Российский вратарь закончил матч с «Вегасом» с 44 сейвами, а в овертайме потащил и буллит.

«В 99 случаях это гол». Варламов совершил сейв года в НХЛ, вытащив шайбу из пустых ворот

Матч с «Вегасом» стал напоминанием, что Семён Варламов – по-прежнему топовый вратарь в НХЛ. Он играет не так много, что вполне естественно, когда ты в одной команде с Ильёй Сорокиным, продолжает бороться с травмами (последняя была в середине декабря), но сегодня именно его героические усилия обеспечили «Айлендерс» невероятно трудную, но очень нужную победу. «Островитяне» выиграли второй матч подряд после затяжной неудачной серии (10 поражений в 11 матчах) и уходят на перерыв в приподнятом настроении.

«Айлендерс» бодро начали матч, но долго не могли расколдовать Логана Томпсона. Наконец, в начале второго периода это удалось сделать второму звену. Кайл Палмьери как бульдозер полез на ворота, упал в противоборстве с защитником, но успел доставить шайбу на пятачок, откуда Андерс Ли нанёс молниеносный бросок.

30 секунд спустя «Айлендерс» оказались в меньшинстве и с трудом отбились в нём исключительно благодаря монструозному спасению Варли, которое комментаторы и многие заокеанские издания тут же нарекли дерзким ограблением и весомой заявкой на сейв года.

Россиянин выкатился далеко из ворот, ожидая бросок из слота от Уильяма Каррье, но тот отдал шайбу на пустой угол Райлли Смиту. Варламов уже был отыгран, но не сдался и за спиной дотянулся клюшкой до шайбы, вытащив её из пустых ворот!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Это был потрясающий сейв. Он был в безнадёжном положении, но не бросил играть, выбросил клюшку и сделал чертовски крутой сейв», — прокомментировал действия вратаря Ли.

«Крутой момент. Все вскочили на ноги, аплодируя ему, крутой момент для него», — сказал Мэтью Барзал.

«Мне повезло, все ворота были открыты. Такое случается раз в год. В 99 случаях из 100 это гол. Рад, что сделал этот сейв. Это невероятно», — отметил Варламов.

И всё-таки под конец второго периода «Вегас» смог пробить Варламова – Каррье расстрелял его с близкого расстояния в концовке второго периода. Но российский вратарь продолжил сражаться как лев и больше не допустил ни одной осечки. Хотя, начиная с третьего периода, игра пошла в одни ворота – ворота «Айлендерс».

Перевес по броскам в последнюю двадцатиминутку был 17-6 в пользу «Голден Найтс», но Варламов держался, прикрывая тылы и сохраняя своей команде шанс на победу.

В овертайме «Вегас» продолжил тотальное доминирование и уже на 26-й секунде получил идеальный шанс поставить точку. Адам Пелеч снёс выскочившего один на один Каррье, и «Айлендерс» были наказаны буллитом.

Варламов плотно свёл щитки и выиграл эту дуэль, а после матча признался, что буллит в овертайме был той ещё нервотрёпкой. 17 с лишним тысяч зрителей на «Ю-Би-Эс-Арене» затянули восхищённое «Варли, Варли!»

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

За 32 секунды до конца овертайма Мэтью Барзал принёс «Айлендерс» победу. Сейчас каждое очко важно, и команда продолжает бороться за плей-офф, сократив отставание от его зоны до двух очков. «Две победы подряд возвращают нас в гонку. Уверен, что мы будем нацелены на хороший старт после перерыва», — сказал Барзал.