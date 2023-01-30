Странное болото и полная апатия. Почему «Трактор» не заслуживает выхода в плей-офф

Безумная гонка четырёх клубов за одно сладкое место в восьмёрке на Востоке продолжается, и прямо сейчас в худшем из всех положении находится «Трактор». У четвёрки разное количество сыгранных матчей, но по процентовке очков челябинский клуб пока худший (47,3%). Унизительные 0:6 в Казани пока закрепили команду Анвара Гатиятулина на последнем месте Востока.

Такого результата летом не предсказывал никто. Конечно, на фоне отъезда важных для команды легионеров было бы странно ждать повторения выхода в финал конференции, однако состав «Трактора» позволял спокойно идти на 4-5-м месте на Востоке. Именно на эту позицию челябинцев отправляло большинство предсезонных прогнозов. Никаких рациональных причин ставить «Трактор» на нынешнюю позицию не было — разве что суеверие, связанное с победой на домашнем предсезонном турнире.

Анвар Гатиятулин до этого сезона был синонимом стабильного результата. Он занял пост главного тренера «Трактора» в ноябре 2015-го и в следующих полных чемпионатах он ни разу не занимал место ниже пятого, даже когда в Челябинске были довольно слабый русский костяк и откровенно блатные игроки в составе.



Как известно, по возвращении в Челябинск после работы в СКА Гатиятулину выписали невиданный карт-бланш, включив в состав совета директоров: в этом органе числятся лишь шесть человек, и при принятии каких-то сложных решений тренер в теории мог отстоять сам себя. Кроме того, в контракт была включена солидная неустойка, что делало условный переход Анвара Рафаиловича в топ-клуб делом крайне сложным (а слухи такие прошлой весной ходили).

Анвар Гатиятулин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нельзя сказать, что КХЛ сильно изменилась всего за один год — но консервативность тренера, которая долгое время была его сильной стороной, как будто бы стала мешать. Гатиятулин долгое время упорно держался за одни и те же сочетания звеньев, даже когда они показывали низкий атакующий КПД, не доверял молодёжи даже в те моменты, когда клуб проигрывал. Юные таланты системы типа Александра Рыкова и Ярослава Яппарова если и получали игровое время, то крохотное. Отмечалось также, что тренер окружил себя людьми, которые вряд ли могли высказать своё мнение, и в декабре ассистенты у Гатиятулина сменились.

Оборонительная тактика тоже стала давать серьёзные сбои. Яркий пример — матч с «Автомобилистом» с легендарным голом за 16 тысячных секунды до конца. Это не было случайностью: «Трактор» 40 минут играл жёстко, активно и подавлял гостей прессингом, а на третий период вышел играть пассивно и отдал всё пространство технарям «Авто», которые логично довели дело до овертайма. Что подумает команда о тренере, который принял решение отойти в глухую и бессмысленную оборону?

Атмосфера в команде тоже вызывает вопросы. Гатиятулин, как известно, не тиран, а весьма мягкий по хоккейным меркам человек, благодаря чему в «Трактор» удалось привлечь нескольких звёзд, которые устали от диктата других тренеров. Однако в критический момент надо взять кнут и меняться — а в Челябинске, судя по всему, этого не произошло. Команда играет непредсказуемыми волнами, это уже подмечали многие эксперты: в одном и том же матче «Трактор» может выдать период идеальной игры, а потом жёстко плавать и потерять всё то, что было нажито. Обычно у такого есть неигровые причины.



Однако не стоит зацикливаться только на главном тренере. Несмотря на то что этот состав спокойно позволяет зайти в плей-офф, селекционных ошибок у «Трактора» было немало. Не совсем понятно, кто в Челябинске вообще отвечает за селекцию: прямо сейчас там нет отдельной должности спортивного директора или генерального менедежера. Конечно, есть Иван Савин, но на своём посту гендира он должен заниматься скорее финансовыми и общими вопросами. Евгений Цыбук, который занимал эту должности до осени, с поста ушёл — он одновременно скаут «Далласа» и искал вратаря в Северной Америке.



