36 бросков по воротам Демченко. Три шайбы «Трактора» на счету игроков первого звена Сошников — Бывальцев — Бурдасов. Для омского клуба это третье поражение подряд.

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«Барыс» и «Северсталь» в этом году совсем не отличаются надёжностью вратарских бригад. Тем не менее оба голкипера, Юлиус Гудачек и Дмитрий Шугаев, оформили «сухари»: достижение тем более ценное, что было оформлено с учётом овертайма. Серия буллитов оказалась куда более результативной, и сильнее в ней была череповецкая молодёжь.

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«Динамо» в последнее время стало самым неудобным соперником для «Автомобилиста» и нанесло несколько крайне болезненных поражений. Однако в этот раз бело-голубые достойно провели только первый период: 31-я шайба Брукса Мэйсека в сезоне сломала всё сопротивление «Динамо», и «Авто» вполне мог забросить ещё несколько шайб, однако ограничился лишь одной. Гости не воспользовались множеством моментов в большинстве, в том числе ситуацией «6 на 3» в концовке.

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«Зелёное дерби» получилось малорезультативным, зато имело все атрибуты настоящего дерби: нерв, баннеры на грани, стычки, пародии и оскорбления. Подробнее обо всех событиях игры в Уфе вы можете прочитать в отдельном материале. Отметим, что все шайбы в матче были заброшены в численном преимуществе, пусть гол Алекса Хмелевски формально пришёл в равных составах.

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В безумной борьбе за место в восьмёрке Востока каждый очный матч претендентов был суперважным: вот и «Амур» с «Нефтехимиком» выдали матч с 43 блок-шотами. Голов было куда меньше: тренеры «Амура» удивили многих, когда выставили на буллит юного Никиту Гребёнкина, который спокойно его реализовал. «Нефтехимик» сравнял в третьем периоде и провёл почти всю концовку матча в большинстве, но не воспользовался шансом. Победу «тиграм» принёс арендованный Сергей Дубакин — это его второй победный гол подряд.

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Второе дерби игрового дня получилось куда менее скандальным, но ничуть не менее нервным. Долгое время Дмитрий Николаев и Александр Шарыченков держали счёт на минимальном уровне, обмениваясь роскошными сейвами, плюс сами команды запороли достаточно моментов. Исход матча решили одна из лучших спецбригад большинства лиги и нелепое удаление Кристиана Яроша за выброс шайбы: Эмиль Галимов реализовал штраф спустя десять секунд и принёс очень важную с моральной точки зрения победу.

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Матчи 26 января