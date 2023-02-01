Главные рекордсмены КХЛ. Тренеры, уже достигшие 500 матчей в лиге

Накануне магнитогорский «Металлург» провёл матч регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью», по итогам которого главный тренер уральцев Илья Воробьёв стал седьмым участником почётного клуба тренеров, в активе которых не менее 500 игр в лиге. Рассказываем про всех, кто состоит в этом списке.

Илья Воробьёв (47 лет) — 500 матчей

Место работы: «Металлург» (Магнитогорск)

Да, в Череповце уральцы уступили (1:4), однако не стоит сомневаться в том, что «Магнитка» наберёт былую форму. Наоборот, лучше преодолеть спад и игровой кризис сейчас, чем столкнуться с ним в плей-офф. Воробьёв давно зарекомендовал себя грамотным специалистом, способным решать большие задачи (два Кубка Гагарина говорят сами за себя). Поэтому Илья Петрович находится на своём месте. Нужно дать этому главному тренеру спокойно работать дальше.

Андрей Скабелка (52 года) — 531 матч

Место работы: «Барыс»

Белорусский тренер известен как жёсткий приверженец определённой системы и игровой модели, но в нынешнем сезоне дела у Скабелки идут не так, как хотелось бы. Отсюда недовольные открытые письма болельщиков и место за чертой первой восьмёрки Восточной конференции. Конкуренция нынче такая, что забраться в плей-офф «Барысу» будет сложно, хотя в этом клубе, в отличие от российских команд, нет лимита на легионеров. Посмотрим, как «барсы» проведут концовку регулярки. Каждый матч для них сейчас на вес золота.

Андрей Скабелка Фото: РИА Новости

Зинэтула Билялетдинов (67 лет) — 596 матчей

Место работы: «Ак Барс»

Билялетдинова буквально уговаривали вернуться в «Ак Барс» после того, как там провалился Олег Знарок. Зинэтула Хайдярович планировал уйти на заслуженный отдых, но судьба распорядилась иначе. При Билялетдинове атмосфера в казанской раздевалке нормализовалась, а на льду появился результат. Вот что значит гигантский опыт и непоколебимый авторитет. При Знарке же в Казани царил раздрай и хаос. Теперь, после смены тренера, казанцы снова стали одним из претендентов на Кубок Гагарина.

Андрей Назаров (48 лет) — 647 матчей

Без работы

Назаров – известный мастер по работе с молодёжью, а также антикризисный специалист. Встряхнуть команду, придать ей бодрости и подтянуть физическую форму – это про Андрея Викторовича. За плечами у Назарова работа в трёх национальных командах, а также успешные сезоны со многими командами КХЛ. И ведь по тренерским меркам Назаров совсем ещё молод, однако он уже обгоняет в списке таких мэтров, как Билялетдинов. Было бы интересно посмотреть на этого тренера в «Спартаке», накануне вылетевшем из зоны плей-офф. Вполне возможно возвращение Назарова в «Барыс», с которым он уже работал и знаком с местными реалиями. Или, может, время поднимать родной челябинский «Трактор» – ещё один бывший клуб Назарова-тренера? Там в нынешнем сезоне и вовсе провальный результат, а ведь перед командой ставятся большие задачи.

Андрей Назаров Фото: РИА Новости

Олег Знарок (60 лет) — 709 матчей

Без работы

В последнее время результаты у Олега Знарка пошли по наклонной. Все мы помним чемпионства с московским «Динамо», Кубок Гагарина со СКА, золото со сборной России на корейской Олимпиаде, триумфальный чемпионат мира в Минске. А что теперь? Неудовлетворительная работа со «Спартаком», провал в «Ак Барсе» с шикарным подбором исполнителей… Видимо, пришло время брать паузу, что Олег Валерьевич и сделал. Далеко не факт, что в ближайшее время мы снова увидим его в КХЛ. Запросы у Знарка большие, позволить может далеко не каждый, но зачем переплачивать человеку, когда можно найти более мотивированного и голодного до побед специалиста?

Владимир Крикунов (72 года) — 722 матча

Без работы

Владимир Васильевич – ещё один мэтр отечественного тренерского цеха, наряду с упомянутым ранее Билялетдиновым. И, что удивительно, у Крикунова по-прежнему хватает сил искать себе новую работу и принимать команды, хотя, казалось бы, давно пора на уходить на пенсию. Сейчас Крикунов активно общается с прессой и выступает в роли эксперта, но кто знает, где мы его увидим в следующем сезоне. Не удивимся, что снова в каком-нибудь из клубов КХЛ.

Дмитрий Квартальнов (56 лет) — 809 матчей

Без работы

Куда только не сватали лидера нашего рейтинга – Дмитрия Квартальнова! Например, он мог оказаться в том же «Сочи», но, по всей видимости, Дмитрий Вячеславович ждёт более солидного варианта. Интересно, что в активе у Квартальнова по-прежнему нет завоёванного Кубка Гагарина, хотя тренер работал с ЦСКА, когда за армейцев выступал Александр Радулов, а также с не менее звёздным «Ак Барсом» и задорным «Локомотивом». Похоже, система, которую ставит Квартальнов командам, не соответствует нынешним хоккейным реалиям.