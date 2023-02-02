Бобровскому переплачивают $ 9 млн, у Сорокина «крадут» $ 12 млн. Аудит зарплат в НХЛ

Значительная часть регулярного чемпионата НХЛ позади, а до дедлайна остался месяц. Это порождает, помимо чисто спортивных вопросов о чемпионстве и личных наградах, и другие, не менее важные. Например: чего каждый из игроков стоит здесь и сейчас? Вот наши коллеги из авторитетного издания The Athletic сделали то, что умеют лучше всего: подсчитали изменения в стоимости каждого игрока из основы всех клубов НХЛ. Сделали они это с учётом не только последних результатов хоккеистов, — они исходили из выступлений за три года.
Поскольку учитывались лишь игроки из основы, в список не попали ряд качественных игроков. Например, Пётр Кочетков, спущенный в АХЛ, или Кирилл Марченко. Тем не менее в рейтинге всё равно оказались аж 35 российских игроков. Как изменилась их стоимость? Кто деградировал, а кто, наоборот, «выстрелил»? Результаты оказались, мягко говоря, не совсем приятными.
Прежде чем начать, отметим, что общие сведения, предоставленные нами, расположены в порядке убывания прибавочной стоимости — разницы между рыночной стоимостью и кэпхитом. При её равенстве мы ставили выше того, кто в процентах прибрёл больше (или потерял меньше). Наконец, не удивляйтесь, если прибавочная стоимость окажется настолько низкой, что её не получится грамотно отразить в графе «рыночная стоимость»: в таких случаях используют так называемый «минимум лиги» — та заработная плата, ниже которой нельзя платить хоккеистам ($ 0,6 млн).
Что ж, а теперь начнём!
Нападающие
И стартовать будем с нападающих. Их в списке оказалось 21. Лучшим, очевидно, стал Андрей Кузьменко. Молодой форвард «Ванкувера» потащил команду на себе, а после ухода Бо Хорвата должен выглядеть ещё лучше. Его рыночная стоимость выросла почти в девять раз!
Примечательно, что в топ-3 оказались также Кирилл Капризов и Никита Кучеров. В их крутости мы и не сомневались, но их статус подразумевает уже достаточно высокую рыночную стоимость. Так что печально осознавать, что остальные не смогли достаточно хорошо «выстрелить». Тем не менее радует присутствие в верхней части Александра Барабанова — теневого лидера «Сан-Хосе».
Всего же ровно 10 россиян заслужили повышение своей стоимости, Александр Овечкин остался на том же уровне, а вот другая десятка явно не отрабатывает свой кэпхит. Владимир Тарасенко потерял чуть больше трети стоимости, как и Евгений Кузнецов с Артемием Панариным. Хуже всех оказался совсем сдавший Евгений Дадонов, но стоит отметить, что он по вычислениям всё ещё приносит хоть какую-то пользу (разница между кэпхитом и прибавочной стоимостью всё ещё положительная). А вот Алексей Торопченко и особенно Денис Гурьянов, кажется, больше вредят своим клубам, нежели помогают.
Все нападающие:
|Хоккеист
|Клуб
|Позиция
|Кэпхит, $ млн
|Рыночная стоимость, $ млн
|Прибавочная стоимость, $ млн
|Андрей Кузьменко
|«Ванкувер Кэнакс»
|Нападающий
|1
|8,8
|7,8
|Кирилл Капризов
|«Миннесота Уайлд»
|Нападающий
|9
|13,6
|4,6
|Никита Кучеров
|«Тампа-Бэй Лайтнинг»
|Нападающий
|9,5
|14
|4,5
|Евгений Малкин
|«Питтсбург Пингвинз»
|Нападающий
|6,1
|9,3
|3,2
|Александр Барабанов
|«Сан-Хосе Шаркс»
|Нападающий
|2,5
|4,9
|2,4
|Валерий Ничушкин
|«Колорадо Эвеланш»
|Нападающий
|6,1
|8,5
|2,4
|Павел Бучневич
|«Сент-Луис Блюз»
|Нападающий
|5,8
|7,8
|2
|Илья Михеев
|«Ванкувер Кэнакс»
|Нападающий
|4,8
|5,6
|0,8
|Андрей Свечников
|«Каролина Харрикейнз»
|Нападающий
|7,8
|8,2
|0,4
|Виталий Кравцов
