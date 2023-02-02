Кинэн или Хартли, Знарок или Билялетдинов? Лучшие тренеры в истории КХЛ

«Тренер — это подъёмный кран, ученик — строящееся здание. Даже став выше крана, здание нуждается в нём, если желает стать небоскрёбом», — говорил армянский шахматист Ашот Наданян. Хоккейная история не раз соглашалась: команды без больших звёзд часто добивались успеха, команды без квалифицированных тренеров — никогда.



Накануне Sports.ru опубликовал редакционный рейтинг тренеров КХЛ. Вслед за коллегами «Чемпионат» публикует свою версию, но — важное отличие — порядок специалистов внутри списка определяют читатели.

Этот «Рейтинг», как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Матчи распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.