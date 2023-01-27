Русская суперзвезда идёт на 120 очков в сезоне НХЛ! Что делает Кучерова великим?

В этом сезоне НХЛ обсуждается множество сюжетов: рекордная результативность Макдэвида, который идёт на лучший сезон XXI века, каждый гол Овечкина, который позволяет ему побить какой-нибудь рекорд, внезапное перерождение Тейджа Томпсона из обычного игрока в супербомбардира, забивающего в лемьеподобных проходах. Доминирование первого звена «Далласа», перерождение середняков, невероятный «Бостон» — кажется, в этом сезоне обсудили всё.

Зато мало говорят про Никиту Кучерова, а он тихой сапой идёт на третьем месте в списке бомбардиров НХЛ (19+52 в 47 играх). В матче с «Бостоном» он выбил ассистентский хет-трик (хотя одна из его передач была намеренным броском, но шайба чиркнула по коньку Брейдена Пойнта) и стал первым в сезоне игроком, выбившим 50 передач. Если Никита сохранит темп, то за сезон наберёт 124 балла — второй результат в карьере.

Такой темп тем более удивителен из-за того, что Кучеров провёл три максимальных по длине плей-офф, в каждом из которых набирал больше очка за игру. Весенняя сверхнагрузка била по командам-династиям десятилетней давности, но «Тампу» и её лидера это как будто бы не смущает. Как 86-й номер снова вписывает себя в историю?

За прошлые годы вы прочитали достаточно историй, как Кучерову помогал гандбол в детской школе, как он залил себе лёд в гараже и постоянно тренирует там бросок. Хоккейное маньячество Никиты невероятно, и оно проявилось даже после второго кубка «Тампы» в 2021-м. Утром после чемпионства партнёры спросили у форварда, каковы его планы на лето — и Кучеров сказал, что планирует остаться в Америке, чтобы возобновить тренировки через две недели. Даже после 32 очков в плей-офф звёздный форвард сказал, что мог бы сыграть лучше.

Никита Кучеров на тренировке Фото: AP/TASS

Такая невероятная самоотдача логична для хоккеиста, у которого нет одного чётко выделяющегося сильного качества. Когда журналисты The Athletic делали серию материалов о сотне лучших хоккеистов с 1967-го и приехали к Кучерову за интервью, тот поскромничал: «Это круто, но я не могу быть там. Мне там не место. У меня нет скорости. Нет такого броска, как у Остона Мэттьюса, нет скорости Коннора Макдэвида, тех ярких качеств, о которых люди говорят». Хоккейный интеллект, как считает Кучеров, обычно остаётся в тени и не попадает в хайлайты.

На Кучерова, как и на всю «Тампу», максимально повлияли 0-4 от «Коламбуса» в 2019-м. В другой команде такое падение идолов могло вызвать смену тренера и генменеджера, обмен лидеров — в общем, панические действия. Однако вся команда закусила удила, поменяла стиль, в плей-офф стала выглядеть куда более рабочей, и это превращение началось с Кучерова.

Барри Тротц недавно рассказывал прессе: «В 2019-м Кучеров никогда и ни за что не зашёл бы в зону через вброс, он постарался бы что-то придумать. В 2020-м, когда «Айлендерс» играли против «Тампы» в плей-офф, он лучше всех доставлял шайбу к воротам любым способом — и с помощью владения, и с помощью вброса. Они не говорили: «Я играл так всю жизнь и продолжу делать так». В команде поняли, что в плей-офф нужно играть иначе». Неудачи в плей-офф и их преодоление родили в Кучерове безжалостность, которая порой прорывается в виде грязноватых приёмчиков.

При этом никуда не делся хоккейный интеллект Кучерова. «В его голове каждая новая атака рождается ещё до её начала. Мало кто из парней обладает таким талантом. У Гретцки было точно такое же умение. Что говорили об Уэйне и что можно сейчас сказать и о Никите, так это то, что у них глаза на затылке. Когда он идёт за шайбой и получает её, то ему не нужно осматриваться и думать, что делать дальше», — говорил Скотти Боумэн во время прошлогоднего финала.

