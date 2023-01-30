«Скажу честно: без везения не обошлось». Интервью с канадцем об удивительном рекорде КХЛ

Каждый год на лёд КХЛ выходит как минимум две с половиной сотни защитников. Но за 15 сезонов только Алекс Грант сумел забросить четыре шайбы в одном матче. В интервью «Чемпионату» канадский рекордсмен лиги из «Барыса» рассказал об этом достижении и не только.

«Захватывающее чувство, когда ты выходишь на игры, понимая, что находишься на границе плей-офф»

– 20 января вы были на очередном выезде, и вам исполнилось 34 года. Когда в последний раз устраивали вечеринку на день рождения?

– Думаю, прошло довольно много времени с тех пор, как я по-настоящему отмечал день рождения. В этот раз просто провёл время вместе с женой и детьми перед тем, как отправиться на выезд. Но это не проблема: в Канаде ко дню рождения относятся не так серьёзно, как в России и Казахстане.

– Вы переехали в Астану только два месяца назад. Насколько сложно было адаптироваться в новой команде и новом городе?

– Адаптироваться к новым условиям было совсем не трудной задачей – сам переезд был сложнее. Конечно, мы уже успели обустроиться в Санкт-Петербурге, так что сложнее всего было перевезти семью. Привыкнуть к новой команде и новому городу было значительно проще. В «Барысе» мне помогли с бытовыми вещами и проделали большую работу, чтобы мы чувствовали себя комфортно.

– В «Барысе» ваше среднее игровое время увеличилось сразу на семь минут. Удобно ли вам играть больше, чем раньше?

– О да, определённо. Каждый хочет играть больше. При таком времени ты можешь лучше сосредоточиться на игре, легче входишь в игровой ритм. Каждый раз, когда садишься на скамейку, знаешь, что скоро вернёшься на лёд и просто продолжишь играть. Конечно, здесь есть тонкая грань, перейдя которую можно сказать, что ты сыграл уже слишком много и не можешь справиться с последними минутами. Но своим нынешним игровым временем я очень доволен.

Алекс Грант Фото: photo.khl.ru

– «Барыс» сейчас борется за одно место в плей-офф ещё с тремя командами. Как бы вы описали атмосферу в команде?

– Конечно, каждый знает, что мы боремся за последнюю путёвку в плей-офф, всех это очень заботит. Наверное, иногда и нервы немного проникают в игру. Возможно, я не слишком позитивен, но это захватывающее чувство, когда ты выходишь на игры, понимая, что находишься на границе зоны плей-офф. Каждая игра очень сложная. Наша задача – тщательно готовиться. Если не будет ощутимого рывка в результатах, то тебя могут просто выбить из этой гонки.

– В «Барысе» много местных хоккеистов. Как оцените уровень казахстанских игроков?

– Отличный уровень. Я думаю, в стране проделали большой путь. Вижу, что качество игры казахстанских хоккеистов в этом году очень высокое. Сейчас в команде нет такого количества легионеров, как раньше. Казахстанские парни делают очень многое для того, чтобы команда была там, где ей нужно быть – в плей-офф.

«Прошлым летом разговаривал с «Салаватом Юлаевым»

– Четыре шайбы в одном матче – это событие заставило вас больше бросать в следующих играх?

– Я всегда стараюсь находить момент для броска, но многое зависит от того, находишься ли ты в правильной позиции и как шайба к тебе идёт.

Определённо могу сказать, что всегда нужно быть готовым бросить. Скажу честно: в паре эпизодов из того матча без везения не обошлось. Так сложилась игровая ситуация – мы несколько раз были в большинстве, я получил несколько очень хороших передач. Это и позволило столько забить. Конечно, приятно наслаждаться такими играми, но нужно двигаться дальше и искать новые шансы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

– Следующая игра состоялась через сутки. К этому моменту вы уже забыли про покер?

– Настроиться на следующую игру было не так уж сложно. Трудности, скорее, создавало то, что она была последней в тяжёлой поездке: мы играли четвёртый матч за пять дней, а до этой поездки – ещё пять матчей за семь дней. Но когда мы вернулись домой, смогли перезагрузиться, и всё вернулось на круги своя.

– Как вы себя позиционируете? Правильно ли называть вас атакующим защитником?

– Я стараюсь по максимуму выкладываться на всех участках площадки. Не квалифицирую себя ни как атакующего, ни как оборонительного защитника. Мне нравится заниматься теми действиями, которые характерны и для одного амплуа, и для второго. Мне бы не понравилось, если бы я много забивал, но плохо играл в защите. Совсем не гордился бы такой игрой. Стараюсь быть надёжным и полезным для команды во всех ситуациях и продолжать улучшать свои навыки в обоих направлениях.

– Вас обменяли по ходу сезона. Насколько это было неожиданно?

– И да, и нет. В СКА я не играл настолько хорошо, насколько мог бы, а это не то место, где ты можешь оставаться, если не соответствуешь принятым стандартам. Уровень команды очень высокий, там очень много высококлассных хоккеистов. Я надеялся изменить ситуацию, но не вышло. Не могу сказать, что дело в особенной системе СКА – она достаточно простая и приносит результат. Там всё делают на высшем уровне. В тот момент мне пришлось принять факт, что у меня получается не лучшим образом. Но я считаю, что смена команды принесла мне колоссальную пользу. Рад находиться в «Барысе», с нетерпением жду следующих матчей и надеюсь, что мы сможем попасть в плей-офф.