|«Нью-Йорк Рейнджерс»
|Нападающий
|0,9
|1
|0,1
|Александр Овечкин
|«Вашингтон Кэпиталз»
|Нападающий
|9,5
|9,5
|0
|Иван Барбашёв
|«Сент-Луис Блюз»
|Нападающий
|2,3
|2,2
|-0,1
|Яков Тренин
|«Нэшвилл Предаторз»
|Нападающий
|1,7
|1,4
|-0,3
|Егор Чинахов
|«Коламбус Блю Джекетс»
|Нападающий
|0,9
|Минимум лиги
|-0,6
|Алексей Торопченко
|«Сент-Луис Блюз»
|Нападающий
|0,8
|Минимум лиги
|-1,1
|Владислав Наместников
|«Тампа-Бэй Лайтнинг»
|Нападающий
|2,5
|1,3
|-1,2
|Владимир Тарасенко
|«Сент-Луис Блюз»
|Нападающий
|7,5
|4,6
|-2,9
|Денис Гурьянов
|«Даллас Старз»
|Нападающий
|2,9
|Минимум лиги
|-3,8
|Евгений Кузнецов
|«Вашингтон Кэпиталз»
|Нападающий
|7,8
|4,2
|-3,8
|Артемий Панарин
|«Нью-Йорк Рейнджерс»
|Нападающий
|11,6
|7,5
|-4,1
|Евгений Дадонов
|«Монреаль Канадиенс»
|Нападающий
|5
|Минимум лиги
|-4,5
Защитники
В список игроков обороны попали восемь россиян, и тут также разделение прошло ровно: по четыре игрока с каждой стороны. Лучше всех себя проявил Михаил Сергачёв, которому приходится становиться лидером «Тампы», пока Виктор Хедман не тащит. Хоккеист «молний» вырос в цене практически в два раза! В этом плане также примечателен скачок Артёма Зуба более чем в два раза, а также расцвет Дмитрия Орлова в деградирующем «Вашингтоне».
Из подсдавших защитников, пожалуй, менее всего стоит переживать за Александра Романова — он потерял лишь половину стоимости. Ивану Проворову впору задуматься о смене клуба. А вот Владислав Гавриков и особенно Дмитрий Куликов умудрились уйти в общий минус — кажется, они приносят немаленький вред своим клубам. Результаты защитника «Анахайма» и вовсе устрашают — надо умудриться играть настолько плохо.
Все защитники:
|Хоккеист
|Клуб
|Позиция
|Кэпхит, $ млн
|Рыночная стоимость, $ млн
|Прибавочная стоимость, $ млн
|Михаил Сергачёв
|«Тампа-Бэй Лайтнинг»
|Защитник
|4,8
|9,3
|4,5
|Артём Зуб
|«Оттава Сенаторз»
|Защитник
|2,5
|5,4
|2,9
|Дмитрий Орлов
|«Вашингтон Кэпиталз»
|Защитник
|5,1
|7,9
|2,8
|Никита Задоров
|«Калгари Флэймз»
|Защитник
|3,8
|4,8
|1
|Александр Романов
|«Нью-Йорк Айлендерс»
|Защитник
|2,5
|1,3
|-1,2
|Владислав Гавриков
|«Коламбус Блю Джекетс»
|Защитник
|2,8
|Минимум лиги
|-4,4
|Иван Проворов
|«Филадельфия Флайерз»
|Защитник
|6,8
|1,3
|-5,4
|Дмитрий Куликов
|«Анахайм Дакс»
|Защитник
|2,3
|Минимум лиги
|-6,3
Вратари
Тут, как вы уже догадались, всего шесть представителей. Но именно вратарская часть чуть выправила общую ситуацию. Судя по подсчётам, сразу четыре голкипера смогли вырасти в стоимости. Безоговорочный лидер — Илья Сорокин. Он же и стал лучшим среди всех россиян. Его рыночная стоимость выросла чуть больше чем в три раза! Тут же и Илья Самсонов. Вратарь «Торонто» вырос чуть меньше чем в те же три раза.
А вот Андрей Василевский и по таким показателям подсдал. Хуже всего дела у Сергея Бобровского — он один из худших в лиге по прибавочной стоимости и с отрывом худший среди россиян.
Все вратари:
|Хоккеист
|Клуб
|Позиция
|Кэпхит, $ млн
|Рыночная стоимость, $ млн
|Прибавочная стоимость, $ млн
|Илья Сорокин
|«Нью-Йорк Айлендерс»
|Вратарь
|4
|12,4
|8,4
|Илья Самсонов
|«Торонто Мэйпл Лифс»
|Вратарь
|1,8
|5
|3,2
|Игорь Шестёркин
|«Нью-Йорк Рейнджерс»
|Вратарь
|5,7
|7,4
|1,7
|Александр Георгиев
|«Колорадо Эвеланш»
|Вратарь
|3,4
|4,5
|1,1
|Андрей Василевский
|«Тампа-Бэй Лайтнинг»
|Вратарь
|9,5
|7,5
|-2
|Сергей Бобровский
|«Флорида Пантерз»
|Вратарь
|10
|Минимум лиги
|-9,6
***
Подведём небольшие игроки. По оценке The Athletic, из 35 российских игроков вырасти в стоимости смогли лишь совсем немного больше половины: 18 против 17. А вот 16 хоккеистов деградировали.
