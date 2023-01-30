Русский хоккеист отчаянно пытается спасти карьеру. Щербака подобрал бывший клуб КХЛ

Может, хотя бы теперь у талантливого игрока получится перезагрузиться.

27-летний российский нападающий Никита Щербак – один из самых одиозных хоккеистов за последнее время. В сезоне-2019/2020 Щербак, прилично покуролесив по Северной Америке, приехал в КХЛ и подписался на очень большие деньги с «Авангардом».

Однако выйти на лидирующие позиции в клубе у Щербака не получилось даже близко, а тут ещё строгий и требовательный Боб Хартли в качестве главного тренера команды.

«Щербак – отличный молодой игрок. Мы здорово поговорили, у нас отличные отношения. За последние несколько лет он играл не так много, как хотелось бы. Сейчас ему надо получить уверенность, которая важна в нашем деле. Мы хотим, чтобы Щербак снова получал удовольствие от игры. Это не такой быстрый процесс, но это моя работа, и я буду её делать», – говорил тогда канадский специалист, пытавшийся воспитывать молодого хоккеиста.

В результате менеджментом омичей было принято решение сократить финансовую часть контракта Никиты. Если изначально соглашение было рассчитано на три года и общую сумму 180 млн рублей, то затем игрок за три года должен был получить 120 млн. Но и на эти деньги, скажем откровенно, форвард не играл. Зато в различные бьющие по имиджу истории впутывался регулярно.

А ведь когда-то потенциал в Щербаке увидел «Монреаль», выбравший россиянина в первом раунде драфта НХЛ. Но чтобы закрепиться в НХЛ, нужно не только здорово играть в хоккей, но и грамотно себя вести, обращать внимание на каждую мелочь, уделять много времени работе над своим поведением и развитием. Никита – общительный и приветливый парень, но имиджевые ошибки, повторимся, он допускал.

Далее омичи поместили Щербака в список отказов, а его новым клубом в КХЛ стал «Трактор». Кстати, именно у Челябинска на сегодняшний день права на Никиту в лиге, но и на Урале хоккеист, начавший менять агентов, никак себя не проявил.

«Трактор» не заинтересован в возвращении Никиты Щербака. Интереса от других клубов почти нет», – заявил недавно генеральный директор челябинцев Иван Савин.

Никита Щербак Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Думается, дополнительные слова здесь излишни. Про форварда, приносящего пользу, так говорить точно не будут. В результате Никита принял решение уехать из России и продолжить выступать за «Техас Старз» в США. Затем Щербак переехал в Европу, где выступал за «Банска-Бистрицу» и «Маунтфилд».

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И вот теперь в карьере Щербака появился новый вызов. Бывший клуб КХЛ «Слован» заключил с форвардом контракт до конца нынешнего сезона.

«Слован» приветствует Никиту Щербака в команде, в которой на данный момент семь игроков с несловацким паспортом. Он подключится к тренировочному процессу уже во вторник, и если будет готов, то в пятницу дебютирует в футболке «Слована» в важном дерби с ХК «Кошице». В «Словане» он будет носить номер 95 на своём джерси», — говорится в сообщении.

Хочется верить, что в братиславском клубе Никите удастся окончательно перезагрузить свою карьеру. И, возможно, в обозримом будущем ещё раз попробовать свои силы в Континентальной лиге.