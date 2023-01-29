Российского хоккеиста теперь обожают в Канаде. Всё из-за инцидента на встрече с фанатами

Ещё полгода назад было сложно представить, что в «Эдмонтоне», в котором правят звёзды мирового масштаба — Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль — одним из главных ньюсмейкеров и любимцев публики станет российский хоккеист. Однако сейчас, в конце января, мы можем увидеть, как ещё одной звездой потихоньку становится 23-летний уроженец Пензы Клим Костин.

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Сначала российскому нападающему доверили роль защитника-телохранителя Макдэвида — а это уже само по себе вызывает уважение фанатов «Эдмонтона». Костин даже пару матчей в начале года выходил в звене с канадским капитаном «Ойлерз» и на славу справлялся со своими обязанностями. А на днях Клим и вовсе заставил болельщиков аплодировать себе!

На одной из встреч с фанатами каждый желающий мог подойти и сфотографироваться с хоккеистом. Всё протекало хорошо до тех пор, пока к Костину не подошёл болельщик в форме «Калгари Флэймз». В форме соперника «Ойлерз» по принципиальной «Битве за Альберту»! Клим, естественно, встал со своего места и отказался делать совместную фотографию. Всё это сопровождалось смехом болельщиков «Эдмонтона», а фанат «Калгари» от удивления раскрыл рот и лишь разводил руками.

Однако Костин не стал лишать мужчину совместной фотографии и нашёл забавный выход из ситуации. Клим не пожалел своей джерси и, сняв свою форму, предложил фанату надеть её. Болельщик согласился, натянув свитер «Эдмонтона» поверх формы «Калгари». И только после этого Костин сделал с ним совместную фотографию — под аплодисменты болельщиков «нефтяников».

«Встреча с фанатами? Нам было очень весело, но да, это было действительно тяжело. Моё лицо болело.



Фанат в джерси «Флэймз»? Да, я сказал ему, что мне нельзя фотографироваться с формой «Калгари». Этот парень довольно забавный.

Это значило для меня всё, как я уже сказал. Для меня и, думаю, для болельщиков нашей команды — они важнее всего. Мы все часть крутой команды, большая семья, так что да, я действительно ценю это. Я очень горжусь, когда вижу джерси со своей фамилией», — сказал Костин после встречи.

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Что ж, приятно видеть, как Клим, к 23 годам уже потерпевший множество неудач в НХЛ, кажется, наконец нашёл свой клуб и даже смог завоевать любовь болельщиков. Впрочем, это неудивительно. Если демонстрировать любовь к собственной команде и при этом проявлять уважение к соперникам, какими бы заклятыми они ни были для тебя, это сполна окупится, не так ли?