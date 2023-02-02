Кинэн или Хартли, Знарок или Билялетдинов? Лучшие тренеры в истории КХЛ

«Тренер — это подъёмный кран, ученик — строящееся здание. Даже став выше крана, здание нуждается в нём, если желает стать небоскрёбом», — говорил армянский шахматист Ашот Наданян. Хоккейная история не раз соглашалась: команды без больших звёзд часто добивались успеха, команды без квалифицированных тренеров — никогда.
Накануне Sports.ru опубликовал редакционный рейтинг тренеров КХЛ. Вслед за коллегами «Чемпионат» публикует свою версию, но — важное отличие — порядок специалистов внутри списка определяют читатели.
Этот «Рейтинг», как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Матчи распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Зинэтула Билялетдинов
Клуб: «Ак Барс»
Легенда «Ак Барса» — уникальный пример одновременно преданности эмблеме и невероятной стабильности. Зинэтула Билялетдинов — единственный тренер в истории лиги, которому удалось взять три Кубка Гагарина с одной командой. Причём первый и третий титулы разделили девять лет — целая вечность. Вернувшись к управлению казанцами после долгой паузы и в почтенном возрасте, Билялетдинов оперативно поднял кризисную команду на вершину Восточной конференции — возможно, этот феноменальный отрезок говорит о нём даже больше, чем предыдущие кубки.
Вячеслав Быков
Клубы: ЦСКА, «Салават Юлаев», СКА
Главный тренер сборной России не смог остановить канадских «горилл» на Олимпиаде, но на внутренней арене он сам выступал в роли непобедимого зверя. Вячеслав Быков продемонстрировал выдающуюся эффективность: взял два кубка, отработав в КХЛ всего четыре сезона. Большинство игроков, которыми располагал тренер, вполне подходили под категорию звёздных. Но, в отличие от большинства конкурентов, он потратил совсем немного времени, чтобы сформировать из них настоящие команды.
Боб Хартли
Клуб: «Авангард»
Канадский специалист совершил то, что казалось невозможным — вернул многострадальному «Авангарду» чемпионский титул. Дольше остальных грандов (17 лет) омичи оставались без титула, в конвейерном темпе меняли тренеров, концепции и даже города пребывания, но только Хартли удалось прервать чёрную полосу. В первом сезоне наставник довёл команду до финала, а в третьем забрал кубок.
Методы Боба часто вызывали вопросы: игрокам могла не нравиться его дотошность, судьям — излишняя жёсткость, болельщикам — акцент на силовиков при комплектовании команды. Тем не менее Хартли сделал лигу разнообразнее и конкурентнее, оставив о себе добрую память.
Валерий Белоусов
Клубы: «Металлург» Магнитогорск, «Трактор»
Лучшие годы Валерия Белоусова ушли вместе с Суперлигой, однако и в КХЛ уральский мастер успел многое. Достижения тренера внушат особенные чувства, если сегодня поехать в Челябинск. Местный «Трактор», обладая отличным составом, борется за место в плей-офф с куда менее богатыми соперниками — и фаворитом в этой гонке не выглядит. При Белоусове челябинский клуб находился на противоположном полюсе: в 2012-м брал бронзу, а год спустя остановился в шаге от вершины.
Игорь Ларионов
Клуб: «Торпедо»
Один неполный сезон — слишком короткий отрезок, чтобы делать глобальные выводы. Чем закончится история симпатичного «Торпедо», неизвестно, однако его тренер и идеолог Игорь Ларионов за пять месяцев сделал для лиги столько, сколько многим не удавалось за годы. Профессор не только сформировал потрясающую команду из ноунеймов. Его основной вклад — обогащение хоккейной культуры. Ларионов демонстрирует максимально уважительное отношение ко всем: к игре, к своим игрокам и чужим, к болельщикам и журналистам. Порой случаются перегибы: кажется, ужинать на пресс-конференции было всё-таки не слишком вежливо, но и этот ход сработал на привлечение дополнительного внимания к турниру.
Игорь Никитин
Клубы: «Авангард», ЦСКА, «Локомотив»
Нынешний наставник «Локомотива» — пожалуй, самый методичный и самый терпеливый тренер в истории КХЛ. Игорь Никитин начинал карьерный путь в «Авангарде», когда там порой воцарялся абсолютный хаос. В конце нулевых — начале 10-х боссы омского клуба увольняли тренеров то после шести матчей регулярки, то в перерыве игр плей-офф.
Став свидетелем подобных землетрясений, Никитин не разочаровался в профессии, долго работал ассистентом, а затем безболезненно совершил переход в главные. Специалист впервые в новейшей истории провёл богатейший ЦСКА чемпионской дорожкой, но уже через два года был уволен — потому что проиграл финал. Теперь Никитин по другую сторону баррикад — строит в Ярославе команду, способную прервать армейское доминирование на Западе.
Олег Знарок
Клубы: ХК МВД, «Динамо» Москва, СКА, «Спартак», «Ак Барс»
Кто-то находит в себе силы уйти на взлёте, а кто-то упускает такую возможность, видимо, не успевая сверить внутренние часы с внешними. Расцвет Олега Знарка пришёлся на первую половину 10-х. Авторитарный и авторитетный наставник сделал чемпионский дубль с незвёздным, но очень забористым и боевитым «Динамо». Дотянуться до Кубка в третий раз Знарку помог куда более искушённый состав СКА. Однако после олимпийского золота карьера специалиста пошла по наклонной. Попытки вернуть тренерскую молодость и сделать из «Спартака» второй ХК МВД не увенчались успехом, а с «дрим-тим» в «Ак Барсе» Знарок просто провалился.
