Самый молодой клуб НХЛ сенсационно идёт в лидерах лиги. В чём секрет «кракенов»?

Если в прошлом году «Сиэтл» боролся только за высокий драфт-пик, то уже в своём втором сезоне в лиге команда поражает всех.

В своё время «Вегас» поразил всю НХЛ, когда в первый же сезон в лиге выиграл свой дивизион, в плей-офф смёл весь Запад и даже победил в первом матче финала. К «Сиэтлу» внимание было приковано уже куда меньшее: и флёр первого за долгое время расширения прошёл, да и родина гранж-рока далеко не такое раскрученное место, как Вегас.

На драфте расширения менеджмент клуба принял кучу спорных решений, отказавшись от возможности взять многих звёзд (например, того же Владимира Тарасенко), при этом не смог затариться драфт-пиками, как «Вегас». Провал клуба в прошлом году (60 очков, 30-е место в общей таблице) был логичным, хотя журналисты в прошлом году крайне переоценивали новичков, как будто компенсируя недооценку «рыцарей» в их дебютном сезоне.

В этом году всё иначе. По очкам «Кракен» — вторые в своём дивизионе, но «Сиэтл» провёл меньше матчей, чем конкуренты: по процентовке очков команда Дэйва Хэкстола идёт второй в конференции, уступая только «Далласу». Учитывая то, как Запад и особенно Тихоокеанский дивизион ослабли за последнее время, у организованной команды есть шансы пошуметь в плей-офф. Как «Кракен» перезагрузились за одно лето?

В межсезонье генменеджер «Сиэтла» Рон Фрэнсис стал исправлять ошибки драфта расширения: там «Кракен» выбрали слишком много игроков уровня третьего звена, которые не давали и не могли дать продуктивности в атаке. Кроме того, помешали проблемы со здоровьем: кучу матчей пропустил травматичный Джейден Шварц, а также командная «зажигалка» Брэндон Танев. Однако обратной стороной драфта чекеров была свободная платёжка этим летом, которой Фрэнсис воспользовался.

Драфт расширения «Сиэтла» Фото: AP/TASS

В первую очередь клуб сыграл на рынке свободных агентов. Это традиционно худшее место для пополнения команды, но «Сиэтл» поверил в Андре Бураковски. Швед в прошлом году был важной частью топ-6 чемпионского «Колорадо», где заметно вырос после перехода из «Вашингтона». Увы, всю кубковую бригаду в Денвере сохранить не смогли, и швед переехал в «Кракен» на весьма адекватный контракт ($ 5,5 млн на пять лет).

Кроме того, удалось увести у «Коламбуса» по бросовой цене Оливера Бьёркстранда. Датчанин стал лучшим снайпером «мундиров» в прошлом сезоне (28 шайб), но из-за летних подписаний места под потолком у команды не оставалось. Все клубы НХЛ знали об уязвимом положении продавца, поэтому «Сиэтлу» Оливер стоил лишь третьего и четвёртого раундов.

Однако даже после этих подписаний у «Сиэтла» не было явной звезды в атаке, пусть и появилась глубина для всех трёх звеньев. Но никто не ожидал, что атака «Кракен» в этом году будет настолько разрывной: четвёртое место по шайбам в лиге и невероятная плотность: сразу 14 игроков набрали больше 20 очков. Это «Сиэтл» сыграл безумные 9:8 против «Лос-Анджелеса» и забросил шесть шайб «Чикаго» после семи бросков в створ.

Интересно, что при этом у «Сиэтла» нет сильной спецбригады большинства или явной доминирующей тройки: Дэйв Хэкстол постоянно тасует сочетания, и ни одно звено «Кракен» не сыграло за сезон больше 200 минут за матч. При этом тройка Макканн — Бенирс — Эберле — самая результативная в НХЛ: при пересчёте на 60 минут они забивают 5,58 гола за матч.

Глубина состава «Сиэтла» даёт им преимущество над чужими нижними звеньями. Если первые тройки слабо смотрятся против большинства команд лиги, где в топ-6 играют высокооплачиваемые звёзды, то игроки выше среднего в боттом-6 укатывают середняков из других клубов. Ни один игрок в «Кракен» не получает больше $ 6 млн, что для современной НХЛ с её контрактами авансом тем более удивительно.

