Бесхребетность «Трактора» и удивительная серия «Локомотива». Итоги игрового дня КХЛ

«Металлург» никак не может преодолеть игровой кризис, а чемпионы из ЦСКА играют слишком нестабильно.

29 января в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось шесть матчей. Коротко рассказываем о том, как сложился каждый из них.

В Астане встречались две рабочие команды, и матч не был перенасыщен голами: бьющийся за плей-офф «Барыс» заблокировал столько же бросков, сколько нанёс сам. Джереми Бракко открыл счёт почти беспрепятственным броском с пятака, а счёт сравнял габаритный форвард «Динамо» Андрей Никонов в индивидуальном проходе. В овертайме же забил притормозивший во второй части сезона Максим Джиошвили.

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В Уфу приехал другой участник безумной гонки на Востоке, собравший в последнее время несколько скальпов топ-клубов. После великолепного гола Павла Порядина в меньшинстве «Нефтехимик» был максимально близок к упрочению восьмой позиции на Востоке, однако бросок Даниила Алалыкина из левого круга перевёл матч в овертайм. Там «Салават» снова снял вратаря и победил благодаря шайбе Александра Хмелевски.

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«Трактор» потерял Антона Бурдасова, и консервативный Анвар Гатиятулин неожиданно для многих сильно перетряхнул звенья в казанском матче. Однако челябинской команде это никак не помогло: их раскатала ожившая связка Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачёв (у каждого по четыре очка) и большинство «Ак Барса», которое забило трижды. 0:6 не только оставляет «Трактор» на последнем месте, но и может стать сильным моральным ударом.

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Один из самых бесцветных матчей всего сезона сыграли в Ярославле. Единственная шайба Ника Эберта вышла случайной: Иван Бочаров словно не видел момента. Оставшееся время «Автомобилист» и «Локомотив» отыграли практически без ворот, создавая хоть какие-то моменты в час по чайной ложке. Удивительно, но ярославский клуб не может обыграть «Авто» с января 2018-го.

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Что происходит с «Металлургом» — ещё одна большая загадка КХЛ: чуть ли не самая креативная атака лиги в последнее время мучается и рожает голы с огромным трудом. Единственный гол «Магнитки» в Балашихе забил постепенно получающий доверие Данила Юров, но этого хватило лишь для перевода матча в овертайм. В серии буллитов победный бросок на счету Виталия Попова — сына Дмитрия Попова, видного игрока чемпионской «Магнитки»-1999.

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ЦСКА в последних матчах вернулся к полурасхлябанному состоянию старта сезона, проявляя робингудские замашки и даря очки командам из середины таблицы. Сегодня два балла в Москве выгрызла «Северсталь», хоккеисты которой поймали на себя 23 броска. Победная шайба на счету защшитника Макара Хабарова, для которого этот гол стал первым в 47 матчах сезона. Череповец снова восьмой, вытесняя Минск на девятое место.

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Матчи 30 января