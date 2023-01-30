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Результаты матчей КХЛ 29 января, турнирная таблица, видеообзоры, расписание матчей КХЛ на 30 января

Бесхребетность «Трактора» и удивительная серия «Локомотива». Итоги игрового дня КХЛ
Денис Лутченко
Итоги игрового дня КХЛ
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«Металлург» никак не может преодолеть игровой кризис, а чемпионы из ЦСКА играют слишком нестабильно.

29 января в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось шесть матчей. Коротко рассказываем о том, как сложился каждый из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Бракко (Луис, Борисевич) – 07:02 (5x5)   1:1 Никонов (Михайлов, Волков) – 17:41 (5x5)   1:2 Джиошвили (Тринеев, Менелл) – 62:01 (3x3)

В Астане встречались две рабочие команды, и матч не был перенасыщен голами: бьющийся за плей-офф «Барыс» заблокировал столько же бросков, сколько нанёс сам. Джереми Бракко открыл счёт почти беспрепятственным броском с пятака, а счёт сравнял габаритный форвард «Динамо» Андрей Никонов в индивидуальном проходе. В овертайме же забил притормозивший во второй части сезона Максим Джиошвили.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Мёрфи (Антипин, Хмелевски) – 27:07 (5x5)   1:1 Лещенко (Белозёров, Воробьёв) – 34:54 (5x5)   1:2 Порядин (Митякин, Воробьёв) – 44:55 (4x5)   2:2 Алалыкин (Антипин, Башкиров) – 54:32 (5x4)   3:2 Хмелевски (Кадейкин, Науменков) – 60:39 (4x3)

В Уфу приехал другой участник безумной гонки на Востоке, собравший в последнее время несколько скальпов топ-клубов. После великолепного гола Павла Порядина в меньшинстве «Нефтехимик» был максимально близок к упрочению восьмой позиции на Востоке, однако бросок Даниила Алалыкина из левого круга перевёл матч в овертайм. Там «Салават» снова снял вратаря и победил благодаря шайбе Александра Хмелевски.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Шипачёв (Петров, Кагарлицкий) – 24:25 (5x5)   2:0 Галиев (Шипачёв, А. Радулов) – 30:03 (5x4)   3:0 Петров (Кагарлицкий, Токранов) – 41:38 (5x5)   4:0 Кагарлицкий (Шипачёв, А. Радулов) – 48:47 (5x3)   5:0 А. Радулов (Сафонов, Воронков) – 55:33 (5x5)   6:0 Галиев (Шипачёв, Кагарлицкий) – 58:59 (5x4)

«Трактор» потерял Антона Бурдасова, и консервативный Анвар Гатиятулин неожиданно для многих сильно перетряхнул звенья в казанском матче. Однако челябинской команде это никак не помогло: их раскатала ожившая связка Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачёв (у каждого по четыре очка) и большинство «Ак Барса», которое забило трижды. 0:6 не только оставляет «Трактор» на последнем месте, но и может стать сильным моральным ударом.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Эберт (Баранцев, Широков) – 20:28 (5x5)

Один из самых бесцветных матчей всего сезона сыграли в Ярославле. Единственная шайба Ника Эберта вышла случайной: Иван Бочаров словно не видел момента. Оставшееся время «Автомобилист» и «Локомотив» отыграли практически без ворот, создавая хоть какие-то моменты в час по чайной ложке. Удивительно, но ярославский клуб не может обыграть «Авто» с января 2018-го.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 1
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Кара (Старков, Абросимов) – 16:20 (5x5)   1:1 Юров (Минулин, Кёрран) – 20:40 (5x5)   2:1 Попов – 65:00

Что происходит с «Металлургом» — ещё одна большая загадка КХЛ: чуть ли не самая креативная атака лиги в последнее время мучается и рожает голы с огромным трудом. Единственный гол «Магнитки» в Балашихе забил постепенно получающий доверие Данила Юров, но этого хватило лишь для перевода матча в овертайм. В серии буллитов победный бросок на счету Виталия Попова — сына Дмитрия Попова, видного игрока чемпионской «Магнитки»-1999.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Северсталь
Череповец
1:0 Абрамов (Панкратов, Полтапов) – 32:32 (5x5)   1:1 Моисеев (Думбадзе, Луговяк) – 33:37 (5x5)   1:2 Хабаров (Вовченко, Гераськин) – 43:29 (5x5)   1:3 Рожков (Колмыков, Чуркин) – 58:49 (en)   1:4 Рожков (Самонов) – 59:13 (en)

ЦСКА в последних матчах вернулся к полурасхлябанному состоянию старта сезона, проявляя робингудские замашки и даря очки командам из середины таблицы. Сегодня два балла в Москве выгрызла «Северсталь», хоккеисты которой поймали на себя 23 броска. Победная шайба на счету защшитника Макара Хабарова, для которого этот гол стал первым в 47 матчах сезона. Череповец снова восьмой, вытесняя Минск на девятое место.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 30 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2023, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Авангард
Омск
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2023, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2023, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Торпедо
Нижегородская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2023, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
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