Мэтти Бенирс Фото: AP/TASS

Казалось бы, история «Сиэтла» — это чисто командный дух, но есть одна личность, на которой точно можно остановиться подробнее. 20-летний Мэтти Бенирс, второй номер драфта-2021, уже набрал 36 очков в 47 матчах и на данный момент является фаворитом в гонке за «Колдер». Ещё в прошлом году Бенирс играл в NCAA и целых четыре дня вместе с родителями размышлял над тем, стоит ли переходить в НХЛ или остаться в колледже. Решено было рискнуть.

Форвард летом много работал, чтобы сразу зайти в НХЛ подготовленным физически, что для юниоров последнего времени было проблемой. Мэтти перетаскал много железа и набрал четыре килограмма. Нельзя сказать, что Бенирс — суперзвезда, но уже сейчас он играет во взрослый, надёжный хоккей, отрабатывая на каждом участке льда. Одноклубник Мэтти Яни Гурд, поигравший в чемпионской «Тампе», даже сравнил Бенирса с Брэйденом Пойнтом.

У Бенирса было мало моментов для коллекции хайлайтов, но тренеры и одноклубники отмечают то, как уверенно он играет в НХЛ уже сейчас. Многие юные центры начинали адаптацию к лиге на фланге (даже Маккиннон), но Бенирс уже сейчас готов нести повышенную ответственность. Хэкстол отмечал, что даже во время шестиматчевой серии без набранных очков юный центр сохранял спокойствие и хладнокровие.

Кроме того, у «Сиэтла» внезапно для многих родилась элитная первая пара: сочетание Винс Данн — Адам Ларссон — вторая по частоте выхода на лёд пара НХЛ и самая результативная из всех (при их нахождении на льду «Кракен» забивает 4,17 гола за 60 минут). Данн очень давно ходил в молодых и перспективных, но в «Сент-Луисе» так и не раскрылся. Зато в «Кракен» Винс стал основным атакующим защитником, получил свободу рук и много игрового времени (36 очков в 48 матчах, почти 24 минуты в среднем за игру), а тылы стал прикрывать шведский домосед.

Филипп Грубауэр и Винс Данн Фото: AP/TASS

Другой фактор успеха «Кракен» — вратари. В прошлом году Филипп Грубауэр, на которого возлагали столько надежд, выдал один из худших вратарских сезонов XXI века. Это сложно было даже как-то анализировать, немец просто пропускал почти всё, что летело в его створ. Казалось, что ситуация лучше не станет: бэкап «Кракен» Крис Дриджер надолго сломался на чемпионате мира, а его временной заменой стал проваливший чемпионат в «Филадельфии» Мартин Джонс.

Несмотря на то что процент сейвов у дуэта Грубауэр — Джонс ниже 90% (даже для всплеска результативности этого года низкие цифры), голкиперы не проваливаются. Немец даже отразил 2,6 xG сверх ожидаемого, у канадского кипера крохотный минус (-0,25). Нельзя сказать, что вратари тащат этот «Сиэтл», но по сравнению с жутким провалом прошлого года это большой шаг вперёд, вратари просто не умножают действия атаки на нет.

Тем не менее продвинутая статистика должна «Сиэтл» напрягать. Цифры говорят, что команда далеко не так хороша: «Кракен» — 18-я команда лиги по созданным xG и только 24-я по созданным опасным моментам. Много забивать «Кракен» помогает в первую очередь безумная реализация: команда Хэкстола реализует 10,8% бросков в равных составах. Это лучший процент в НХЛ за 15 лет, но не то достижение, которым стоит гордиться: неизбежная регрессия к среднему настигнет команду или во второй части сезона, или уже в следующей регулярке.

Тем не менее у «Сиэтла» есть внутренние резервы. Связано это в первую очередь с талантливым Шейном Райтом, которому пока в НХЛ было очевидно рано, но потенциал виден. Даже этим летом у «Кракен» будет относительно свободная по меркам нынешней НХЛ платёжка и место для усиления — в общем, проект из штата Вашингтон оказался не таким грустным, как казалось год назад.