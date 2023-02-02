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В Америке подсчитали актуальную стоимость российских хоккеистов, кто из русских игроков НХЛ не играет на свои деньги

Бобровскому переплачивают $ 9 млн, у Сорокина «крадут» $ 12 млн. Аудит зарплат в НХЛ
Владимир Лаевский
Актуальная стоимость российских хоккеистов в НХЛ
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В Америке подсчитали, как изменилась стоимость хоккеистов. Для российских игроков результаты не самые утешительные.

Значительная часть регулярного чемпионата НХЛ позади, а до дедлайна остался месяц. Это порождает, помимо чисто спортивных вопросов о чемпионстве и личных наградах, и другие, не менее важные. Например: чего каждый из игроков стоит здесь и сейчас? Вот наши коллеги из авторитетного издания The Athletic сделали то, что умеют лучше всего: подсчитали изменения в стоимости каждого игрока из основы всех клубов НХЛ. Сделали они это с учётом не только последних результатов хоккеистов, — они исходили из выступлений за три года.

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Поскольку учитывались лишь игроки из основы, в список не попали ряд качественных игроков. Например, Пётр Кочетков, спущенный в АХЛ, или Кирилл Марченко. Тем не менее в рейтинге всё равно оказались аж 35 российских игроков. Как изменилась их стоимость? Кто деградировал, а кто, наоборот, «выстрелил»? Результаты оказались, мягко говоря, не совсем приятными.

Прежде чем начать, отметим, что общие сведения, предоставленные нами, расположены в порядке убывания прибавочной стоимости — разницы между рыночной стоимостью и кэпхитом. При её равенстве мы ставили выше того, кто в процентах прибрёл больше (или потерял меньше). Наконец, не удивляйтесь, если прибавочная стоимость окажется настолько низкой, что её не получится грамотно отразить в графе «рыночная стоимость»: в таких случаях используют так называемый «минимум лиги» — та заработная плата, ниже которой нельзя платить хоккеистам ($ 0,6 млн).

Что ж, а теперь начнём!

Нападающие

И стартовать будем с нападающих. Их в списке оказалось 21. Лучшим, очевидно, стал Андрей Кузьменко. Молодой форвард «Ванкувера» потащил команду на себе, а после ухода Бо Хорвата должен выглядеть ещё лучше. Его рыночная стоимость выросла почти в девять раз!

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Примечательно, что в топ-3 оказались также Кирилл Капризов и Никита Кучеров. В их крутости мы и не сомневались, но их статус подразумевает уже достаточно высокую рыночную стоимость. Так что печально осознавать, что остальные не смогли достаточно хорошо «выстрелить». Тем не менее радует присутствие в верхней части Александра Барабанова — теневого лидера «Сан-Хосе».

Всего же ровно 10 россиян заслужили повышение своей стоимости, Александр Овечкин остался на том же уровне, а вот другая десятка явно не отрабатывает свой кэпхит. Владимир Тарасенко потерял чуть больше трети стоимости, как и Евгений Кузнецов с Артемием Панариным. Хуже всех оказался совсем сдавший Евгений Дадонов, но стоит отметить, что он по вычислениям всё ещё приносит хоть какую-то пользу (разница между кэпхитом и прибавочной стоимостью всё ещё положительная). А вот Алексей Торопченко и особенно Денис Гурьянов, кажется, больше вредят своим клубам, нежели помогают.

Все нападающие:

ХоккеистКлубПозицияКэпхит, $ млнРыночная стоимость, $ млнПрибавочная стоимость, $ млн
Андрей Кузьменко«Ванкувер Кэнакс»Нападающий18,87,8
Кирилл Капризов«Миннесота Уайлд»Нападающий913,64,6
Никита Кучеров«Тампа-Бэй Лайтнинг»Нападающий9,5144,5
Евгений Малкин«Питтсбург Пингвинз»Нападающий6,19,33,2
Александр Барабанов«Сан-Хосе Шаркс»Нападающий2,54,92,4
Валерий Ничушкин«Колорадо Эвеланш»Нападающий6,18,52,4
Павел Бучневич«Сент-Луис Блюз»Нападающий5,87,82
Илья Михеев«Ванкувер Кэнакс»Нападающий4,85,60,8
Андрей Свечников«Каролина Харрикейнз»Нападающий7,88,20,4
Виталий Кравцов«Нью-Йорк Рейнджерс»Нападающий0,910,1
Александр Овечкин«Вашингтон Кэпиталз»Нападающий9,59,50
Иван Барбашёв«Сент-Луис Блюз»Нападающий2,32,2-0,1
Яков Тренин«Нэшвилл Предаторз»Нападающий1,71,4-0,3
Егор Чинахов«Коламбус Блю Джекетс»Нападающий0,9Минимум лиги-0,6
Алексей Торопченко«Сент-Луис Блюз»Нападающий0,8Минимум лиги-1,1
Владислав Наместников«Тампа-Бэй Лайтнинг»Нападающий2,51,3-1,2
Владимир Тарасенко«Сент-Луис Блюз»Нападающий7,54,6-2,9
Денис Гурьянов«Даллас Старз»Нападающий2,9Минимум лиги-3,8
Евгений Кузнецов«Вашингтон Кэпиталз»Нападающий7,84,2-3,8
Артемий Панарин«Нью-Йорк Рейнджерс»Нападающий11,67,5-4,1
Евгений Дадонов«Монреаль Канадиенс»Нападающий5Минимум лиги-4,5

Защитники

В список игроков обороны попали восемь россиян, и тут также разделение прошло ровно: по четыре игрока с каждой стороны. Лучше всех себя проявил Михаил Сергачёв, которому приходится становиться лидером «Тампы», пока Виктор Хедман не тащит. Хоккеист «молний» вырос в цене практически в два раза! В этом плане также примечателен скачок Артёма Зуба более чем в два раза, а также расцвет Дмитрия Орлова в деградирующем «Вашингтоне».

Из подсдавших защитников, пожалуй, менее всего стоит переживать за Александра Романова — он потерял лишь половину стоимости. Ивану Проворову впору задуматься о смене клуба. А вот Владислав Гавриков и особенно Дмитрий Куликов умудрились уйти в общий минус — кажется, они приносят немаленький вред своим клубам. Результаты защитника «Анахайма» и вовсе устрашают — надо умудриться играть настолько плохо.

Все защитники:

ХоккеистКлубПозицияКэпхит, $ млнРыночная стоимость, $ млнПрибавочная стоимость, $ млн
Михаил Сергачёв«Тампа-Бэй Лайтнинг»Защитник4,89,34,5
Артём Зуб«Оттава Сенаторз»Защитник2,55,42,9
Дмитрий Орлов«Вашингтон Кэпиталз»Защитник5,17,92,8
Никита Задоров«Калгари Флэймз»Защитник3,84,81
Александр Романов«Нью-Йорк Айлендерс»Защитник2,51,3-1,2
Владислав Гавриков«Коламбус Блю Джекетс»Защитник2,8Минимум лиги-4,4
Иван Проворов«Филадельфия Флайерз»Защитник6,81,3-5,4
Дмитрий Куликов«Анахайм Дакс»Защитник2,3Минимум лиги-6,3

Вратари

Тут, как вы уже догадались, всего шесть представителей. Но именно вратарская часть чуть выправила общую ситуацию. Судя по подсчётам, сразу четыре голкипера смогли вырасти в стоимости. Безоговорочный лидер — Илья Сорокин. Он же и стал лучшим среди всех россиян. Его рыночная стоимость выросла чуть больше чем в три раза! Тут же и Илья Самсонов. Вратарь «Торонто» вырос чуть меньше чем в те же три раза.

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А вот Андрей Василевский и по таким показателям подсдал. Хуже всего дела у Сергея Бобровского — он один из худших в лиге по прибавочной стоимости и с отрывом худший среди россиян.