Вот совсем свежий случай взаимодействия с партнёром: может показаться, что в случае с пасом на Брейдена Пойнта ничего сверхсложного Кучеров не сделал, но они максимально чётко расписали простую двухходовку, оказавшись в нужное время в нужном месте. Это привело к победному голу в ворота «Бостона».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вообще, канадский центр стал идеальным партнёром для Кучерова. Пойнт дает скорость, которая при умножении на огромный хоккейный IQ Никиты производит убойный эффект, кроме того, Брейден отпахивает в обороне. Эта парочка очень быстро наладила химию, и уже несколько лет назад 86-й номер находил 21-го почти с закрытыми глазами.

Брейден Пойнт и Никита Кучеров Фото: AP/TASS

В межсезонье команду покинул Ондржей Палат, который был главной рабочей лошадкой звена и королём трудовых голов, а его место занял полученный на дедлайне Брэндон Хагель. Если в плей-офф бывший нападаюший «Чикаго» казался человеком, который своими нелепыми действиями подрывает глубину атаки клуба, то сейчас Хагель идеально вписался в роль палатозаменителя. Интересный факт: Брэндон в детстве фанател от Александра Овечкина, но стал совсем другим игроком и пашет в каждой тройке, в которой выходит, помогая обеспечить идеальное разделение труда.

Кучерову помогает то, что на русский можно перевести примерно как «гикнутость»: он обращает внимание на каждую мельчайшую деталь, пытается перенять понравившиеся ему аспекты у каждой суперзвезды НХЛ, смотрит свои же смены на планшете. Начитанность и насмотренность дают потрясающие плоды. «Я часто смотрю одни и те же нарезки каких-то моментов, после чего думаю, что во всём разобрался. Затем показываю это Никите, и он высказывает свою точку зрения. После этого я такой: «Боже, я просматривал эпизод 20 минут, но так и не увидел этого», — признавался главный тренер «молний» Джон Купер.

Нынешний босс «Ванкувера» Рик Токкет даже сравнивал Кучерова со своим легендарным одноклубником Марио Лемье: «Своей уравновешенностью он явно напоминает Марио. Он не паникует, когда на него идёт активное давление. Гретцки, кстати, в своё время тоже был таким. Кучеров — лучший в лиге по умению создавать моменты в большинстве». Спецбригада «Эдмонтона» с этим, конечно же, поспорит, но характеристика получилась весьма точной.

Кроме того, Кучеров позаимствовал кое-что ещё — поведение. Никита рассказывал американским журналистам, как на него повлияла игра на ЧМ-2019 вместе с Александром Овечкиным. «Это невероятный одноклубник, он поддерживает каждого, делает всё ради команды». Михаил Сергачёв сравнивал Ови с клеем, который помогал парням в раздевалке держаться вместе и отмечал, что Кучеров вернулся из сборной примерно таким же по характеру.

Александр Овечкин и Никита Кучеров Фото: Zuma\TASS

Пожалуй, рассказом, который характеризует Кучерова лучше всего, поделился нынешний главный тренер «Детройта» Дерек Лалонд. После серии с «Коламбусом» в 2020-м Лалонд, отвечавший тогда за большинство, пожал руки каждому игроку клуба и обнял их. Кучеров, однако, из объятий вырвался и сказал, что меньшинство, за которое отвечал тренер, должно стать лучше в следующей серии. Лалонд шутил (а может, и нет), что хотел придушить игрока.

Кучеров — смесь противоположного. За строгостью и заточкой на работе скрывается человек, который отрывается по полной после побед, отсутствие явных талантов не мешает ему прилично играть в каждом аспекте хоккея, а максимальная сосредоточенность сменяется вспышками гнева. Возможно, именно такое ядрёное сочетание и позволяет ему доминировать в современной НХЛ.