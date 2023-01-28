«Через боль, на одной ноге…» Русский форвард драматично закончил сезон НХЛ из-за травмы

Российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев провёл крайне противоречивый день — отследить хронологию его взлётов и падений можно по двум публикациям в социальных сетях. Тег «Михеев» сначала выдаст вам сообщение его представителя Дэна Мильштейна. Агент поздравляет своего клиента с 100-м очком в НХЛ. В следующем посте вы увидите слова известного в лиге инсайдера Эллиотта Фридмана. Ссылаясь на генерального менеджера «Ванкувера» Патрика Аллвина, он сообщает, что Михеев усугубил травму и нуждается в операции.

Оказывается, все предыдущие 46 матчей регулярного сезона россиянин провёл с повреждением. Осенью в рамках подготовки к чемпионату Михеев травмировал крестообразную связку коленного сустава.

«Врачи рекомендовали сделать операцию ещё в тот момент, но Илья отказался, — рассказал «Чемпионату» Мильштейн. — Хотел играть и сделать операцию позже, чтобы не пропускать весь сезон. Играл на одной ноге, через боли, через все трудности, показал 60% того, что он покажет в следующем сезоне. Просто герой — по-другому его назвать не могу. Заранее, ещё несколько месяцев назад было принято решение, что операцию мы сделаем в районе начала февраля, чтобы он был готов к следующему сезону, так как восстановление — приблизительно семь-девять месяцев».

Крестообразная связка — важнейший элемент человеческого тела. Связка выполняет для колена роль стабилизатора: не позволяет ему смещаться сверх меры ни вперёд, ни назад. Но «кресты» хоккеистов (и представителей многих других видов спорта) подвержены колоссальному риску. Особенно страшно, что даже операция не гарантирует полного восстановления. Однажды порвавшись, связка становится хрупкой. Английская Премьер-лига несколько лет назад проводила медицинское исследование, по итогам которого специалисты выяснили, что каждый третий пациент с таким повреждением впоследствии получает рецидив.

Нет сомнений, травма, так или иначе связанная с крестообразной связкой, — одно из худших событий, которое может случиться с профессиональным спортсменом. Комментатор матчей «Ванкувера» Брендан Бачелор отметил, что Михеев был очень эмоционален, когда говорил о повреждении, хотя Илья чаще всего сохраняет самообладание. «Это был настоящий вызов для меня. Но мы много работали с врачами и пытались найти способы, чтобы я мог играть лучше. Очень тяжёлый момент для меня», — сказал Михеев журналистам, с трудом сдерживая слёзы. Операция, по словам нападающего, состоится на следующей неделе.

«Было неудивительно услышать о травме, — написал Бачелор. — В последнее время у него не было той феноменальной скорости, которая стала его фирменной чертой».

Регресс в игре Михеева проявился только в январе. До сегодняшней встречи с «Коламбусом» форвард «Ванкувера» не забивал в течение 14 матчей. Шайба, прервавшая голевое молчание, получилась невероятно курьёзной. После броска россиянина она сначала попала в борт, затем в спину вратарю и только затем заскочила в ворота. Широко улыбаясь и, видимо, удивляясь собственной удаче, Илья отправился отбивать кулачки скамейке «Кэнакс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Как жаль, что следующий гол он сможет забить не раньше осени.