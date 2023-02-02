Троих русских должны обменять на дедлайне НХЛ. Куда они могут перейти?

Уже через месяц, 3 марта, наступит дедлайн переходов — самый жаркий трансферный день в году. Редко он обходится без заметных игроков из России — вот и в этот раз можно ожидать таких переходов. Журналисты The Athletic недавно выделяли, какой игрок или актив наиболее вероятен для обмена в каждой команде, и туда попали трое наших хоккеистов. Мы же, в свою очередь, проанализируем варианты продолжения их карьеры.

Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)

В принципе, тут всё понятно. О желании форварда покинуть клуб мы писали совсем недавно. Вкратце напомним, что отношения Тарасенко и «Сент-Луиса» испортились после двух неудачных операций на плече и решения отдать капитанскую нашивку Райану О’Райлли (забавно, что его тоже могут обменять), кроме того, некоторые журналисты писали о трениях в раздевалке. Впрочем, турнирное положение «Блюз» и так подталкивает команду к такому обмену.

Владимир Тарасенко Фото: AP/TASS

Уронить цену на Владимира может его недавняя форма. В четырёх играх после восстановления от травмы Русский Танк словил «-5», очков не набрал и подвергся только яростной критике болельщиков. Но, как ни крути, на рынке крайне мало вингеров с таким опытом стабильной игры и кубковыми достижениями, поэтому минимальная цена на Владимира — это первый раунд и хороший юниор, а о довеске уже будут договариваться менеджеры.

Претенденты

«Бостон». Давний охотник на Владимира ещё со времён первых слухов об обмене. «Мишки» в этот дедлайн просто обязаны идти ва-банк, а в их топ-9 торчит небольшая, но очевидная дырка из-за внезапной деградации Крэйга Смита. В свою очередь, при подписании русского форварда «мишки» могут в теории выставить третье звено Холл — Койл — Тарасенко, и никто из конкурентов таким похвастаться не сможет. Однако активы «Бостона» ограничены, и они, возможно, не смогут сделать лучшее предложение на рынке.



«Каролина». Казалось, летом «ураганы» сорвали куш, бесплатно взяв у «Вегаса» Макса Пасиоретти, но топ-снайпер из-за травм провёл лишь пять игр в сезоне и выбыл до нового чемпионата. Игроки были шокированы этим, но у менеджмента появилась возможность потратиться в дедлайн. В прошлом плей-офф «Каролине» не хватало как раз опыта и терпеливости, и это может дать Тарасенко.



«Нью-Джерси». Хотя у команды есть топ-дуэт центров, с вингерами пока не всё так гладко: молодой Александр Хольц пока не раскрыл свой потенциал. Возможно, он станет частью более крупного обмена Тимо Майера из «Сан-Хосе», который может поиграть в связке с другом-швейцарцем Хиширом. Тарасенко же будет вариантом аренды чисто под плей-офф, но интерес, как сообщали инсайдеры, «дьяволы» уже показывали.

Владислав Гавриков («Коламбус»)

Болельщики «мундиров» надеялись, что русский защитник-домосед всё-таки продлит контракт с их клубом, да и сам Владислав не делал вид, что хочет немедленно уйти. Однако неделю назад руководство клуба дало разрешение агенту игрока на переговоры с другими клубами, а это значит, что в «Коламбусе» решили сорвать куш в дедлайн.

Владислав Гавриков Фото: Zuma\TASS

Причина простая — защитников в дедлайн обычно выходит мало, и они ценятся гораздо выше, чем любой из многочисленных вингеров. Даже за середняка можно получить второй раунд, а довольно ограниченный Бен Шьяро в прошлом году стоил первого раунда и проспекта. Низкий кэпхит ($ 2,8 млн) и игровой стиль, благодаря которому Гаврикова сравнивали с осьминогом, делают Владислава крайне ценным активом, и стоить он будет не меньше упомянутого Шьяро.

Претенденты

«Эдмонтон». Про «Ойлерз» в связи с русским защитником стали писать сразу же, как появились первые слухи о его обмене. Если атака «Эдмонтона» укомплектована, то в защите всё куда хуже: 15-е место в НХЛ по допущенным xG и лишь 24-е меньшинство, почти все оборонцы клуба критикуются нетерпеливой местной публикой, и эталонного домоседа там нет.

«Торонто». Связка Дэн Мильштейн — Кайл Дубас работает давно и успешно, поэтому, когда на рынок выходит очередной клиент агентства Gold Star, можно ожидать его в джерси с белым листом. Да и «Мэйпл Лифс» крайне нужен такой игрок после травмы Джейка Маззина: оборонительный корпус команды больше нацелен на игру с шайбой, а в кажущейся неминуемой серии с «Тампой» нужны будут люди, прикрывающие чужих лидеров. Журналисты уже писали, что «Торонто» слал запросы в «Коламбус».



«Вашингтон». Если брать чистый функционал, то Гавриков крайне нужен «Вашингтону», где Джон Карлсон выбыл на неопределённый срок, а все остальные защитники становятся свободными агентами летом. Вопрос здесь в цене: плей-оффные перспективы «столичных» даже после возвращения в состав Бекстрёма и Уилсона выглядят чуть сомнительными. Захочет ли менеджмент клуба платить высокую цену за вылет в первом раунде?

Денис Гурьянов («Даллас»)

Здесь ситуация отличается от описанных выше. Если Гавриков и Тарасенко — это активы для усиления плей-оффных команд, то вингер из Тольятти станет либо ценой за усиление «Далласа», либо человеком, контракт которого скинут для расчистки потолка для этого самого усиления. Про форму Гурьянова мы вспоминали не так давно, но дела после возвращения у него не очень: два очка в 10 матчах, 16 нереализованных бросков из 16 и примерно 12 минут за игру.

Денис Гурьянов Фото: AP/TASS

Цена на Гурьянова сейчас вряд ли является высокой (возможно, пик четвёртого или пятого раунда), и кто-то из клубов внизу таблицы может дать форварду своеобразный просмотр на финальные 20 матчей регулярки. Это будет тот тип трансфера, который называется low risk, high reward («низкий риск, большая награда»), и на него могут пойти клубы, которым не хватает талантливых вингеров.

Претенденты

«Сан-Хосе». В «Шаркс» уже возродили карьеру Александра Барабанова, который совершенно потерялся в «Торонто», а сейчас у команды натуральный кадровый голод: на фланге второго звена выходит подобранный с драфта отказов игрок. Хотя «Акулы» уходят в долгую перестройку, они могли бы как минимум помочь форварду набить статистику и продать его подороже в дальнейшем.

«Монреаль». Из-за лавины травм, накрывшей клуб второй год подряд, у «Монреаля» настолько сложно с кадрами, что им, скорее всего, придётся двигать в атаку защитников. Летом «Канадиенс» уже брали форварда с расчётом на перепродажу, но травматичный Шон Монахан тоже сломался. Мотивы здесь могут быть те же, что и у «Сан-Хосе»: получится возродить — прекрасно, не получится — не жалко.



«Аризона». Каждое лето «Койоты» берут большой мешок и собирают плохие контракты по всей НХЛ, чтобы залезть выше пола зарплат. Этим летом команда окажется в той же самой ситуации: ей надо будет кому-то платить. В этом плане разумнее было бы платить игроку, у которого есть какой-то потенциал, чем условному Заку Кэссиану. Да и многочисленные задрафтованные «койотов» пока банально не готовы к основе.