Милош Ржига
Клубы: «Спартак», «Атлант», СКА, «Авангард», «Слован»
Человек-электростанция Милош Ржига за один матч пробегал по скамейке больше, чем иной хоккеист на льду. Вероятно, самый экзальтированный тренер, какого только видела КХЛ, подарил лиге не только свою страсть, но и совершенно потрясающий «Спартак». При Ржиге красно-белые дважды на зубах доходили до второго раунда. Встретиться с Кубком Милошу не удалось, хотя скромный «Атлант» под его руководством был очень к этому близок. В финале подмосковную команду остановил «Салават» под управлением Быкова.
Илья Воробьёв
Клубы: «Металлург» Магнитогорск, СКА
Зимой «Металлург» Ильи Воробьёва попал в продолжительный штопор, и пока специалист никак не может повернуть штурвал в том направлении, в каком требует ситуация. Вероятно, на посту главного тренера Воробьёва удерживают предыдущие достижения. Их было немало: титул и два финала за семь лет дорогого стоят. Показательно, что в последние три года Воробьёв идёт по нарастающей: вылет в первом раунде, вылет во втором, поражение в финале — сможет ли он и сейчас сделать правильные выводы и поднять команду выше прежнего?
Андрей Разин
Клубы: «Автомобилист», «Югра», «Адмирал», «Северсталь»
Андрей Разин дрался с коллегами прямо на льду, спорил с хоккеистами на розовый пиджак и звонил экспертам в ночи — недостатка в эффектных моментах тренер никогда не испытывал. С эффективностью у него тоже всё в порядке. При минимальном бюджете Разин из года в год делает «Северсталь» грозой авторитетов. В этом сезоне специалист словно упёрся в потолок, но в том, как команда бьётся в последние дни, видно его влияние.
Дмитрий Квартальнов
Клубы: «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА, «Локомотив», «Ак Барс»
Чисто статистически Дмитрий Квартальнов — самый опытный тренер в истории лиги. Несмотря на то что в текущем сезоне специалист задействован не был, он по-прежнему остаётся единственным с 800+ матчами в активе и удерживает рекорд по общему количеству побед.
Слишком прагматичный, исключающий почти любое творчество — хоккей Квартальнова был не способен подарить счастье болельщикам, а в конце концов, перестал приносить и результат. Если на первых порах квартальновские команды вплотную подбирались к кубку, то весной 2022-го «рельсовый» «Ак Барс» — пока последний клуб в карьере тренера — оглушительно провалился в первом же раунде плей-офф.
С учётом дефицита коучей на рынке Квартальнов наверняка легко найдёт работу, но возвращение едва ли получится успешным, если он не модернизирует свой тренерский инструментарий.
Майк Кинэн
Клубы: «Металлург» Магнитогорск, «Куньлунь»
Найти общий язык с командой — первостепенная задача любого тренера. Майк Кинэн оказался первым из иностранцев, кому удалось достичь этой цели настолько блистательно. Его «Магнитка»-2014 — возможно, одна из самых зажигательных команд в истории лиги, а её финал со «Львом» — точно самая эффектная финальная серия. Но большой победой наследство Кинэна в Магнитогорске не ограничилось: канадец смог индоктринировать личные идеи в тренерскую программу своего ассистента и будущего чемпиона — Ильи Воробьёва.
Сергей Фёдоров
Клуб: ЦСКА
Не развалить — это иногда тоже искусство. Сергей Фёдоров долго работал генеральным менеджером, а вот тренером — никогда. Позапрошлым летом переквалификация всё же случилась, и легенда «Детройта» встал у руля ЦСКА. В наследство от Игоря Никитина ему досталась очень крепкая и сбалансированная команда. Не нарушив связей, Фёдоров добавил недостающие элементы в систему армейцев и привёл их к чемпионству.
Алексей Кудашов
Клубы: «Атлант», «Локомотив», СКА, «Динамо» Москва
Наивысшая точка в карьере Кудашова — финал Запада-2017 с «Локомотивом». Однако один из самых вдумчивых специалистов нового поколения российских тренеров ещё только раскрывается. Не найдя победного рецепта с Шипачёвым и Ко в прошлом сезоне, Кудашов отправил «Динамо» на перестройку в этом. Вместе с россыпью молодых игроков сделал команду даже более стабильной.
Андрей Скабелка
Клубы: «Сибирь», «Авангард», «Локомотив», «Барыс»
Белорусский наставник не справлялся с давлением в топ-клубах, поэтому никогда и близко не подходил к кубку. Стихия Андрея Скобелки — середняки, из которых он как никто способен выжимать максимум. Под началом тренера «Сибирь» заработала бронзовые медали, хотя одно только появление этой команды во втором раунде плей-офф вызывало недоумение. Теперь Скабелка вытягивает, казалось бы, безнадёжный сезон для «Барыса». Команда лишилась многих сильных иностранцев, сделав ставку на местных, долго болталась внизу турнирной таблицы, но под конец сражается за каждое очко.
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