«Мир теряет людей, которые делали хоккей фантастическим». Не стало легенды НХЛ Бобби Халла

Вечером 30 января печальные новости пришли из Северной Америки – на 85-м году из жизни ушёл один из величайших игроков в истории Национальной хоккейной лиги канадский нападающий Бобби Халл, по сей день занимающий первое место в списке лучших снайперов «Чикаго Блэкхоукс». Показатель в 604 заброшенные шайбы остаётся непревзойдённым вот уже на протяжении 50 лет, которые прошли с того момента, как Халл провёл свой последний сезон в системе «ястребов».

Бросок канадского форварда в те времена наводил истинный ужас на всех соперников. Своим мощным щелчком канадец разгонял шайбу до 190 км/ч, а специалисты утверждают, что кистевой бросок Бобби мог доходить до 169 км/ч. Он участвовал в 12 Матчах звёзд НХЛ, и даже жаль, что тогда не проводилось конкурсов на силу броска. Конечно, рекорд Халла неофициальный, но практически все игроки того времени утверждали, что конкурентов по этому показателю у него не было.

Бобби Халл Фото: AP/TASS

Успеху Халла как бомбардира способствовала придуманная им совместно с товарищем по команде Стэном Микитой клюшка с изогнутым крюком, позволявшая варьировать траекторию полёта шайбы. За мощный бросок, скоростное катание и светлые волосы Халл получил прозвище Золотая ракета. Большинство вратарей предпочитали в матчах против Халла надевать маски.

В 1972-м форвард немного подустал от хоккея и даже начал думать об отдыхе. Однако на горизонте появилась новая лига ВХА, которая поставила цель обойти по популярности НХЛ. В феврале состоялся драфт, на котором Халла выбрал «Виннипег Джетс». Спустя несколько месяцев было объявлено, что Халл переходит в «Джетс», подписав первый в истории профессионального хоккея контракт на сумму в $ 1 млн.

В первые несколько лет существования новой лиги общий уровень в ней уступал уровню НХЛ, и Халл и ещё несколько звёзд обеспечивали её выживание. В дальнейшем ВХА начала активно привлекать талантливых игроков из Европы, и партнёрами Халла в стартовой тройке «Джетс» стали лидеры сборной Швеции Андерс Хедберг и Ульф Нильссон.

Решение подписать контракт в ВХА лишило Халла возможности принять участие в Суперсерии-1972. Изначально Бобби Халл, Дерек Сандерсон, Джерри Чиверс и Жан-Клод Трамбле были вызваны в состав сборной Канады на турнир. Однако все они весной того года подписали контракты с ВХА. За формирование заявки на Суперсерию отвечали боссы дошедшей до наших времён лиги – Халла, как ожидалось, в ней не оказалось. Не помешали руководителям НХЛ звёздный статус игрока и петиция от вице-президента Канады Пьера Трюдо.

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Вместо этого в начале сезона-1974/1975 он сыграл во второй Суперсерии с советской командой в составе сборной канадских игроков ВХА. В ней же он стал лучшим бомбардиром: 9 (7+2) очков в 8 играх. Это больше, чем у Александра Якушева (8) и каждого из игроков тройки Борис Михайлов (6) – Владимир Петров (7) – Валерий Харламов (7). «Бобби Халл – ты нахал!» – говорили в народе.

На Якушева то выступление Халла повлияло больше всего: «Моими первыми кумирами были Борис Майоров и Анатолий Фирсов. Когда я рос, они были большими игроками в нашем хоккее. Однако после этой серии у меня появился ещё один герой. Это Бобби Халл». Советский нападающий получил от Халла автограф на небольшой фотографии. Сам лидер североамериканской сборной похвалил соперника: «Если бы я мог что-то сделать в этом направлении, – признался Халл, – то действительно хотел, чтобы Якушев подписал контракт с «Виннипегом». Боже, он хорош».