Все вратари:

ХоккеистКлубПозицияКэпхит, $ млнРыночная стоимость, $ млнПрибавочная стоимость, $ млн
Илья Сорокин«Нью-Йорк Айлендерс»Вратарь412,48,4
Илья Самсонов«Торонто Мэйпл Лифс»Вратарь1,853,2
Игорь Шестёркин«Нью-Йорк Рейнджерс»Вратарь5,77,41,7
Александр Георгиев«Колорадо Эвеланш»Вратарь3,44,51,1
Андрей Василевский«Тампа-Бэй Лайтнинг»Вратарь9,57,5-2
Сергей Бобровский«Флорида Пантерз»Вратарь10Минимум лиги-9,6

***

Подведём небольшие игроки. По оценке The Athletic, из 35 российских игроков вырасти в стоимости смогли лишь совсем немного больше половины: 18 против 17. А вот 16 хоккеистов деградировали.

ХоккеистКлубПозицияКэпхит, $ млнРыночная стоимость, $ млнПрибавочная стоимость, $ млн
Илья Сорокин«Нью-Йорк Айлендерс»Вратарь412,48,4
Андрей Кузьменко«Ванкувер Кэнакс»Нападающий18,87,8
Кирилл Капризов«Миннесота Уайлд»Нападающий913,64,6
Михаил Сергачёв«Тампа-Бэй Лайтнинг»Защитник4,89,34,5
Никита Кучеров«Тампа-Бэй Лайтнинг»Нападающий9,5144,5
Илья Самсонов«Торонто Мэйпл Лифс»Вратарь1,853,2
Евгений Малкин«Питтсбург Пингвинз»Нападающий6,19,33,2
Артём Зуб«Оттава Сенаторз»Защитник2,55,42,9
Дмитрий Орлов«Вашингтон Кэпиталз»Защитник5,17,92,8
Александр Барабанов«Сан-Хосе Шаркс»Нападающий2,54,92,4
Валерий Ничушкин«Колорадо Эвеланш»Нападающий6,18,52,4
Павел Бучневич«Сент-Луис Блюз»Нападающий5,87,82
Игорь Шестёркин«Нью-Йорк Рейнджерс»Вратарь5,77,41,7
Александр Георгиев«Колорадо Эвеланш»Вратарь3,44,51,1
Никита Задоров«Калгари Флэймз»Защитник3,84,81
Илья Михеев«Ванкувер Кэнакс»Нападающий4,85,60,8
Андрей Свечников«Каролина Харрикейнз»Нападающий7,88,20,4
Виталий Кравцов«Нью-Йорк Рейнджерс»Нападающий0,910,1
Александр Овечкин«Вашингтон Кэпиталз»Нападающий9,59,50
Иван Барбашёв«Сент-Луис Блюз»Нападающий2,32,2-0,1
Яков Тренин«Нэшвилл Предаторз»Нападающий1,71,4-0,3
Егор Чинахов«Коламбус Блю Джекетс»Нападающий0,9Минимум лиги-0,6
Алексей Торопченко«Сент-Луис Блюз»Нападающий0,8Минимум лиги-1,1
Александр Романов«Нью-Йорк Айлендерс»Защитник2,51,3-1,2
Владислав Наместников«Тампа-Бэй Лайтнинг»Нападающий2,51,3-1,2
Андрей Василевский«Тампа-Бэй Лайтнинг»Вратарь9,57,5-2
Владимир Тарасенко«Сент-Луис Блюз»Нападающий7,54,6-2,9
Денис Гурьянов«Даллас Старз»Нападающий2,9Минимум лиги-3,8
Евгений Кузнецов«Вашингтон Кэпиталз»Нападающий7,84,2-3,8
Артемий Панарин«Нью-Йорк Рейнджерс»Нападающий11,67,5-4,1
Владислав Гавриков«Коламбус Блю Джекетс»Защитник2,8Минимум лиги-4,4
Евгений Дадонов«Монреаль Канадиенс»Нападающий5Минимум лиги-4,5
Иван Проворов«Филадельфия Флайерз»Защитник6,81,3-5,4
Дмитрий Куликов«Анахайм Дакс»Защитник2,3Минимум лиги-6,3
Сергей Бобровский«Флорида Пантерз»Вратарь10Минимум лиги-9,6

Чьи-то провалы наверняка связаны и с клубами, но тенденция складывается не самая приятная. Уже пора задуматься о чём-то?

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