Из-за этого селекция клуба вызывала вопросы, главным из которых был «кто здесь принимает решения?». Например, «Трактор» подписал Сергея Шумакова. Он не подходил под систему Гатиятулина, тренер якобы не горел желанием видеть его в составе, и логичным стало то, что челябинский воспитанник вообще вылетел из команды спустя 18 игр. Конечно, Шумаков в этом году вообще разочаровывает, но это уже вопрос к нему. Зачем надо было подписывать игрока, которого не хотел видеть тренер?



С поиском вратаря в этом году было крайне сложно — однако тот же «Куньлунь» привёз безвестного Мэтта Джурасика, который стал выпекать «сухари». «Трактор» же доверился ветерану Эндрю Хэммонду, который весной 2015-го обеспечил «Оттаве» незабываемый прорыв в кубковую восьмёрку. Однако после этого у Эндрю не было никаких достижений, и он снова стал средним голкипером даже для АХЛ. Хэммонда в России хватило на полторы игры и семь пропущенных шайб, после которых он вообще завершил карьеру.

Эндрю Хэммонд Фото: Табарчук Павел, photo.khl.ru

«Понятно, что приобретение Хэммонда было рискованным, мы всё понимали, но стояли перед выбором: либо идём на риск и имеем возможность вывести его на хороший уровень, либо просто отказываемся. Мы пошли на этот риск», — позже разводил руками в интервью Савин. Не совсем, правда, понятно, на какой уровень можно было вывести уже состоявшегося кипера в 34 года.

Вратарская чехарда — ещё один символ неудач «Трактора». Челябинск за сезон использовал шестерых вратарей, и команды с подобной чехардой обычно в плей-офф не попадают (например, восьмерых голкиперов использовали рижское «Динамо»-2021 и «Филадельфия»-2019, провалившие сезон). А ведь кроме подписания Хэммонда у «Трактора» было много странных вратарских ходов.



Тренеры очень быстро потеряли веру в Эмиля Гарипова, которого отправили в глубокий запас после двух матчей, а тот потом выдал огненный, но из-за повреждения вынужденно короткий отрезок в Нижнекамске. Удивительно провалился арендованный Алексей Мельничук, который не так плохо играл в «Сочи», но в Челябинске пропускал как будто бы всё, что летело в створ. Кроме того, тренерский штаб, возможно, не всегда делал выбор в пользу стартового голкипера, находившегося в лучшей форме — и это вопрос ещё и к тренеру вратарей Георгию Гелашвили.



Некоторые эксперты уже задавались вопросом: а интересно ли звёздам «Трактора» бороться просто за попадание в плей-офф? Прямо сейчас Челябинску надо обогнать сразу три клуба и из оставшихся 11 матчей выиграть семь-восемь, а лёгких соперников впереди просто нет. Откровенно говоря, заслужил ли «Трактор» плей-офф в этом году? Те же «Нефтехимик» и «Амур» сами вытащили себя за волосы после провального старта сезона, играют в весёлый хоккей со скромными бюджетами, дают игровое время молодёжи. «Трактор» же больше похож на группу людей, которым уже мало что интересно.

Иван Савин Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Впереди большие перемены. Вряд ли свой пост покинет Гатиятулин, но место во фронт-офисе должен получить Алексей Волков, который и может заниматься комплектованием на новый сезон. Менеджер чемпионского «Авангарда» не только будет искать нового вратаря: контракты истекают у дуэта центров Бывальцев — Ткачёв, на которых развернётся охота на рынке в условиях скудного рынка и урезанного лимита. Если «Трактор» потеряет обоих, то на перспективах команды это скажется очень сильно.



Через два года истекает знаменитая «Стратегия-2025». Хотя «Трактор» в прошлом году выиграл бронзу и за это время сделал большой шаг вперёд в публичности, пиаре и управленческой структуре, все в городе наверняка хотят нового финала, что единственный раз был в городе 10 лет назад. Пора осушать странное болотце, в которое были затянуты перспективы этого сезона.