Бобби Халл Фото: nhl.com

В 1976 году в перерыве между сезонами Халл был включён в состав сборной Канады на первом Кубке Канады. Он стал лучшим снайпером своей команды на турнире, который канадцы в итоге выиграли (лучшим игроком турнира был признан другой Бобби — Орр). 1 ноября 1978 года Халл объявил о завершении игровой карьеры. Сезон-1978/1979, остаток которого Халл не выступал, стал последним в истории ВХА, и в 1979 году состоялось её слияние с НХЛ. 9 июня 1979 года, перед драфтом расширения НХЛ, «Чикаго» выкупил у «Виннипега» права на контракт своей бывшей звезды, однако на самом драфте «Джетс» снова выбрали Халла. Он провёл в составе «Виннипега» в НХЛ 18 игр и в феврале 1980 года был обменян в «Хартфорд Уэйлерз», где и сыграл последние девять матчей в лиге.

В 1983 году Халла приняли в Зал хоккейной славы, а его игровой номер был выведен из обращения в «Чикаго» и «Виннипеге». В 2017-м Бобби вошёл в список 100 величайших игроков НХЛ в истории. Кроме того, десять лет назад возле домашней арены «Блэкхоукс» и «Буллз» открыли статуи Халла, Стэна Микиты и Майкла Джордана. Бобби назвал тот день одним из лучших в его жизни.

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Одним из первых в России на смерть легендарного хоккеиста отреагировал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

«Позавчера разговаривал с сыном Бобби Халла, мы говорили по игроку из системы «Сент-Луиса». Спросил про Бобби, передал ему привет, он сказал, что отец не в очень хорошем состоянии и что они с братом перевозят отца из Флориды в Аризону, где они живут. Когда мне сегодня сообщили, я просто был шокирован. Потрясающий человек, выдающийся игрок. Его улыбка, когда он приезжал в Детройт из Чикаго, когда его сын играл у нас… Та теплота, та любовь к игре и игрокам вне зависимости от того, русский ты, швед, канадец или американец. Это было величие.

Мир теряет таких людей, которые делали игру фантастической. Мы должны учиться этому. Мы, к сожалению, не умеем ценить, что имеем. За 30 лет, что я жил в Америке, знаю, как там относятся к легендам. Бобби Халл — одна из них. У нас в «Детройте» 20 тысяч человек на стадионе вставали, когда Тед Линдсей и Горди Хоу были на игре. Так отдаётся дань людям, которые сделали великие дела для команды и города.

Бобби Халл Фото: AP/TASS

Сегодня напишу Бретту свои соболезнования. У меня в Москве в зале есть стенд славы, где все великие чемпионы. На этом стенде есть фотография Бретта и Бобби. Я обещал им прислать фото, но не знал, что его папа в таком состоянии. Жалко, он оставил яркий след в истории игры. Наши болельщики постарше помнят Серию-1974. Он был выдающимся игроком, но как человек он был ещё лучше», — заметил Ларионов.

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Обладатель Кубка Стэнли 1961 года в составе «Чикаго» является трёхкратным обладателем «Арт Росс Трофи» (1960, 1962, 1966), двукратным обладателем «Харт Мемориал Трофи» (1965, 1966), обладателем «Леди Бинг Трофи» (1965) и «Приза Лестера Патрика» (1969), членом Зала хоккейной славы (1983) и Зала спортивной славы Канады (1988), офицером ордена Канады (1978).

Халла включили в два списка 100 лучших хоккеистов в истории НХЛ — по версии журнала Hockey News (1998) и по версии НХЛ (2017). За карьеру в НХЛ экс-форвард принял участие в 1063 встречах, в которых набрал 1170 (610+560) очков. Кроме того, Халл записал на свой счёт 129 (62+67) баллов в 119 матчах плей-офф. Бобби ещё семь лет провёл в ВХА, набрав 638 (303+335) очков в 411 встречах и оформив 80 (43+37) баллов в 60 матчах плей-офф.