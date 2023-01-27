Момент дня, способный растрогать любого фаната НХЛ. Овечкин приобнял Криса Летанга

Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг – один из главных претендентов на «Билл Мастертон Трофи» в нынешнем сезоне. Кому ещё вручать приз за высокое мастерство и верность хоккею, как не опытнейшему канадцу, который в кратчайший срок вернулся к любимой игре после тяжелейших жизненных потрясений?
Не уважать Летанга невозможно, и когда человек проходит через подобные вещи, то респектом к нему проникаются даже принципиальные соперники. Сегодня «Питтсбург» играл в Вашингтоне, и капитан «столичных» Александр Овечкин, который 17 лет играет в райвалри против защитника «пингвинов», на предматчевой разминке в особом порядке поприветствовал Летанга. Момент дня, способный растрогать любого фаната НХЛ.
Нет сомнений, что любой игрок «Вашингтона» солидарен с чувствами Ови, и российский капитан, по сути, выразил общую позицию «Кэпиталз». А вот уже во время игры с Летангом никто церемониться не собирался. В третьем периоде Энтони Манта в достаточно безобидной ситуации развязал драку с канадцем.
В этой встрече герой прошлого матча с «Флоридой» Летанг не набрал очков, а его «Питтсбург» уступил «Вашингтону» по буллитам.
Но всё это не так важно. Главное, что человек оказался не сломлен обстоятельствами и продолжил заниматься любимым делом. И это хороший пример для всех нас.
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