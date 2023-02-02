Бобровскому переплачивают $ 9 млн, у Сорокина «крадут» $ 12 млн. Аудит зарплат в НХЛ

Значительная часть регулярного чемпионата НХЛ позади, а до дедлайна остался месяц. Это порождает, помимо чисто спортивных вопросов о чемпионстве и личных наградах, и другие, не менее важные. Например: чего каждый из игроков стоит здесь и сейчас? Вот наши коллеги из авторитетного издания The Athletic сделали то, что умеют лучше всего: подсчитали изменения в стоимости каждого игрока из основы всех клубов НХЛ. Сделали они это с учётом не только последних результатов хоккеистов, — они исходили из выступлений за три года.

Поскольку учитывались лишь игроки из основы, в список не попали ряд качественных игроков. Например, Пётр Кочетков, спущенный в АХЛ, или Кирилл Марченко. Тем не менее в рейтинге всё равно оказались аж 35 российских игроков. Как изменилась их стоимость? Кто деградировал, а кто, наоборот, «выстрелил»? Результаты оказались, мягко говоря, не совсем приятными.

Прежде чем начать, отметим, что общие сведения, предоставленные нами, расположены в порядке убывания прибавочной стоимости — разницы между рыночной стоимостью и кэпхитом. При её равенстве мы ставили выше того, кто в процентах прибрёл больше (или потерял меньше). Наконец, не удивляйтесь, если прибавочная стоимость окажется настолько низкой, что её не получится грамотно отразить в графе «рыночная стоимость»: в таких случаях используют так называемый «минимум лиги» — та заработная плата, ниже которой нельзя платить хоккеистам ($ 0,6 млн).

Что ж, а теперь начнём!

Нападающие

И стартовать будем с нападающих. Их в списке оказалось 21. Лучшим, очевидно, стал Андрей Кузьменко. Молодой форвард «Ванкувера» потащил команду на себе, а после ухода Бо Хорвата должен выглядеть ещё лучше. Его рыночная стоимость выросла почти в девять раз!

Примечательно, что в топ-3 оказались также Кирилл Капризов и Никита Кучеров. В их крутости мы и не сомневались, но их статус подразумевает уже достаточно высокую рыночную стоимость. Так что печально осознавать, что остальные не смогли достаточно хорошо «выстрелить». Тем не менее радует присутствие в верхней части Александра Барабанова — теневого лидера «Сан-Хосе».

Всего же ровно 10 россиян заслужили повышение своей стоимости, Александр Овечкин остался на том же уровне, а вот другая десятка явно не отрабатывает свой кэпхит. Владимир Тарасенко потерял чуть больше трети стоимости, как и Евгений Кузнецов с Артемием Панариным. Хуже всех оказался совсем сдавший Евгений Дадонов, но стоит отметить, что он по вычислениям всё ещё приносит хоть какую-то пользу (разница между кэпхитом и прибавочной стоимостью всё ещё положительная). А вот Алексей Торопченко и особенно Денис Гурьянов, кажется, больше вредят своим клубам, нежели помогают.

Все нападающие:

Защитники

В список игроков обороны попали восемь россиян, и тут также разделение прошло ровно: по четыре игрока с каждой стороны. Лучше всех себя проявил Михаил Сергачёв, которому приходится становиться лидером «Тампы», пока Виктор Хедман не тащит. Хоккеист «молний» вырос в цене практически в два раза! В этом плане также примечателен скачок Артёма Зуба более чем в два раза, а также расцвет Дмитрия Орлова в деградирующем «Вашингтоне».

Из подсдавших защитников, пожалуй, менее всего стоит переживать за Александра Романова — он потерял лишь половину стоимости. Ивану Проворову впору задуматься о смене клуба. А вот Владислав Гавриков и особенно Дмитрий Куликов умудрились уйти в общий минус — кажется, они приносят немаленький вред своим клубам. Результаты защитника «Анахайма» и вовсе устрашают — надо умудриться играть настолько плохо.

Все защитники:

Вратари

Тут, как вы уже догадались, всего шесть представителей. Но именно вратарская часть чуть выправила общую ситуацию. Судя по подсчётам, сразу четыре голкипера смогли вырасти в стоимости. Безоговорочный лидер — Илья Сорокин. Он же и стал лучшим среди всех россиян. Его рыночная стоимость выросла чуть больше чем в три раза! Тут же и Илья Самсонов. Вратарь «Торонто» вырос чуть меньше чем в те же три раза.

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А вот Андрей Василевский и по таким показателям подсдал. Хуже всего дела у Сергея Бобровского — он один из худших в лиге по прибавочной стоимости и с отрывом худший среди россиян.

Все вратари:

Хоккеист Клуб Позиция Кэпхит, $ млн Рыночная стоимость, $ млн Прибавочная стоимость, $ млн Илья Сорокин «Нью-Йорк Айлендерс» Вратарь 4 12,4 8,4 Илья Самсонов «Торонто Мэйпл Лифс» Вратарь 1,8 5 3,2 Игорь Шестёркин «Нью-Йорк Рейнджерс» Вратарь 5,7 7,4 1,7 Александр Георгиев «Колорадо Эвеланш» Вратарь 3,4 4,5 1,1 Андрей Василевский «Тампа-Бэй Лайтнинг» Вратарь 9,5 7,5 -2 Сергей Бобровский «Флорида Пантерз» Вратарь 10 Минимум лиги -9,6

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Подведём небольшие игроки. По оценке The Athletic, из 35 российских игроков вырасти в стоимости смогли лишь совсем немного больше половины: 18 против 17. А вот 16 хоккеистов деградировали.

Чьи-то провалы наверняка связаны и с клубами, но тенденция складывается не самая приятная. Уже пора задуматься о чём-то?