|Хоккеист
|Клуб
|Позиция
|Кэпхит, $ млн
|Рыночная стоимость, $ млн
|Прибавочная стоимость, $ млн
|Илья Сорокин
|«Нью-Йорк Айлендерс»
|Вратарь
|4
|12,4
|8,4
|Андрей Кузьменко
|«Ванкувер Кэнакс»
|Нападающий
|1
|8,8
|7,8
|Кирилл Капризов
|«Миннесота Уайлд»
|Нападающий
|9
|13,6
|4,6
|Михаил Сергачёв
|«Тампа-Бэй Лайтнинг»
|Защитник
|4,8
|9,3
|4,5
|Никита Кучеров
|«Тампа-Бэй Лайтнинг»
|Нападающий
|9,5
|14
|4,5
|Илья Самсонов
|«Торонто Мэйпл Лифс»
|Вратарь
|1,8
|5
|3,2
|Евгений Малкин
|«Питтсбург Пингвинз»
|Нападающий
|6,1
|9,3
|3,2
|Артём Зуб
|«Оттава Сенаторз»
|Защитник
|2,5
|5,4
|2,9
|Дмитрий Орлов
|«Вашингтон Кэпиталз»
|Защитник
|5,1
|7,9
|2,8
|Александр Барабанов
|«Сан-Хосе Шаркс»
|Нападающий
|2,5
|4,9
|2,4
|Валерий Ничушкин
|«Колорадо Эвеланш»
|Нападающий
|6,1
|8,5
|2,4
|Павел Бучневич
|«Сент-Луис Блюз»
|Нападающий
|5,8
|7,8
|2
|Игорь Шестёркин
|«Нью-Йорк Рейнджерс»
|Вратарь
|5,7
|7,4
|1,7
|Александр Георгиев
|«Колорадо Эвеланш»
|Вратарь
|3,4
|4,5
|1,1
|Никита Задоров
|«Калгари Флэймз»
|Защитник
|3,8
|4,8
|1
|Илья Михеев
|«Ванкувер Кэнакс»
|Нападающий
|4,8
|5,6
|0,8
|Андрей Свечников
|«Каролина Харрикейнз»
|Нападающий
|7,8
|8,2
|0,4
|Виталий Кравцов
|«Нью-Йорк Рейнджерс»
|Нападающий
|0,9
|1
|0,1
|Александр Овечкин
|«Вашингтон Кэпиталз»
|Нападающий
|9,5
|9,5
|0
|Иван Барбашёв
|«Сент-Луис Блюз»
|Нападающий
|2,3
|2,2
|-0,1
|Яков Тренин
|«Нэшвилл Предаторз»
|Нападающий
|1,7
|1,4
|-0,3
|Егор Чинахов
|«Коламбус Блю Джекетс»
|Нападающий
|0,9
|Минимум лиги
|-0,6
|Алексей Торопченко
|«Сент-Луис Блюз»
|Нападающий
|0,8
|Минимум лиги
|-1,1
|Александр Романов
|«Нью-Йорк Айлендерс»
|Защитник
|2,5
|1,3
|-1,2
|Владислав Наместников
|«Тампа-Бэй Лайтнинг»
|Нападающий
|2,5
|1,3
|-1,2
|Андрей Василевский
|«Тампа-Бэй Лайтнинг»
|Вратарь
|9,5
|7,5
|-2
|Владимир Тарасенко
|«Сент-Луис Блюз»
|Нападающий
|7,5
|4,6
|-2,9
|Денис Гурьянов
|«Даллас Старз»
|Нападающий
|2,9
|Минимум лиги
|-3,8
|Евгений Кузнецов
|«Вашингтон Кэпиталз»
|Нападающий
|7,8
|4,2
|-3,8
|Артемий Панарин
|«Нью-Йорк Рейнджерс»
|Нападающий
|11,6
|7,5
|-4,1
|Владислав Гавриков
|«Коламбус Блю Джекетс»
|Защитник
|2,8
|Минимум лиги
|-4,4
|Евгений Дадонов
|«Монреаль Канадиенс»
|Нападающий
|5
|Минимум лиги
|-4,5
|Иван Проворов
|«Филадельфия Флайерз»
|Защитник
|6,8
|1,3
|-5,4
|Дмитрий Куликов
|«Анахайм Дакс»
|Защитник
|2,3
|Минимум лиги
|-6,3
|Сергей Бобровский
|«Флорида Пантерз»
|Вратарь
|10
|Минимум лиги
|-9,6
Чьи-то провалы наверняка связаны и с клубами, но тенденция складывается не самая приятная. Уже пора задуматься о чём-то?
- 2 февраля 2023
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