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– Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» рассказывал, что вы хотели играть за его клуб. Вы действительно вели переговоры с Уфой в течение сезона?

– Я не могу сказать, что в деталях знаю, как был устроен процесс смены команды. Однако прошлым летом разговаривал с ними. Тогда этот вариант стоял высоко в моём списке, но больше по семейным обстоятельствам и из-за всей нашей ситуации не дошёл до тренировок с «Салаватом».

«Маршан помогает всем бедным детям, которые нуждаются в помощи»

– Видел в YouTube, как вы играете в регби. Это у вас хобби такое?

– Не то чтобы хобби. Несколько раз на тренировочных сборах перед сезоном мы играли в регби небольшими группами. Но мне понравилось, было весело – было бы интересно в будущем поиграть ещё.

– На этом видео вы играете вместе с Брэдом Маршаном. Вы с ним дружите?

– Я бы не сказал, что мы близкие друзья. Мы много играли друг против друга в детских командах. Потом в течение примерно лет десяти летом катались в одной группе – готовились к новому сезону.

– Многие критикуют Брэда за его поведение на льду. Какие у вас впечатления от общения с ним?

– Да, действительно, он играет в довольно жёсткой манере, и это многим не нравится. Отсюда и его плохая репутация. Но за пределами льда он настолько искренний и настоящий, насколько только можно представить. Он очень важный человек для всего хоккейного комьюнити в Галифаксе, откуда родом, и в Бостоне. Где бы он ни был, всегда подходят люди, которые просят его автограф, и он всегда находит время, чтобы его оставить. Он помогает всем бедным детям, которые нуждаются в помощи.

Брэд Маршан Фото: nhl.com

– В YouTube большинство видео с вашим участием, – это драки из раннего периода вашей карьеры. Тренеры просили биться или вы по собственному желанию?

– Нет, тренеры никогда не просили. Драки происходили в основном в мои ранние годы. Таким образом я стремился либо заступиться за партнёров, либо разжечь искру в команде. В последнее время драк не случалось, но, если ситуация потребует, не побоюсь скинуть перчатки.

– Какой была самая запоминающаяся драка в вашей карьере?

– Однажды меня ударили сзади. Я оказался вне игры примерно на полгода. Но в следующем сезоне снова встретился на льду с парнем, который меня атаковал. Мы подрались, и, думаю, он получил своё.

– Вы очень высокий – даже для хоккеиста. Понятно, какие преимущества дают габариты. А что по недостаткам?

– Мне кажется, в этом нет недостатков. Наоборот, здорово быть подлиннее других, играть чуть пожёстче и за счёт габаритов покрывать большее пространство на льду. Но вообще есть много игроков, которые меньше в размерах, однако играют очень эффективно. Важнее твоих габаритов то, как ты ими пользуешься, как двигаешься, как соревнуешься.

«Хайлайты его игры и статистика поражают»

– Вы играли на Олимпиаде в Пекине. Что для вас ценнее – те несколько олимпийских матчей или несколько игр, которые вы провели в НХЛ?

– Совершенно разные ситуации и совершенно разные чувства. НХЛ – то, о чём я думал в течение всей своей жизни. Первый матч в этой лиге подарил особенные чувства. Наверное, это наивысшая точка в моей карьере. Затем появилась возможность сыграть за сборную, это тоже очень яркое событие. К сожалению, мы не выиграли медалей, что было нашей целью, но опыт, который получили, бесценен.

– Ещё до СКА вы выступали за «Йокерит». В команде каждый год было много опытных и классных хоккеистов, но каждый год вас рано выбивали из плей-офф. В чём причина, на ваш взгляд?

– Да, там всегда была команда с глубоким составом. Я не уверен в причине, но, возможно, конференция, в которой мы играли, были слишком сложной. Мы всегда боролись до конца, однако нам противостояли очень сильные соперники.

– Остаться в КХЛ после 24 февраля – это сложное решение для вас?

– Я не знал, что будет происходить, какая конкретно сложилась ситуация. Видел, как всё больше и больше других игроков уезжали из лиги. Но до этого я уже играл в КХЛ в течение нескольких лет, из первых рук получал весь опыт пребывания здесь. Всегда получал удовольствие от того, что нахожусь здесь, поэтому решение не было слишком сложным.

– Против кого из нападающих КХЛ вам сложнее всего играть?

– Сложный вопрос… Пару раз в этом сезоне я играл против Радулова. Он, конечно, элитный игрок, с невероятной карьерой в НХЛ. Сейчас он вернулся и здесь один из лучших игроков лиги. С ним всегда сложно.

– Кто лучший защитник в истории хоккея?

– Я назову Бобби Орра, хотя не могу сказать, что смотрел много матчей из его эпохи. Но хайлайты его игры и статистика поражают.

– Ваше любимое место в Канаде?

– Это мой родной город – Антигониш, Новая Шотландия.

– Кем хотите стать, когда закончите профессиональную карьеру?

– Пока что без понятия. Сейчас стараюсь жить один день за другим, фокусироваться на настоящем. Конечно, понимаю, что после хоккея в моей жизни начнётся новая глава. Но до тех пор, пока играю в хоккей, я буду отдавать ему всю свою концентрацию, всё своё внимание. После хоккея, наверное, в первую очередь сосредоточусь на своей отцовской роли.