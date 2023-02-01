«Веские причины не смотреть на политику». Босс ИИХФ готов вернуть Россию в мировой хоккей

Президент ИИХФ Люк Тардиф в последний день января приехал в Финляндию в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею – 2023 и неожиданно выдал мощное выступление.

«Мы в курсе заявления МОК [о возможном возвращении России на международные турниры], и я полностью его понимаю, потому что международная федерация должна быть вне политического давления. Неважно, откуда это давление идёт, наши решения всегда продиктованы спортом и безопасностью.

У нас всегда есть веские причины не соглашаться на политическую игру некоторых альянсов, потому что конфликты есть везде – между Китаем и Тайванем, в Пакистане, Киргизии, Армении. Как международная федерация мы должны быть открыты к участию атлетов со всего мира. Но это не значит, что мы не должны думать о безопасности соревнований, сотрудников, игроков, включая русских и белорусов.

Мораль не является частью наших решений. У меня как у человека есть свои взгляды на ситуацию, но как президент ИИХФ я должен принимать решения с другой точки зрения. Самое главное — это безопасность. Это не значит, что у меня нет морали. Прошу прощения, если разочарую вас, но мы не позволяем политическому давлению влиять на наши решения. Мы должны принимать решения вне моральных вопросов. ИИХФ организует хоккейные мероприятия, но не решает мировые проблемы. Судить – не наша работа, у меня есть свои мысли, но мы должны держаться подальше от осуждения.

Мы с радостью вернём Россию и Беларусь как можно скорее, потому что это будет означать, что конфликт [на Украине] (изменено в соответствии с официальной формулировкой ВС РФ) окончен. Перед этим надо отметить, что турниры должны быть хорошо организованы с точки зрения безопасности. Моя задача — собрать семью вместе и провести турнир как можно лучше.

Давление со стороны России есть, но мы не приемлем политического давления. Также есть давление со стороны МОК. Рене Фазель по-прежнему стремится влиять на деятельность ИИХФ в интересах России. Но он не оказывает влияния на наши решения. Мы должны принимать решения, невзирая на давление, и думать о том, что лучше для спорта.

Не скажу, что участие России и Беларуси в чемпионате мира, пока идёт конфликт, невозможно, но я не знаю, как это было бы возможно. Перелёты в нынешней ситуации сложны. Когда идёт специальная военная операция (изменено в соответствии с официальной формулировкой ВС РФ), игроки из России и Беларуси не могут летать. Это будет большой проблемой.

Для участия России и Беларуси должны быть гарантии безопасности для игроков. В начале конфликта мы говорили, что запретим им выступление на год. Возвращение этих стран не в наших руках. На Совете ИИХФ в марте мы снова вернёмся к рассмотрению этой ситуации и примем решение, сможет ли Россия и Беларусь участвовать в турнирах сезона-2023/2024. Мы идём год за годом и ожидаем, что ситуация улучшится.

МОК выставила два условия [для возвращения российских спортсменов]. Одно касается следования антидопинговым правилам. На данный момент мы не знаем, как проходит контроль допинга в России, только по этой теме много вопросов. Второе условие касается того, что спортсмены не должны продвигать спецоперацию (изменено в соответствии с официальной формулировкой ВС РФ), но нам оно не совсем понятно. Поэтому в середине февраля у нас намечена встреча с МОК. Что должны сделать спортсмены, подписать какую-то бумагу или что? У нас много вопросов к МОК.

Максим Мамин, Константин Окулов и Александр Кадейкин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Решение об участии России и Беларуси в зимнем олимпийском турнире 2026 года будут приниматься на конгрессе ИИХФ в апреле следующего года. Затем мы должны организовать олимпийскую квалификацию, и нужно знать, какие страны участвуют. Возможно, тогда Россия и вернётся. Мы демократическая организация, которая принимает решения в соответствии с руководящими принципами».

Если выделить суть этого выступления, то ИИХФ явно смягчает свою позицию и готовит почву для возвращения России на международные турниры. Кажется, до федерации начало доходить, что без России любой чемпионат мира – это не что иное, как цирк. Да и давление, как признался Тардиф, присутствует – и не только со стороны России, но и со стороны МОК, Рене Фазеля и наверняка не только их.

В Финляндии встретили эти заявления в штыки, местные издания комментируют слова Тардифа словами «ошарашил», «шок», «жёсткая речь». Высказался и бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб, написавший в соцсетях: «Не особенно впечатлён словами президента ИИХФ. Явное непонимание связи между политикой и спортом. Заявления, которые вы считаете «безопасными», в итоге выглядят «аморальными». России не будет до тех пор, пока она находится на Украине».

Но лёд потихоньку начинает трогаться, и это неизбежно. Как бы ни сопротивлялись некоторые отдельные страны (многие европейские сборные заявляли, что наотрез отказываются играть с Россией), в итоге всё равно придётся мириться и восстанавливать отношения. Вот Тардиф, например, весь год был осторожен в высказываниях, постоянно ссылаясь на безопасность игроков и повторяя, что без России уровень соревнований уже не тот, а сейчас лишь усиливает эту позицию. Остальным уже пора прислушаться.